Siku ya kwanza kuingia shule ya bweni ya Serikali

Nakumbuka shule langu na Old Moshi.. Noumer sana, hapo nimehamia form two nikitokea Moshi Ufundi..



Kule Moshi Tech nilisoma na viziwi,



Huku Old Moshi nikakutana na vipofu.. Ilikuwa raha sana.. But nashukuru nilijua lugha ya viziwi na vidoti vya vipofu..!



Day one naingia Old Moshi, nakumbuka nilipangiwa mambweni ya Meru.. Kuna wahuni walikuwa wanakaa Mawenzi, wakisikia mgeni tu wanataka kuja kumfanyia.... walipofika kwangu tu.. kabla ya salamu.. nikaanza kuwapa vitasa vya uhakika.. wakawa hawelewi... wakakimbia wote.. from dat day, niliheshimika mpaka namaliza form four..