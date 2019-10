Riwaya: Siri

SIRI

Episode 5

Mtunzi. Patrick CK



SAA MBILI ZA USIKU

OFISI NDOGO YA IDARA YA SIRI YA

USALAMA WA NDANI

Gari mbili ziliwasili katika ofisi

ndogo za idara ya siri ya usalama

wa ndani wa nchi zilizoko

Kigamboni.Watu wanne wakashuka

haraka kutoka katika gari la mbele

na kulizunguka gari la nyuma

baada ya sekunde chache mlango

ukafunguliwa akashuka rais wajamhuri ya muungano wa Tanzania

Dr Evans Mwaluba akiwa amevaa

koti jeusi na kofia kufunika kichwa

chake.Hakutaka kujulikana kwani

hata safari hii ilikuwa ya siri

.Alipokewa Devotha Adolph akiwa

na msaidizi wake Kaiza

wakamuongoza rais hadi ndani ya

jengo

“Karibu sana mheshimiwa

rais” akasema Devotha

“Ahsante.Sitaki kuchukua

muda mrefu hapa.Kuna mafanikio

yoyote yamepatikana hadi sasa

katik akuurejesha mfumo wenu

ufanye kazi?akauliza Dr Evans

“Mheshimiwa rais mpaka sasa

bado hatujaweza kufanikiwa.Kila kitu kimesimama na

tunachposubiri ni wewe

uzungumze na Olivia ili aweze

kutufungulia mfumo wetu kama

alivyoahidi”akajibu Devotha

“Devotha unadhani baada ya

kuzungumza nami atafungua

mfumo wetu?akauliza Dr Evans

“Mheshimiwa rais hatujui kitu

gani anataka kukueleza lakini

ameahidi akizungumza nawe

atatufungulia kila kitu.Tuna

uhakika huo”

“Nimeuliza hivyo kwa sababu

kama ameweza kufanya kila kitu

kimesimama na akafanikiwa

kunileta hapa anaweza akaomba tena kitu kingine au hata kuachiwa

huru”

“Mheshimiwa rais Dr Olivia

tayari amekwisha onyesha kwamba

ni mtu hatari hivyo hatutaweza

kwa namna yoyote ile kumuachia

huru na hatutakubaliana tena na

chochote atakachokitaka” akasema

Devotha.

“Good.Huyu mwanamke kuna

mambo mengi anayafahamu hivyo

anapaswa kuendelea kushikiliwa

hapa kwa muda mrefu hadi tupate

kila tunachokitaka kutoka

kwake.Basi tusipoteze

muda.Nataka nikutane naye”

akasema Dr Evans na kushusha

pumzi.Alionekana kuwa na

hofu.Devotha na Kaiza

wakamuongoza Dr Evans kuelekea

katika chumba ambacho

angezungumza na Dr Olivia.

“No any camera in

here?akauliza Dr Evans

“Hiki ni chumba maalum kwa

ajili ya maongezi ya faragha.Hakuna

kamera wala chochote cha

kurekodi” akasema Devotha.Ndani

ya chumba kile kulikuwa na meza

na viti viwili vile vile kulikuwa na

seti ya sofa.Baada ya dakika tano Dr

Olivia akaletwa ndani ya chumba

kile alimokuwamo rais akiwa

amefungwa pingu

mikononi.Alisimama kwa sekunde

kadhaa baada ya kukutanisha macho na rais aliyekuwa ameketi

sofani.

“Mfungueni pingu” akasema Dr

Evans

“Mheshimiwa rais…....”

Devotha akataka kusema kitu lakini

rais akamkatisha

“It’a ok.Mfungueni pingu awe

huru” akasema Dr Evans.Dr Olivia

akafunguliwa pingu .

