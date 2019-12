Rais Magufuli: Wasiotutakia mema wanatumia Asasi za Kiraia na NGO kutuhujumu ili kufifisha jitihada zetu kujikomboa kiuchumi kwa maslahi yao binafsi

On the contrary kauli za namna hii si za kizalendo bali ni kibaguzi na kugawa watu, ionekane kuna kundi fulani ndiyo linaipenda nchi na lingine linahujumu nchi. Hii si kweli, when i read between lines anataka kuwafanyia ubaya kundi fulani la watu kwa kisingizio cha uzalendo.



Hakuna mtanzania asiyeipenda nchi yake, wanaokosoa wanakosoa ili taifa lisonge mbele na hii ni kawaida kwa mtu yeyote aliyepitia development studies misuguano ni jambo la kawaida. Na kwa waliosoma physics they know that there is no movement without friction. We unataka kuongoza nchi ambayo watu wametulia kama maji ya mtungi we ni nani? hakuna nchi ya hivyo, ajifunze kupanua kifua cha kupokea anayoyataka na asiyoyataka. That is what leadership entails.