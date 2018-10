RIWAYA: UFUKWE WA MADAGASCAR

SEHEMU: 4

Mtunzi:Kelvin Mponda



“Ni kweli” nikaongea kwa utulivu na hapo nikamuona Brigedia jenerali Ibrahim Gambari akivuta mtoto mmoja wa meza yake ya ofisini kisha akachukua nyaraka fulani na kunikabidhi. Nilipozipokea na kuzichunguza kwa makini nikagundua kuwa zilikuwa ni pasipoti tatu za kimataifa za kusafiria.

Pasipoti ya kwanza ilinitambulisha kama raia wa Tanzania na kazi yangu ni mfanyabiashara mwenye jina la Paul Masha. Pasipoti ya pili ilinitambulisha kama mnyarwanda, kazi yangu dereva na jina langu ni Jean Baptiste Gatete na nilipochunguza vizuri katika zile nyaraka nikaona leseni ya udereva yenye utambulisho wa jina la Jean Baptiste Gatete, raia wa Rwanda. Pasipoti ya tatu na ya mwisho, ilinitambulisha kama raia wa Burundi mwenye jina la Céléstine Desire Bizimana, kazi yangu mfanyabiashara.

Nilipozikagua vizuri zile pasipoti nikagundua kuwa zote zilikuwa zimegogwa mihuri mara kadhaa katika vituo fulani vya uhamaji mipakani katika nchi zile katika namna ya kuonesha kuwa tayari nilikuwa nimefanya safari kadhaa maeneo hayo. Pia katika nyaraka zile kulikuwa na kadi tatu za ATM za benki tofauti zilizokuwa nchini Rwanda na Burundi. Mbali na kadi zile pia kulikuwa na vitambulisho vinne vyenye majina yangu.

Kitambulisho cha kwanza kilinitambulisha kama kada wa chama kilichokuwa madarakani nchini Burundi cha CNDD–FDD-Conseil National pour la Défense de la Démocratie-Forces de Défense de la Democratie. Kitambulisho cha pili kilinitambulisha kama kada wa chama pinzani cha siasa nchini Burundi kiitwacho MSD-Mouvement pour la Solidarité et la Démocratie na kitambulisho cha tatu kilinitambulisha kama kada wa chama kingine pinzani cha siasa nchini Burundi kiitwacho ADC-lˊAlliance des Democrates pour le Changement au Burundi (ADC-Ikibiri). Kitambulisho cha mwisho kilinitambulisha kama kada wa chama kingine pinzani cha siasa nchini Burundi kiitwacho FNL-Forces Nationales de Libération hapo mwanzo chama hicho kikifahamika kama PALIPEHUTU-FNL, kikundi hatari cha waasi kilichokuwa kikipigania maslahi ya watu wa kabila la wahutu nchini Burundi.

Kwa kweli nyaraka zile muhimu zilikuwa zimenishangaza sana. Sikujua ni wakati gani nyaraka zile zilikuwa zimeandaliwa hata hivyo nilikuwa nikiifahamu vizuri idara yetu ya ujasusi chini ya Brigedia jenerali Ibrahim Gambari namna ilivyokuwa makini katika kuratibu harakati za kijasusi. Hususani pale linapojitokeza suala la dharura kama la kutekwa kwa balozi wetu nchini Burundi, Meja jenerali mstaafu ndugu Adam Mwambapa. Kwa kweli nilikuwa nimeridhishwa vizuri na maandalizi yale ya safari ya kijasusi ya kushtukiza.

Brigedia jenerali Ibrahim Gambari akavuta funda jingine la kahawa na alipokiweka kile kikombe pale mezani akanyanyua mkono na kuitazama saa yake ya mkononi kabla ya kuvunja tena ukimya.

“Taarifa za kiintelijensia zinaeleza kuwa tayari wimbi kubwa la wakimbizi kutoka nchini Burundi limeanza kumiminika kwenye kambi ya wakimbizi ya Nyarugusu, Kasulu mkoani Kigoma hapa kwetu Tanzania. Hivyo tumeona kuwa lisingekuwa jambo la busara kuwa wakati wakimbizi hao wakiendelea kuingia hapa nchini wewe upishanenao katika njia hiyohiyo ukienda nchini Burundi. Sidhani kama hiyo ni njia salama isitoshe yeyote aliyefanya tukio hili huwenda akawa ametega mitego yake katika njia hiyo kumnasa mtu wetu yeyote tunayekusudia kumtuma.

