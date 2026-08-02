Nini kinaendelea ndani ya Club ya Simba?

Nini kinaendelea ndani ya Club ya Simba?

Frank Wanjiru

Frank Wanjiru

JF-Expert Member
Joined
Apr 12, 2012
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Reaction score
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Nimeona hii taarifa kwenye official page ya Club,mwenye kujua kwa undani nini kimefanyika huko Bunju.

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Frank Wanjiru said:
Nimeona hii taarifa kwenye official page ya Club,mwenye kujua kwa undani nini kimefanyika huko Bunju.

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Mangungu ni mfa maji haachi kutapatapa anataka amrudishe tena Salim Abdallah 'Try again ' ili amsaidie kushinda uchaguzi wa mwakani

Mkutano uliopita Mangungu alidanganya kuwa serikali imeamua wawekezaji lazima wawe watatu kitu ambacho serikali ilikanusha kupitia naibu waziri wa michezo.
Lakini hata mapendekezo hayo hayakupigiwa kura kama utaratibu unavyotaka.

Mangungu na 'Try again' ndani ya miaka mitano Simba haijachukua ubingwa wa ligi kuu.
 
rodrick alexander said:
Mangungu ameshafafanua waliokutana ni viongozi wa wanachama ambao Magori hausiki maana yeye ni upande wa Bodi ya mo.
Kwa kifupi Magori anatapatapa.
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Nafikiri kuna shida kwa Mangungu.
Kwa Katiba ya Simba, viongozi wa wanachama hawawezi kuidhinisha majina ya wajumbe wa bodi ya wadhamini.

Inawezekana yeye ndio asiopenda utulivu ndani ya Simba. Huyo Try Again kila mwaka yeye, kabakisha nini Simba?! Bila shaka kuna zengwe wanalisuka.
 
chilonge said:
Nafikiri kuna shida kwa Mangungu.
Kwa Katiba ya Simba, viongozi wa wanachama hawawezi kuidhinisha majina ya wajumbe wa bodi ya wadhamini.

Inawezekana yeye ndio asiopenda utulivu ndani ya Simba. Huyo Try Again kila mwaka yeye, kabakisha nini Simba?! Bila shaka kuna zengwe wanalisuka.
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Unazungumzia katiba gani?
Swala la wadhamini ni swala la wanachama na wale ni viongozi waliochaguliwa na wanachama labda kama wadhamini wanatakiwa kupitishwa na mkutano mkuu wa wanachama.
 
rodrick alexander said:
Unazungumzia katiba gani?
Swala la wadhamini ni swala la wanachama na wale ni viongozi waliochaguliwa na wanachama labda kama wadhamini wanatakiwa kupitishwa na mkutano mkuu wa wanachama
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Wadhamini wanatakiwa wapitishwe na mkutano mkuu, huo mkutano mkuu umefanyika lini?
 
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