“Thank you.Give us the room

now” akasema Dr Evans na watu

wote mle chumbani wakatoka

akabaki Rais na Dr Olivia

“Karibu Olivia.Come sit here

beside me” akasema Dr

Evans.Olivia akaenda kuketi katika

sofa lililoelekeana na rais.Dr Olivia

akamtazama rais kwa macho

yaliyojaa hasira

“Rafiki mkubwa wa baba

yangu.Ninakuheshimu kama baba

yangu siamini kama umefikia hatua

kama hii.Baba yangu anajua watu

walioniteka ni akina

nani?Umemjulisha?akauliza Dr

Olivia

“Dr Olivia I have nothing to do

with this.Sihusiki kwa namna

yoyote ile na kitendo hiki cha

kutekwa hadi pale nilipojulishwa

kuwa unashikiliwa na unataka

kuonana nami” akasema Dr

Evans.Bado Dr Olivia aliendelea

kumtazama kwa macho makali

yenye hasira “Wewe ni rais wa jamhuri ya

muungano wa Tanzania una nguvu

na uwezo wa kufanya jambo lolote

lakini kabla ya kuwatuma watu

wako waniteke umejiuliza itakuaje

iwapo baba atagundua kuwa

nimetekwa na serikali?Umetafakari

athari zake? Akauliza Dr Olivia

“Olivia please understand

what I’m saying.I have nothing to

do with this.Waliokuleta hapa

walikuwa na sababu maalum ya

kufanya hivyo,kwa nini

hawajamchukua mtu mwingine ila

wewe?Mahala hapa huwezi

kuletwa bila sababu ya

msingi.Nimeamua kuja mimi

mwenyewe baada ya kusikia kwamba mtu unayeshikiliwa hapa

ni wewe vinginevyo nisingefika

kabisa hapa.Nieleze kile

unachotaka kunieleza ili nione

namna ya kukusaidia uweze kutoka

hapa” akasema Dr Evans

“Nimezoea kukuita baba lakini

leo nitakuita mheshimiwa rais

kukupa heshima unayostahili kama

mkuu wa nchi.Nimekuita hapa nina

jambo la muhimu sana nataka

kukueleza.” Akanyamaza kidogo

akavuta pumzi ndefu na kusema

“Mheshimiwa rais

nimekamatwa na kuletwa hapa

baada ya kuonekana nikiwa na mtu

anayeitwa Seif Almuhsin ambaye

anatajwa kuwa mtu muhimu sana katika kikundi cha IS.Mheshimiwa

rais nataka nikiri kwamba

nilikwenda Kinshasa kukutana na

Seif.” akasema Dr Olivia na sura ya

Dr Evans ikabadilika.Matone

madogo madogo ya jasho

yalionekana usoni pake.Aliingiwa

na hofu kubwa

“Kwa ..kwa..” akataka kusema

kitu akashindwa na kuanza

kukohoa.

“Pole mheshimiwa rais”

akasema Dr Olivia

“Dr Olivia kwa nini ukafanya

hivyo ulivyofanya? Hujui kama Seif

ni mtuhatari sana?

“Ninafahamu hilo mheshimiwa

rais kwamba Seif ni mtu hatari lakini nimelazimika kukutana naye

kwa sababu maalum ambayo

nitakueleza lakini kwanza kuna

kitu nataka nieleze” akasema Dr

Olivia

“Unataka kunieleza nini Olivia?

“Unamkumbuka Edger

Kaka?akauliza Dr Olivia na mstuko

ukaonekana usoni kwa Dr Evans.

“Ed..edger?!! Dr Evans

akastuka sana

“Ndiyo mheshimiwa

rais.Usiniambie tayari umekwisha

msahau” akasema Dr Olivia

“Nimestuka umemuulizia kwa

sababu huyu mtu amekwisha fariki

kitambo.Nini unataka kunieleza

kuhusu Edger?akauliza Dr Evans “Edger alikuwa ni mwanasiasa

kijana ambaye alipendwa na kila

mtu hapa nchini.Alikuwa na

michango mizuri bungeni na

aliwasaidia mno watu wa jimbo

lake.Aliwahi kuibua mambo

makubwa kama vile ufisadi

mkubwa uliokuwa unafanyika

serikalini.Alikuwa jasiri na

hakumuogopa mtu.Alikuwa ni

mbunge kijana ambaye alitarajiwa

kuleta mageuzi makubwa sana

katika siasa za nchi yetu na wengi

walikwisha anza kumtabiria

kwamba alistahili hata kuwa rais

wa nchi.Ni mtu ambaye taifa

haliwezi kumsahau” akasema Dr Evans ambaye alikuwa anafuta jasho

usoni kila mara

“Mr president,I need Edger

kaka back”akasema

Olivia.Kitambaa alichokuwa

amekishika Dr Evans akifuta jasho

usoni kikaanguka.Alipatwa na

mstuko mkubwa.