Kwa hiyo tumeonelea kuwa itakuwa vyema ukiingia nchini Burundi kwa kutokea jijini Kigali nchini Rwanda na nyaraka nilizokupa bila shaka zinatosha kukamilisha mpango huo. Wakati utakapokuwa kwenye harakati nadhani unajua ni namna gani ya kuwasiliana na mimi au idara yetu ya ujasusi. Hivyo ni matumaini yangu kuwa utakuwa ukinijulisha kwa ukaribu kila hatua utakayofikia” Brigedia jenerali Ibrahim Gambari akahitimisha maelezo yake kisha akaitazama tena saa yake ya mkononi na aliporidhika na mwenendo wa majira yake akakinyakua kile kikombe chake cha kahawa pale mezani na kugida funda la mwisho la kahawa. Alipokitua kile kikombe pale juu mezani tayari kilikuwa tupu.

Nilifahamu kuwa tukio lile lilikuwa limeashiria kuwa maongezi yetu mle ndani na Brigedia jenerali Ibrahim Gambari yalikuwa yamefika tamati. Hivyo na mimi nikachukua kikombe changu cha kahawa pale mezani na kugida mafunda mfululizo hadi pale kahawa ile ilipoisha na wakati nikifanya vile Brigedia jenerali Ibrahim Gambari alikuwa akinitazama kwa utulivu.

Nilikuwa wa kwanza kusimama muda mfupi kabla Brigedia jenerali Ibrahim Gambari kufanya hivyo na hapo nikafunga mguu wangu na kupiga saluti ya heshima mbele ya jemadari yule ambapo aliitikia vyema na kunipa mkono wa kuagana.

“Nakutakia safari njema yenye mafanikio Tibba. Tambua kuwa nimekupa jukumu hili kwa sababu nakuamini sana kijana wangu” Brigedia jenerali Ibrahim Gambari akaongea kwa sauti tulivu ya kusihi na katika sauti yake nikaiona hali ya huruma na unyenyekevu huku simanzi na masikitiko yakiwa yamejificha nafsini mwake.

“Mungu atanitangulia” nikaongea kwa utulivu huku nikilazimisha tabasamu usoni mwangu ingawa tabasamu hilo lilikataa kabisa kuumbika pale nilipoanza kutafakari juu safari zangu za kijasusi namna zilivyokuwa zikitawaliwa na mazingira ya hatari katika kuupigania uhai wangu. Wakati nikilichukuwa begi langu na kulitundika begani Brigedia jenerali Ibrahim Gambari akanikabidhi tiketi ya ndege ya shirika la ndege la RwandaAir yenye jina langu ambayo ingenisaidia kusafiri hadi jijini Kigali nchini Rwanda kabla ya kuendelea mbele na safari yangu.

“Mayunga atakupeleka hadi uwanja wa ndege wa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere” Brigedia jenerali Ibrahim Gambari akaongea kwa utulivu huku akinitazama. Nikaipokea ile tiketi na kuichunguza kwa makini na kwa kufanya vile nikaliona jina langu la bandia la Paul Masha na hapo tabasamu hafifu likaniponyoka usoni. Tiketi ile ya ndege ilikuwa ikinionesha kuwa ningesafiri saa kumi usiku na ndege ya shirika la ndege la RwandaAir iliyokuwa ikitokea jijini Nairobi kwenye uwanja wa ndege wa kimataifa wa Jomo Kenyatta nchini Kenya.

“It is our responsibility to defend the respect of our government and the territories of our country as well!” Brigedia jenerali Ibrahim Gambari akaongea kwa utulivu huku akinipigapiga begani kwa mkono wake na kutabasamu katika namna ya kunitia moyo.

“I love my country sir! and not my government” nikamwambia Brigedia jenerali Ibrahim Gambari huku na mimi nikimpigapiga begani kwa ucheshi kisha nikaanza kuzitupa hatua zangu taratibu nikiondoka kwenye ofisi ile.

Muda mfupi baadaye nikaufikia mlango wa ile ofisi na kuufungua huku nikiwa na hakika kuwa macho ya Brigedia jenerali Ibrahim Gambari yalikuwa nyuma yangu yakinisindikiza. Mara nilipoufungua ule mlango nikageuka na kumtazama tena Brigedia jenerali Ibrahim Gambari na nilichokiona usoni mwake lilikuwa ni tabasamu la mwisho la kuagana huku jemadari yule akiwa ameitia mikono yake mifukoni. Bila kupoteza muda nikamtupia tabasamu jepesi la buriani kisha nikatoka nje ya ofisi ile na kufunga mlango.

