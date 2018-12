PPF/PSSSF tukutane kuzimu!

Kusema wafanyazi wanaichukia NSSF na PSSSF ni understatement! In fact hawa wangekuwa ni watu hai basi wangepigwa risasi, kuchomwa moto au kuwa skinned alive.

Hawa na shangazi yao SSRA ni wauaji, chinjachinja nyonya damu. Hawana tofauti na mauti haki yao ni kutupwa kwenye kaburi la sahau. Nani ana sympathize na PSSSF or NSSF? No body does...



PSSSF ni kizungumkuti. Ati Sheria mpya inaanza rasmi kuuma August 1. Nini fate ya wale walioachishwa kazi before July, 2018 kushuka chini huko? Watu wanasubiri muda mrefu.



Mambo yanayoelezwa hayaingii akilini hata kidogo. The crazy kanuni labla ni applicable elsewhere lakini sio bongo.



Swali kuu ni kwamba why are you tempering with ex-employees' money?!!!! Kwa nini muwapangie maisha yao??!!! SITAKI. Wengi wa wafanyazi mnaowababaisha na hizo lousy kanuni ni malofa. Hawataki kanuni. Wanataka pesa zao zote. Period.

Yaani hata laki moja unawekewa mashati lukuki kuipata. Kwa kweli adui mkubwa kwa watz kwa sasa ni hawa jamaa.



Blabla zinazoendelea sasa zinatia tu kichefuchefu. It is totally ridiculous.



Ukweli ni kwamba mifuko ya hifadhi ya jamii ni source nzuri sana ya mapato kwa Serikali.



Ukweli ni kwamba Gvt imeamua makusudi kuwaibia wanachama wa mifuko hii na umma unapumbazwa kupitia vibaraka kama SSRA.

Si kweli kwamba Serikali inajali welfare ya mtanzania. Ni unafiki mtupu.



Woe PSSSF na NSSF mnaoendelea kuneemeka kwa pesa za wafu. Cursed PSSSF.

Cursed SSRA.

Mashirika haya ya kinyonyaji imejaa majambazi.



Hivi Serikali ipo? Kweli hii regime haijali wafanyazi ndio maana imeweka such a lousy minister kama Jenister Mhagama + blabla za "Kaa simu Hajaliwa"



What a despicable PSSSF. What a stupid NSSF. What a monstrous SSRA. May Lucifer devour these useless institutions.