“You what? akauliza Dr Evans

“Nadhani umenisikia vizuri

mheshimiwa rais.I need Edger

back! Akasema Dr Olivia

akionyesha hana masihara

Dr Evans akavuta pumzi ndefu

halafu akasimama

“Dr Olivia nadhani unahitaji

msaada wa kitabibu.Edger kaka

amekwisha fariki na kuzikwa na kuoza kaburini.Unawezaje

kuniomba nimrudishe mtu ambaye

amekwisha fariki?Am I god? Kama

huo ndio upuuzi ulioniitia hapa I’m

afraid I wont help you and you’ll

die in here.Umeniudhi sana Olivia!!

Akafoka Dr Evans

“Mr President please sit

down.Mimi na wewe bado tuna

mengi ya kuzungumza” akasema Dr

Olivia

“Mengi ya kuzungumza?Kama

hautanieleza kile ulichoniitia hapa

nitaondoka na hawa jamaa

waliokuleta hapa wataendelea

kukukutesa hadi useme

ukweli.Nakupa nafasi ya mwisho ya

kunieleza kile ambacho umeniitia hapa” akasema Dr Evans na kuketi

sofani alikuwa anahema haraka

haraka.Akaokota kitambaa chake

na kufuta jasho usoni

“Please be quick !! akasema Dr

Evans

“Mheshimiwa rais kikubwa

nilichokuitia hapa ni hicho kwamba

namuhitaji Edger Kaka.Bring him

back,I need him,we need

him,Country need him” akasema Dr

Olivia na sura ya Dr Evans ikazidi

kujikunja kwa hasira.Alitamani

amvamie Dr Olivia

“Nashindwa kukuelewa

Olivia.Una akili zako timamu ?

Unawezaje kuniomba nimrejeshe

mtu aliyekufa?Umepatwa na tatizo gani Olivia?Nadhani unahitaji

msaada wa daktari !! akasema Dr

Evans kwa hasira

“Mheshimiwa rais mimi ni

mzima kabisa na sina tatizo lolote

la kiakili.Ninafahamu

ninachokiongea na

ninakimaanisha”akasema Dr Olivia

“Si bure una tatizo

Olivia.Umepata matatizo ya kiakili

unahitaji msaada.Let me help

you.Nitakutafutia daktari mzuri

sana ambaye atakusaidia katika

tatizo hili ulilo nalo” akasema Dr

Evans

“Mheshimwia rais nimekwisha

kwambia kwamba mimi sina tatizo

lolote la kiakili.Nina akili zangu timamu ninakifahamu kile

ninachokisema” akasema Dr Olivia

“Hapana Olivia una matatizo”

“Mheshimiwa rais ninaongea

kitu ambacho nina uhakika nacho

na wewe unafahamu kabisa

kwamba ninachokiongea ni cha

kweli.We both know that Edger

Kaka is not dead.Edger is still alive.I

need him back ! Country need him

back !.Muda wa kuogopa umepita

sasa ni wakati wa vita na vita hivi

havitamalizika hadi pale Edger

Kaka atakaporejea” Akasema Dr

Olivia.Fundo lilimkaba Dr Evans

akamfuata Dr Olivia akamkaba

shingo “I warn you little rat don’t play

with me,I can kill you right now !!

akasema Dr Evans akiwa

amemkaba Dr Olivia shingoni kwa

mikono yake miwili.Akamuachia na

kumsukuma kwa hasira Dr Olivia

akaanguka chini akaanza kukohoa

mfululizo.

“Unajua unazungumza na nani

wewe mtoto?Ninakuonya usicheze

na mimi kabisa ninaweza

kukupoteza !! akasema Dr Evans

kwa hasira

“Kama ulivyompoteza Edger !!

akasema Dr Olivia akiwa amekaa

chini.Dr Evans akazidi kukasirika

na kumsogelea Dr Olivia pale chini “Olivia nani amekuharibu

kichwa chako namna hii? Nani

amekueleza upuuzi huu mkubwa?

Edger kaka amefariki kitambo sana

na amekwisha oza kaburini,nani

amekupandikiza ujinga kwamba

hajafa?