_____

Nilimkuta Koplo Mayunga akiwa tayari amepitiwa na usingizi huku ameuegemea usukani wa gari lile la jeshi Nissan Patrol, katika eneo la maegesho ya magari la ofisi zile za makao makuu ya idara ya ujasusi jijini Dar es Salaam. Askari yule makini akawahi kushtuka kutoka usingizini wakati nikiukaribia mlango wa mbele wa gari lile na hapo akawahi kushusha kidogo kioo cha mlangoni na kunitazama. Kisha akajisogeza upande wa pili akifanya jitihada kidogo za kufyatua kabari ya mlango ule. Bila kusubiri zaidi nikaufungua ule mlango wa sehemu ya abiria kando ya dereva na kuingia ndani. Koplo Mayunga akanikaribisha kwa bashasha zote huku uso wake ukitengeneza tabasamu hafifu la kichovu kwani macho yake legevu yaliashiria kuwa alikuwa katikati ya lepe zito la usingizi.

“Nipeleke uwanja wa ndege wa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere bila kupoteza muda kwani nina safari nzito ya kikazi” nikamwambia Koplo Mayunga huku nikilitupia begi langu kwenye siti ya nyuma na kisha kufunga vizuri mkanda wa siti yangu tayari kuanza safari.

“Vipi afande kuna usalama?” Koplo Mayunga akaniuliza kwa udadisi wakati akiwasha gari na kulitoa kwenye yale maegesho.

“Mambo siyo shwari ndugu yangu, nimekabidhiwa jukumu zito na sina budi kuwajibika” nikaongea kwa utulivu wakati tulipokuwa tukiyaacha maegesho yale.

“Pole sana afande wangu!” Koplo Mayunga akanifariji huku akiliondoa gari kwenye maegesho yale na kuingia mitaani.

“Nishapoa!” nikaongea kwa utulivu huku akili yangu ikianza kuzama kwenye tafakuri ya kina juu ya safari ile ya kijasusi isiyoeleweka vizuri. Koplo Mayunga hakuwa mtu wa maneno mengi hivyo baada ya pale kikafuatia kitambo kirefu cha ukimya wakati tulipokuwa tukiiacha barabara ya mtaa mmoja na kuingia barabara ya mtaa mwingine kuelekea uwanja wa ndege wa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere jijini Dar es Salaam.

Tulikuwa tumefika mbali katika safari yetu wakati Koplo Mayunga alipoyarudisha tena mawazo yangu mle ndani na kuniuliza.

“Unasafiri na ndege ya saa ngapi afande?”

“Saa kumi usiku huu”

“Ondoa shaka kwani tutawahi kufika kiwanja cha ndege mapema zaidi” Koplo Mayunga akaongea kwa utulivu akinitia moyo hata hivyo sikutia neno badala yake nikayapeleka macho yangu dirishani nikitazama mandhari ya barabara za jiji la Dar es Salaam usiku ule.

Hali ya hewa ilikuwa tulivu na giza zito lilikuwa limetanda angani. Wakati tukiendelea na safari njiani tulipishana na magari machache na kwa kuwa wakati ule wa usiku hapakuwa na foleni za magari hivyo mwendo wetu ulikuwa wa kasi sana na hivyo kuyapeleka magurudumu ya gari letu kuteleza kwenye barabara ile ya lami kama kambare kwenye tope. Wakati ule wa usiku maduka yaliyopakana na barabara za jiji la Dar es Salaam yalionekana kufungwa na baadhi ya magari yalionekana kuegeshwa kwenye sehemu za wazi au kwenye gereji bubu.

Niliitazama mitaa ile ya jiji la Dar es Salaam huku kichwani nikijiuliza kama ningepata nafasi nyingine ya kuizuru mitaa ile nikiwa hai. Hisia zangu ziliniambia kuwa nilikuwa nikielekea kukabiliana na jambo kubwa la hatari sana ingawa picha kamili ya hatari hiyo ilikataa kuumbika kichwani. Nikaendelea kuzikumbuka ndoto zangu za ujanani za kuwa na mafanikio mazuri kama kuwa na mke mwema na watoto wenye siha njema lakini sasa ndoto zile nilianza kuzitilia mashaka kama kweli zingetimia wakati nilipoziweka kwenye tathmini ya mzani wa kifo.

