SPECIAL: Game of Thrones (A song of ice and fire)

Red Giant said: nimekuja fasta nikijua season four imeanza. nilisoma vitabu vyake vitano hicho cha sita kinaitwaje?. ni series nzuri sana. Click to expand...

Ofcourse Season Four imetoka jana Episode One inaitwa Two Swords unaweza ukastream hapoKwa more info whats going on cheki hapoSorry ni kweli vitabu vipo supposed kuwa saba mpaka mwisho ila vimeshatoka vitano cha sita huenda kikatoka 2014 mwishoni au 2015 mwanzoni na series kumaliziwa 20171 A Game of Thrones2 A Clash of Kings3 A Storm of Swords4 A Feast for Crows5 A Dance with Dragons6 The Winds of Winter7 A Dream of SpringIla cha sita na cha saba havijatoka cha sita huenda kikatoka december mwaka huu (ila mimi nilisoma hivi vitabu kama spoilers tu..., nadhani Series imetenda haki sana na ni mara chache sana series / movies kuwa nzuri kuliko vitabu.., By the way kwa sisi tuliosoma vitabu bila kuwaharibia ambao hawajasoma... Do you Think John Snow is.........