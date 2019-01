PENZI LENYE MAUMIVU-02

Mtunzi:Juma Hiza

Nilimdharau sana Lillian, japokuwa mwanzoni nilimuona kuwa mwanamke mrembo lakini wakati huo macho yangu yalimuona kuwa mwanamke m'baya sana, kuna wakati nilimfananisha na wale viumbe wa sayari nyingine.

Katika kipindi hicho akili yangu ilikuwa ikimfikiria Coletha tu! Alikuwa ni mwanamke mrembo mwenye sura ya kuvutia, macho ya kuita, kifua kilichosimama, umbo matata, yaani kwa kifupi alivutia mno.

Sikuona ajabu kutumia pesa nyingi kwa ajili ya kwenda kufanya starehe na Coletha. Niliutumia muda wangu mwingi kwake kuliko kwa mke wangu Lillian ambaye alinihitaji usiku na mchana.

Ndani ya mwezi mmoja tangu alipopata ujauzito tayari aligundua mabadiliko yangu. Nilipunguza mapenzi kwake kwa asilimia themanini 80% jambo ambalo lilikuwa ni rahisi kuyaona mabadiliko yangu.

Hakutaka kubaki kimya, aliniuliza tatizo lililokuwa limetokea mpaka likanibadilisha kiasi hicho lakini sikuwa tayari kumueleza ukweli, nilimdanganya kuwa ubize wa biashara zangu ndiyo uliyosababisha yote hayo.

Wakati yote hayo yakiendelea nyuma ya pazia niliendelea kumsaliti mke wangu. Coletha na yeye sikumueleza ukweli, nilimficha huku akiamini katika maisha yangu sikuwa na mke.

****

Siku moja majira ya mchana nilipokuwa nyumbani Coletha alinipigia simu, akaniambia kuwa alihitahi kuniona kwa wakati huo kwani alikuwa akiumwa sana.

"Saa ngapi?" nilimuuliza.

"Hata sasa hivi ikiwezekana naumwa sana mpenzi," alinijibu kwa sauti ya kulalamika.

"Kwani uko wapi?" nilimuuliza.

"Nipo chuo," alinijibu.

"Sawa nakuja," nilimwambia kisha nikakata simu.

Sikutaka kupoteza muda, nikaanza kujiandaa harakaharaka, nilipomaliza nikamuaga Lillian ambaye muda wote huo alibaki akinishangaa kwani nilionekana kama mtu niliyechanganyikiwa hivi.

"Kuna nini na unaenda wapi?" aliniuliza Lillian.

"Nimepigiwa simu na mfanyabiashara mwenzangu kaniambia kuna mzigo umeingia bandarini sasa hivi hivyo natakiwa niende huko, yeye hayupo mjini ndiyo sababu amenipigia mimi," nilimjibu huku nikionyesha msisitizo wa hali ya juu.

"Sawa mume wangu, leo utarudi mapema?" aliniuliza.

"Sijajua ila nitakupigia simu," nilimjibu kisha nikamuaga na kuondoka.

Nilipokuwa ndani ya gari, niliendesha kama mwendawazimu, sikutaka kupoteza muda mpaka pale nilipofika eneo hilo la chuo kikuu cha Daresalaam.

Nilimpigia simu Coletha na kumwambia kuwa tayari nilikuwa nilifika eneo hilo la chuo, akaniambia nisubiri, nikasubiri.

Ndani ya dakika tatu au nne hivi nikamuona Coletha akiwa anakuja huku akiongozana na wasichana wawili. Kwa jinsi nilivyokuwa nikimuangalia hakuonekana kuwa mgonjwa kama alivyoniambia kwani nilimuona akizungumza na kucheka pamoja na wale wasichana aliyoongozana nao.

Walipofika nikawaruhusu waingie ndani ya gari, wale wasichana wawili walikaa siti za nyuma, Coletha akakaa siti ya mbele nikawa natazamana naye.

Hakutaka kuificha furaha alivyokuwa nayo baada ya kuniona, akanikumbatia huku akinipiga mabusu mfululizo. Wale wasichana wakabaki wakitutazama kama muvi.

