Ripoti ya Utetezi wa Bwawa la Stiegler - Ndiyo Hii? Nimeshindwa Kuisoma...

Nini maana ya "report", tuanzie hapo?



Kwa uelewa wangu na elimu ndgo niliyonayo;



Report katika project ni kuwa unatoa taarifa ya maendeleo ya project inayoendelea au imekwisha fanyika.



Kwa project inayotegemea kuanza huwa inafanyiwa "feasibility study".



A feasibility study is an analysis that takes all of a project's relevant factors into account—including economic, environmental, technical, legal, and scheduling considerations—to ascertain the likelihood of completing the project successfully.



Yan hapa hakuna cha feasibility study. Ni brabra tu nyingi na vingereza vya shule ya secondary. In short hii ni kama tu maoni ya kundi fulani la watu wamepewa vipesa watunge uwongo wao kujustify ujenz.



Ila hii sio feasibility study ni riwaya ya maoni ya wanasiasa na si wanasayansi.