“Edger hajafa mheshimiwa rais

na wewe unalifahamu hilo !!

Akasema Dr Olivia,akainuka na

kukaa.Dr Evans akamtazama Olivia

kwa hasira midomo ilikuwa

inamtetemeka kwa hasira

“Mheshimiwa rais ninafahamu

ninachokiongea na hata wewe

unajua ni kweli ila ni ngumu

kukubali lakini nakuhakikishia

kwamba nina taarifa zote na nimekwisha fanya uchunguzi wa

kina hadi kubaini kwamba Edger

hajafa.Nimeufanyia uchunguzi

mwili ule ambao unasemwa ni wa

Edger na nina uhakika mwili ule si

wa Edger.Hii ina maana kwamba

Edger hajafa na unafahamu mahala

aliko.I need him back.!!akasema Dr

Olivia.Dr Evans hakujibu

kitu,aliwaka hasira.

“Mheshimiwa rais najua suala

hili si rahisi kwako lakini

n……………..”

“Listen to me carefully!!

Akasema Dr Evans na kumkatisha

Olivia

“Sijajua nani amekutuma

kwangu unichafue lakini yeyote aliyekutuma amekosea

sana.Umefanya kosa kubwa

kukubali kutumika Dr Olivia.Huyu

aliyekutuma kwangu amekuharibia

maisha yako na ninasikitika

kukwambia kwamba huu utakuwa

ni mwisho wako,you’ll never see

the sun again.Aliyekutumia katika

jambo hili amekudanganya na

amekuharibia maisha yako”

Akasema Dr Evans kwa ukali.

“Nini hasa lengo lenu la

kunitengenezea kashfa kubwa kiasi

hiki? Lengo ni

kunichafua?Kuniharibia nafasi

yangu ya urais?Nini hasa

mnakitaka wewe na wenzako

ambao mmeamua kutunga uongo huu mkubwa?Dr Olivia umekosea

sana kuamua kujiunga na hao watu

ambao nawaita ni maadui zangu

ambao lengo lao ni kunichafua

mimi.Ninaapa kwamba lazima

niwatafute wote na kuhakikisha

wote wanashughulikiwa

kikamilifu.Dr Olivia ninakufahamu

toka ukiwa mdogo,wewe ni kama

mwanangu,mimi na baba yako

tumekuwa marafiki wakubwa toka

enzi za ujana wetu lakini kwa hili

uliloamua kulifanya sintakusamehe

hata kidogo.Nitakushughulikia

kama ninavyowashughulikia

maadui zangu wengine.I’ll destroy

you Olivia!! Akasema Dr Evans na kugeuka ili aondoke Dr Olivia

akamuita

“Before you go Mr President”

akasema Dr Olivia na Dr Evans

akageuka

“Naomba ufahamu kwamba hii

ni vita.Hata kama ukinipoteza mimi

lakini vita hii itaendelea hadi Edger

apatikane.Mheshimiwa rais ninajua

sintapata nafasi ya kuonana nawe

tena kwani umekwisha nihakikishia

kwamba sintaliona tena jua,kabla

hujafungua huo mlango na kutoka

kwa nini usimpigie simu Coletha na

kujua maendeleo yake? akasema Dr

Olivia.Dr Evans akastuka na

kumfuata Dr Olivia akamkusanya na kumuinua akamgandamiza

ukutani

“Olivia ninaapa kama kuna

jambo lolote litamtokea Coletha

nitakukata kichwa chako!! Akasema

Dr Evans

“J..j..jus call her “ akasema Dr

Olivia.Dr Evans akamuachia Dr

Olivia na kutoa simu yake haraka

haraka akampigia mwanae Coletha

“Dady” akasema Coletha baada

ya kupokea simu ya baba yake

“Coletha nataka uniambie

unaendeleaje?