"Baby hawa ni marafiki zangu, huyu anaitwa Loveness na huyu anaitwa Getrude. Hey Getrude and Loveness this is my future husband," alinitambulisha Coletha, macho yangu yakatua kwa Getrude, huyu alionekana kuwa msichana mrembo kuliko wote, alimzidi mpaka Coletha.

"Nashukuru kukufahamu Shem," aliniambia Loveness kisha akanipa mkono.

"Okay mimi pia," nilimwambia kisha nikatoa tabasamu pana.

"Nice to meet you Shem," aliniambia Getrude kisha na yeye akanipa mkono.

"Me too," nilimwambia huku na mimi nikitoa tabasamu.

Mpaka kufikia muda huo sikuelewa nini kilichokuwa kikiendelea, maana Coletha alionekana kuwa mwenye furaha kiasi kwamba nikaanza kushangaa.

"Nini baby?" aliniuliza.

"Huyo mgonjwa yuko wapi?" nilimuuliza.

"Jamani baby hata siumwi, nilikumis tu, nilitaka kukuona halafu pia nilitaka nikutambulishe marafiki zangu," aliniambia kwa sauti ya kudeka.

"Hilo tu?" nilimuuliza.

"Ndiyo," alinijibu kisha akacheka, Getrude na Loveness na wao pia wakacheka.

Nilijikuta na mimi nikicheka, basi furaha ikawa imetawala, muda wote Coletha alikuwa akijibebisha.

Macho yangu yalikuwa yakimuangalia Getrude ambaye alionekana kuwa mwenye aibu mno.

"Kwahiyo mnaratiba gani sasa hivi?" niliwauliza.

"Now tuko free, hatuna kipindi mpaka kesho tena," alijibu Coletha huku akiwaangalia wenzake, wote wakaitikia.

Wazo lililonijia kwa wakati huo ni kuwapeleka Mlimani City ambapo huko ningewafanyia shopping ya maana, sikutaka kuwauliza walitaka nini au walipanga kwenda wapi.

Nilichokifanya nilitembeza gari mpaka Mlimani City. Tulipofika niliwaambia wafanye shopping wanayoitaka wote watatu. Wakaonekana kufurahi.

Hiyo ndiyo ilikuwa njia pekee niliyoitumia kuwateka marafiki zake, nilifahamu siku moja ningetembea nao kila mmoja kwa muda wake hivyo kwanza nilitaka wafahamu kuwa mimi ni nani? na nilikuwa nina pesa kiasi gani.

Shopping ambayo waliifanya siku hiyo iligharimu kiasi cha shilingi laki saba 700,000, nikalipa huku nikiwalaumu kuwa hawakuijua kutumia pesa, yaani kitendo cha kufanya shopping ya laki saba nilikifananisha na shilingi elfu saba 7,000.

Siku hiyo nilipanga kuwaonyeshea jeuri ya pesa, tulipotoka Mlimani City niliwapeleka Posta pale Serena hotel, huko nikawaambia waagize kila kitu wanachojisikia kuagiza kisha ningelipia. Kama nilivyowaambia ndivyo walivyofanya na ndicho kilichotokea.

Baada ya kumaliza kula na kunywa huku tukiwa tumeongea mengi hatimaye bili ilikuja, nikalipa huku nikionekana kutokuwa na wasiwasi wowote.

Kila kitu nilichokuwa nikikifanya siku hiyo niliamini nilikuwa nikiweka kumbukumbu katika vichwa vyao.

Coletha alizidi kupagawa, hakuamini kama katika maisha yake aliweza kukutana na mwanaume mwenye pesa kama mimi. Yaani kila kitu alichokuwa akikihitaji nilimtimizia tena kwa haraka kama risasi inavyofyatuliwa.

Siku ziliendelea kukatika, katika hali ya kushangaza nilianza kuonyesha chuki za waziwazi kwa Lilian. Nilimchukia kiasi kwamba kuna kipindi kilifikia akawa akikosea kidogo namfokea na kumpiga bila kujali hali aliyokuwa nayo.

Hicho kilikuwa ni kipindi cha kilio na maumivu kwa mke wangu. Sikujali lolote, niliendelea kula starehe na Coletha