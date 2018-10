Suge Knight anasema 2Pac hajafa!!

Hey brothers!..2pac sio mtu

2pac ni taasisi ambayo milele haiwezi kufa..



Omar Shakur yeye ameshakufa

na alitabiri kifo chake na itachukia muda sana Dunia kukubali kwamba hayupo.



Kuna watu wanadai yupo Cuba, Pueto Rico au kwenye visiwa Latin America ila sio kweli.



Mwandishi mmoja aliyekuwa maarufu wakati 2pac anafanya vizuri aliwahi kusema kwamba anavyomjua 2pac angekua hai leo asingeweza kunyamaza kimy fake rappers kama Drake, Meek Meel na Rick Ross waisumbue dunia lazima angetoka kiwadiss



Omar is gone we should keep sail and stay with 2pac's 'lyrics and princples because that will stay with us Foever.



Ain't mad at cha &

Dear Mama

My most Favourite; )