“I’m not feeling well dady”

akasema Coletha na Dr Evans

akageuka akamtazama Dr Olivia “You are not feeling well?Nini

tatizo?akauliza

“Kulitokea tukio dogo hapa

chuoni,bweni letu lilitaka kuwaka

moto lakini kwa kuwa kuna mifumo

ya kisasa ya utambuzi wa moto

kengele ya dharura ililia haraka

sana na kutuamsha tukakimbia

nje.Kulikuwa na mkanyagano

wakati wa kutoka ndani ya bweni

na mimi nilijikuta nikianguka na

kupoteza fahamu.Kwa bahati nzuri

moto ule uliwahi kudhibitiwa na

haukuleta madhara yoyote”

“Oh thank you Lord.Kwa nini

hukunijulisha Coletha kama kuna

tukio kama hilo? Akauliza Dr Evans “Halikuwa tukio kubwa dady

na lilidhibitiwa haraka sana,chuo

hiki kina mitambo ya kisasa kabsia

ya utambuzi na udhibiti wa

moto”akajibu Coletha

“Coletha naomba kuanzia sasa

kila kitu ambacho kitatokea na

utakachoona si cha kawaida

tafadhali usisite kunijulisha.Vile

vile nitakuongezea ulinzi zaidi,pia

nitamleta daktari maalum wa

kukuhudumia”

“Kwa nini dady unataka

kuniongeza ulinzi? Hawa nilionao

hawatoshi?Kuna tishio lolote la

usalama?Coletha akauliza

“Ninataka kuhakikisha

unakuwa salama Coletha.Usichangamane na watu

usiowajua,usile wala kunywa

chochote hadi daktari wako

athibitishe ni salama”

“Dady mbona maisha yangu

yatakuwa magumu sana?Kwa nini

unafanya hivyo? akauliza Coletha

“Coletha hali ya usalama si

nzuri ndiyo maana ninataka

kuhakikisha unakuwa salama”

“Usihofu baba.Niko salama”

akasema Coletha

“Nataka vile vile kufahamu

katika siku mbili tatu zilizopita

haujakutana na mtu yeyote ambaye

humfahamu akakupa kitu

chochote? Haujakutana na kitu chochote ambacho si cha

kawaida?akauliza Dr Evans

“Hapana dady sijakutana na

tatizo lolote zaidi ya hilo la la tishio

la moto lililotokea”

“Sawa Coletha zingatia hayo

niliyokueleza.Nini

kinachokusumbua kwa sasa?

Akauliza Dr Evans

“Toka lilipotokea tukio lile

mwili wangu hauko sawa ila

nimepatiwa dawa na nimepewa pia

mapumziko” akasema Coletha

“Sawa Coletha kama ukiona

kuna tatizo lolote nijulishe haraka

sana” akasema Dr Evans na kukata

simu

“Is she okay?akauliza Dr Olivia “She’s fine”

“No she isn’t!! She’s

sick”akasema Dr Olivia

“Umejuaje kama anaumwa?

“Sikiliza mheshimiwa

rais,mwanao Coletha amechomwa

sindano yenye virusi ambavyo

nimevitengeneza mimi”

“What?!! Akauliza Dr Evans

kwa mstuko na kumsogelea

“Mwanao Coletha amechomwa

sindano yenye virusi ambavyo

nimevitengeneza mimi na tayari ni

mgonjwa.Dalili za ugonjwa

zimeanza kujitokeza kwa mwili

kukosa nguvu ndani ya siku kumi

na mbili kama hajapatiwa matibabu

atafariki.Virusi hivi ni vipya na vinaua na hakuna bado mwenye

dawa yake zaidi yangu.Ukithubutu

kumpeleka hospitali utamuua

kwani watampa dawa ambayo si

maalum kwa kuwaua virusi

hao.Nilikwambai mheshimiwa rais

kwamba hii ni vita,nimeanza na

Coletha nitaendelea na jamaa

wengine wa familia yako kama

hautakuwa tayari kukubaliana na

ombi langu la kumrejesha Edger

Kaka” akasema Dr

“Aaaghh!! Akapiga ukulele wa

hasira Dr Evans na kumvaa Olivia

akamuangusha chini na kuanza

kumtandika ngumi mfululizo

“How could you…oh God…!! Dr

Evans alichanganyikiwa “No ! That’s not true” akasema

Dr Evans

“It’s true.Binti yako Coletha

amechomwa sindano yenye virusi

na atakuwa mgonjwa wa kwanza

kupata virusi hivi hatari ambavyo

vinaua ndani ya siku chache.I’m the

only one who can save her na

siwezi kumuokoa hadi pale

utakapomrejesha Edger kaka!!

