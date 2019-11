Patrice Lumumba University of Russia: Ngome kuu ya majasusi wa KGB ya kufunza itikadi za ujamaa kwa wanafunzi kutoka nchi masikini za dunia ya tatu

Hatimaye Vodacom Tanzania wametekeleza "constructive idea" yangu niliyoandika humu JF. They were, at least, supposed to acknowledge my intellect Hatimaye Vodacom Tanzania wametekeleza "constructive idea" yangu niliyoandika humu JF. They were, at least, supposed to acknowledge my intellectual endeavor. ORIGINAL THREAD HII HAPA. Screenshot hapo juu ni user interface ya Vodacom M-pesa. Shikamooni wakubwa zangu wote. Uandishi wangu...

UTANGULIZI==========Wakati wa kipindi cha vita baridi, People's Friendship (Patrice Lumumba) University of Russia (PLUR) kilitumiwa kama "Ngome" ya KGB wa kufunza damu changa ya vijana wenye nia ya ujamaa kutoka Afrika, Amerika Kusini, Asia ya Kusini-Mashariki na waarabu wa Mashariki ya Kati ambao wangefanywa baadaye kuwa viongozi wa nchi zao au wanamapinduzi.Carlos the Jackal ni mmoja wapo ya wanafunzi mashuhuri (Notable Alumni) wa chuo hicho. Baada ya Carlos kuwa trained na KGB aliondoka Russia na kwenda Lebanon kuungana na kikundi cha ukombozi cha PFLP (Popular Front for the Liberation of Palestine) ambapo central command ya PFLP iliyokuwa chini ya bwana Waddie Haddad ambaye pia ni product ya KGB ikampokea na kumpa Carlos mafunzo zaidi ya ujasusi.Watu wengine mashuhuri waliopata kusoma chuo na Patrice Lumumba ni pamoja na Osama Bin Laden, Mahmoud Abbas, Yasser Arafat pamoja na Vladmir Putin.Vladmir Putin kabla ya kuwa Rais wa Russia alikuwa ndiye boss wa kwanza wa KGB akiwa na cheo cha Lieutenant Colonel na haijawahi kutokea tena mpaka leo hii kwa maana Kwa kawaida idara ya ujasusi ya KGB ilikuwa ikiongozwa na wanajeshi wa vyeo vya Major Generals tu tangu kuanzishwa kwake.Baadae akaja akawa resident spy/station chief wa KGB huko jijini Dresden East German akiratibu shughuli (liaison officer) za idara ya usalama ya East German iliyokuwa inaitwa Staatssicherheit (Stasi) pamoja na zile za KGB.Idadi kubwa ya wahadhiri (lecturers) katika Chuo Kikuu hicho walikuwa na background ya jeshi (wanajeshi wastaafu au walioacha kazi) au walikuwa kwenye payroll ya KGB.BACK TO THE TOPIC================Mnamo mwaka 1983, KGB ilim recruit Mahmoud Abbas, ambaye sasa ni Rais wa Mamlaka ya Wapalestina na mwenyekiti wa Shirika la Ukombozi la Palestina.Katika hati zilizotajwa na watafiti, Abbas pia ameelezewa katika nakala ya wasifu ambayo inajumuisha kuzaliwa kwake huko Palestina iliyokuwa chini ya Uingereza mnamo 1935, uanachama wake katika kamati kuu ya Fatah, chama chake cha siasa , na PLO, ikifuatiwa na nukuu ya madai ya kuajiriwa na KGB huko Damascus Syria, ambapo alitumia muda mwingi wa utoto wake katika kujifunza siasa, na ambapo alikuwa amerejea kutoka sehemu zingine za uhamishoni katika Mashariki ya Kati mapema miaka ya 1980.Uhusiano mkuu kati ya Waisraeli na Wapalestina leo ni Naibu Waziri wa Mambo ya nje wa Urusi bwana Mikhail Bogdanov, ambaye alitumika mara mbili kama balozi wa Moscow kwenda Damascus, mwanzo wa kwanza mnamo 1983, mwaka ambao Abbas alidhaniwa alinyakuliwa na KGB.Taarifa hii inaweza kuwa ya mashaka, imekuja wakati wa kipindi ambacho Rais wa Urusi Vladimir Putin amekuwa akijaribu kuendeleza mazungumzo ya amani ya Israeli na Palestina huko Moscow, jukumu moja zaidi la kikanda ambalo Putin amelibeba kutoka kwa mbabe mwenzake ambaye ni Marekani.Wataalam wa Taasisi ya Truman katika Chuo Kikuu cha Kiebrania huko Yerusalemu waligundua jina la Abbas katika hati ya files iliyoandikwa kwa mikono ya miongo kadhaa iliyopita ya jalada la KGB, ambalo lilitoroshwa kutoka Soviet Union iliyovunjika mnamo 1991.Mpaka Kufikia sasa, hakuna mtu aliyefanikiwa kukanusha taarifa hii.Wanazuoni na maafisa wa ujasusi wa Magharibi wanaamini maelezo ya taarifa hizi yamewafanya kwa kiwango kikubwa kuangazia mapambo ya siri ya kambi ya Mashariki na kwa pamoja wanaunda yale ambayo FBI imeripoti kuwa "taarifa kamili na za kina kabisa za kijasusi ambazo haijawahi kupokea kutoka chanzo chochote"Hata hivyo, maafisa wa Palestina wanasisitiza kwamba madai ya kwamba bosi wao aliwahi kufanya kazi katika Kituo cha Moscow ni ya kupuuzia."Kuna mbinu za wazi za kujaribu kumchafua Abu Mazen [Abbas]," mjumbe wa kamati kuu ya Fatah, Mohammed al-Madani, aliliambia gazeti la Israel la Haaretz. "Hii ni jaribio lingine la kumtukana na kuchafua taswira njema ya Abbas.Viongozi wa PLO na Fatah wamebaini kuwa recruitment ya Abbas ingekuwa na kumbukumbu nzuri kama ingeandikwa vizuri kutokana na ushirika wa karibu kati ya serikali ya Soviet na taasisi kama hizi ambazo si za kidola.Abbas pia aliongoza "taasisi ya urafiki" wa Palestina na Soviet, ambao ulimuweka vizuri ndani ya circle ya warusi.Curriculum Vitae (CV) ya Abbas ni ndogo sana na inajikanganya mno.Kwenye website yake, kwa mfano, Abbas anaandika ya kwamba mnamo 1982, "kabla ya uvamizi wa [Israeli] kwa Lebanon, nilijadili nadharia yangu ya PhD, inayoitwa 'Siri ya Urafiki kati ya Nazism na harakati ya Zionist,' huko Taasisi ya Mashariki ya Moscow...................ITAENDELE WIKI IJAYO. JUST STAY TUNED..............VODACOM MMEIBA IDEA YANGU ALAFU MNAKATAA KUNILIPA. MUNGU ANAWAONA.