Kama isingekuwa kiapo cha kazi ya jeshi leo hii ningeweza kabisa kukataa ombi la Brigedia jenerali Ibrahim Gambari kisha na ningeandika barua ya kuomba kustaafu na baada ya kulipwa mafao yangu ningeamua kufanya biashara au shughuli nyingine halali za kujiingizia kipato kama walivyo watanzania wengi. Lakini jambo hilo kwa sasa lisingewezekana kwani woga ulikuwa ni kinyume kabisa na taratibu za jeshi letu. Hata hivyo japokuwa kazi ya ujasusi ilikuwa ni kazi ya roho mkononi lakini niseme kuwa nilikuwa nikiipenda sana kuliko kazi yoyote nyingine duniani hali iliyonipelekea niifanye kwa weledi wa hali ya juu na jitihada za aina zote na hivyo kunipelekea kila nitumwapo nirudi na majibu mazuri ya kushangaza huku ugumu wa kazi yenyewe ukiendelea kuwa siri yangu moyoni. Nikiwa bado nimezama kwenye tafakuri ile nikajikuta nikiyakumbuka makovu matatu ya risasi yaliyokuwa kwenye paja langu la mguu wa kushoto na makovu mengine ya misumari yaliyokuwa viganjani ambayo nilikuwa nimeyapata kwenye harakati zangu mbalimbali za kajasusi. Kwa kweli nikajikuta nikimeza funda kubwa la mate kuzitowesha kumbukumbu zile mbaya.

Mawazo yangu yaliporudi tena mle ndani ya gari nikashtuka kuwa tayari tulikuwa tumefika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Mara baada ya kuvuka geti la kuingilia kiwanjani pale Koplo Mayunga akaendesha gari taratibu huku akiyatembeza macho yake huku na kule akitafuta sehemu nzuri ya maegesho na baada ya muda mfupi hatimaye akawa amepata sehemu nzuri ya maegesho na kusimama.

Sikuwa na muda wa kupoteza kwani kwa mujibu wa ratiba iliyokuwa kwenye tiketi ile ya ndege niliyopewa na Brigedia jenerali Ibrahim Gambari ni kuwa zilikuwa zimesalia dakika ishirini tu kabla ya ndege ya shirika la ndege la RwandaAir kuanza safari yake ya kuelekea jijini Kigali nchini Rwanda. Hivyo bila kupoteza muda nikafyatua kabari ya mkanda wa siti yangu kisha nikachukua begi langu kutoka ile siti ya nyuma na kushuka. Koplo Mayunga alitaka kushuka garini na kunisindikiza hata hivyo nilimshukuru na kumtaka asipoteze muda wake kwani nilikuwa na muda mfupi sana kabla kuanza safari yangu kuelekea jijini Kigali nchini Rwanda hivyo tukaagana bila yeye kushuka.

Koplo Mayunga akaniaga kwa kunipungia mkono dirishani huku akinitakia safari njema yenye mafanikio katika harakati zangu. Nikamshukuru huku nikiliacha tabasamu langu likijivinjari usoni mwangu ingawaje moyoni nilihisi kuwa ni kama aliyekuwa akiniambia pumzika kwa amani mpiganaji.

_____

Mtikisiko uliotokea baada ya magurudumu ya ndege ya shirika la ndege la RwandaAir, Boeing 737-800 kuanza kutua kwenye kiwanja cha ndege cha kimataifa cha Kigali International Airport ukanishtua kutoka usingizini. Nilipoyafumbua macho yangu nikayatembeza taratibu mle ndani ya ndege nikitazama huku na kule na kwa kufanya vile nikagundua kuwa abiria wenzangu wote mle ndani walikuwa macho tayari wamejiandaa kwa tukio lile la kutua kwa ndege. Hivyo haraka nikajua kuwa ni mimi tu ndiye ambaye nilikuwa sijaisikia sauti ya msichana mrembo mhudumu wa ndege ile wakati alipokuwa akiwatangazia abiria wa ndege ile kufunga mikanda wakati ndege ile ilipokuwa ikijiandaa kutua.

Kushoto kwangu alikuwa amekaa mama mmoja wa kinyarwanda ambapo nilikuwa nimemtambua haraka kutokana na mwonekano wake huku akiwa na watoto wake wawili, mmoja wa kike na mwingine wa kiume. Hata hivyo watoto wale walikuwa wamepitiwa na usingizi huku wamezuiliwa vyema na mikanda ya siti za ndege ile. Nilipoyapeleka macho yangu kutazama dirishani mara moja nikauona mwanga hafifu wa pambazuko la alfajiri na hapo nikakumbuka kuitupia macho saa yangu ya mkononi. Majira yalionesha kuwa tayari ilikuwa imetimia saa kumi na mbili na robo alfajiri na hapo nikajua kuwa tulikuwa tumetumia muda wa masaa mawili na dakika ishirini tangu tulipoanza safari kutoka uwanja wa ndege wa kimataifa wa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere jijini Dar es Salaam hadi uwanja ule wa ndege wa kimataifa wa Kigali nchini Rwanda...ITAENDELEA