Akasema Olivia.Dr Evans

akamuinua

“Mheshimiwa rais nataka

tufanye makubaliano.Bring back

Edger and I’ll save your daughter”

akasema Dr Olivia.Dr Evans

alimtazama Olivia kwa dakika moja huku akihema haraka haraka

akasema

“Olivia umekosea sana kucheza

na mimi.Binti yangu akifariki dunia

ninaapa nitausafisha ukoo

wako.Nitawaua kuanzia baba

yako,ndugu zako wote huku

ukishuhudia.Kifo cha mwanangu

kitasababisha damu nyingi

kumwagika.Usiku huu Coletha

anapelekwa hospitali kwa ajili ya

uchunguzi na kama akikutwa na

ugonjwa usiku huu huu moto

utaanza kuwaka!! Akasema Dr

Evans

“You take her to hospital you

kill her !! akasema Dr Olivia “Huwezi kunizuia kumtibu

mwanangu.Nitampeleka hospitali

na kubaini virusi unavyodai

kumuambukiza.Nitatumia uwezo

wangu wote kuhakikisha anapona

na njama zako wewe na wenzako

hazitafanikiwa.Olivia I’m sorry this

is the end of the road for

you.Hakuna namna utatoka salama

ndani ya jengo hili.Waliokutumia

hawatakupa msaada wowote”

akasema Dr Evans

“Mheshimiwa rais unao uwezo

mkubwa wa kumpeleka mwanao

sehemu yoyote kwenda kutibiwa

lakini nakuhakishia kwamba

kamwe hataweza kupata tiba ya

virusi alivyopandikizwa.Nmevitengeneza

mimi mwenyewe na dawa yake

ninayo mimi mwenyewe.Please

don’t kill me because you’ll need

me” akasema Dr Olivia.

Rais Dr Evans alitoka ndani ya

kile chumba akiwa anatiririkwa na

jasho na alionekana

kuchanganyikiwa.

“Mheshimiwa rais” akasema

Devotha

“Devotha I’m going to kill that

woman.Fanya maandalizi na pale

nitakapokupa ruhusa basi auawe

mara moja” akasema Dr Evans

“Nini kimetokea mheshimiwa

rais? Akauliza Devotha lakini Dr

Evans hakujibu kitu “Samahani kwa kuuliza

mheshimiwa rais lakini Happy ni

mtu muhimu sana kwetu kwani ana

mahusiano na Seif Almuhsin wa

kikundi cha IS na vile vile

tunamtegemea aweze kutufungulia

mfumo wetu.Kuna sababu yoyote

kwa nini tumuue?akauliza Devotha

“Devotha utafuata maelekezo

yangu.Nimesema kwamba yaanze

haraka sana maandalizi ya kumuua

Olivia and wait for my call”

akasema Dr Evans

“Mheshimiwa rais vipi kuhusu

mfumo wetu?Vipi kuhusu

uchunguzi tunaoendelea nao

kuhusu IS?Kuna kila dalili kwamba

Olivia ana mahusiano nao,tukimuua tutashindwa kupata chochote”

akasema Devotha

“Tafuteni namna nyingine ya

kuweza kurejesha mfumo wenu au

wekeni mfumo mpya,Olivia is going

to die !!Mmenielewa? akauliza Dr

Evans na Devotha akaitika kwa

kichwa kisha rais akatoka kwa

haraka kuelekea katika gari lake

akaingia na kuondoka.Kila mtu

alibaki anashangaa kwa

kilichotokea.Hali aliyokuwa nayo

rais baada ya kutoka kuzungumza

na Dr Olivia haikuwa ya kawaida.

Dr Evans akiwa garini baada

ya kutoka katika ofisi ile ya akina

Devotha akampigia simu mwanae

Coletha “Dady” akasema Coletha

“My princess jiandae ninakuja

kukuchukua kukupeleka hospitali”

akasema Dr Evans

“Hospitali?!

“Ndiyo dear.Nataka

kukupeleka hospitali kwa ajili ya

uchunguzi”

“Dady I’m fine.Siumwi sana ni

mwili tu unakosa nguvu lakini

tayari nimekwisha pata dawa”

akasema Coletha

“Coletha tafadhali usinywe

tena hizo dawa.Ninakuja

kukuchukua sasa hivi kukupeleka

hospitali” “Dady you sound strange,is

there any problem?akauliza

Coletha

“Jiandae Coletha ninakuja hapo

sasa hivi” akasema Dr Evans na

kukata simu.jasho liliendelea

kumtoka.

“Michael give me my pills” Dr

Evans akamwambia mlinzi wake

ambaye alimpa dawa katika

kichupa.Haraka haraka Dr Evans

akatoa vidonge viwili akatafuna.

“Are you ok mr

President?akauliza Michael

“I’m fine.Tunakwenda chuoni

kwa Coletha” akasema Dr Evans

halafu akachukua simu na kumpigia

daktari “Mheshimiwa rais” akasema

Dr Stanslaus Mbeula

“Dr Mbeula ninakuja hapo

hospitali na mwanangu ninaomba

nikukute hapo tafadhali,nina tatizo

kubwa nahitaji mno msaada wako”

akasema Dr Evans

“Mheshimiwa rais tayari

nimekwisha toka lakini ninarejea

huko sasa hivi”

“Ahsante sana,tunakuja huko

muda si mrefu” akasema Dr Evans

Devotha na Kaiza wakaenda

katika chumba alichokuwamo rais

na Dr Olivia na kumkuta Olivia

anatokwa na damu mdomoni

“Nini kimetokea

humu?akauliza Devotha “Tafadhali naomba mnirejeshe

katika chumba change nahitaji

kupumzika” akasema Olivia

“Olivia tueleze tafadhali nini

kimetokea humu?Hali aliyotoka

nayo rais si ya kawaida kabisa na

wewe unatokwa na damu nini

kimetokea humu?akauliza tena

Devotha

“Nothing happened.Nipelekeni

katika chumba changu” akasema Dr

Olivia

“Olivia ulitaka kuzungumza na

rais na tukafanya kila tuwezalo

kuhakikisha rais anakuja hapa

ukjaonana naye.Ni wakati wako

sasa wa kutimiza ahadi yako.Please give us back our system” akasema

Devotha

“Nimesema nirejesheni katika

chumba changu.Kila kitu kuhusu

mfumo wenu anacho rais so go ask

him” akasema Dr Olivia

“You gave him the codes?

“Nimewaambia kila kitu

anacho rais.Muulizeni yeye

atawapa maelekezo” akasema Dr

Olivia.Kila mtu alichanganyikiwa

hakuna aliyejua kilichotokea kati ya

Dr Olivia na rais.

“Olivia tafadhali tuweke wazi

kilichitokea humu kwani lengo letu

ni zuri kukusaidia.Maelekezo

aliyotupa rais si mazuri hata

kidogo” akasema Devotha “Najua ameelekeza niuawe

lakini hatathubutu kufanya

hivyo.He needs me so much”

akasema Dr Olivia.Devotha

akaelekeza arejeshwe katika

chumba kilicho chini ya lile jengo

“Mambo ndiyo

yameanza.Sintaogopa kuyatoa

maisha yangu kumpigania Edger

ambaye kitendo alichotendewa ni

cha ukatili mkubwa.Hii haitakuwa

vita rahisi ninapambana na watu

wenye nguvu na uwezo

mkubwa,watu makatili yawezekana

sintaweza kufika mwisho wa

mapambano haya lakini silaha

yangu kuu ni kujiamini na kwenda

na mipango yangu kama ilivyopangwa” akawaza Dr Olivia

akaingia bafuni kuoga halafu

akajilaza kitandani.

“Niliihofia sana siku ya leo,siku

mapambano ya kupigania haki

yatakapoanza.Ninashukuru

nilijiandaa vyema kabla ya

kuanzisha harakati hizi za

kumrejesha Edger.NImeanza

vyema,rais ametoka jasho lakini

naamini haitakuwa rahisi

kwangu,damu itamwagika nyingi

lakini mwisho wa siku lazima

ushindi upatikane.Hapa tayari

nimefika nusu ya safari yangu

nilikotoka si kugumu sana kama

huko ninakoelekea hata hivyo

nitajitahidi kupambana” akawaza Dr Olivia na kuanza kukumbuka

safari yake hadi hapa alipofika.