Ni nani aliyeleta na aliyetengeneza uchawi hapa duniani?

devcon said: Uchawi ni elimu kama zilivo elimu nyingine ambazo watu husoma na kujifunza na elimu zote ni zake mwenyezimungu,amini ya kwamba heri na shari zote zinatoka kwa mungu kama mtihani kwa mwanadamu . mungu akitaka jambo huwa na asipotaka jambo basi haliwi.

Sasa Uchawi kama Uchawi ni elimu ambayo ilishushwa duniani na malaika wawili wakijulikana kama Haruta na Maaruta katika mji wa babel enzi hizo na watu walijifunza kama elimu nyingine ya kawaida kwa matumizi ya kawaida, Sasa binadam wa enzi hizo walienda mbali sana juu ya elimu hiyo na kuanza kumuasi mungu kwa kuitumia elimu hyo vibaya kwa kuwadhuru wengine na hata kufikia hatua ya kumuona mungu si chochote ndipo mungu alipoamuru malaika waende duniani kuchukua nyaraka za elimu hyo ila tayar baadhi ya watu walikua washakua na ujuzi kidogo juu ya elimu hyo na ndo leo hadi Sasa watu wanarithishana.

Kwa hiyo kaka uchawi ni elimu kutoka kwa mungu kama vile biology na chemistry na wala hakuna kiumbe yoyote alienzisha wala kumiliki elimu hii na ndo mana hao wachawi wenyewe wanapata shida sana kumdhuru mtu na wengine hushindwa kabisa na kutulia tulii. Click to expand...

Maneno yako muafaka sana ni kweli elimu hiyo ililetwa duniani iwe kama test kwa mwanadamu,na kuongezea zaidi hao wachawi pia hushirikiana na mwalimu wao mkubwa ambaye ndio shaitwaani yule tunayemjua siku zote.Lakini kwa kuongezea tuu,hiyo elimu sisi waafrika tumeshindwa kuitumia vizuri,na kama tungeliweza fanya hivyo basi naamini leo hii dunia ingetuheshimu sana kwa jinsi tungelikuwa na uwezo wa kutatua matatizo mengi yanayoikumba hii dunia ya sasa.Kwa mfano uganga ambao huwa unashabihiana na uchawi siku zote labda leo hii ungechanganywa pamoja na uchawi waafrica tungeweza solve problems nyingi za kiafya hapa duniani.Huku maulaya tungekuwa tunaingia bila kutumia usafiri wa anga tungekuwa na uwezo wa kufika kwao through kusafiri kwa ungo na hata immigration prwa moderators,yaani ocess tusingekuwa tunapitia lakini kwa ubinafsi wetu sisi waafrika tumeshindwa kuufanya uchawi kuwa ni alimu ambayo inayoweza ikafundishwa darasani kama vile wakati unapofundisha physics au masomo mengine,hili lingelikuwa nalo liwe somo maalum Africa.Nimesoma malalamiko ya mtoa hii thread ya kufutiwa topic zake hata mimi ninamuunga mkono kwa hilo maana watu ka mimi tumegeuzwa weeping boy wa hawa sijui wanaojiita moderators,wanachagua baadhi ya watu humu na kuwafanyia ushenzi wa ,mara huruhusiwi changia kitu au mara nyingine topic kupotezwa bila hata ya notification yeyote ile.Mimi hapa nimeamuaga kupageuza sehemu ya kupita tuu na in fact i am no longer very serious like before with this forum na ninawashangaa sana sijui ni kwa nini paranoia imewaingia hawa moderators kwa baadhi ya watu humu,hapa tupo kila mtu kutoa mawazo na mchango wake kwa lugha ya wageni wanasema frredom of expression but inavyoonekana wanajaribu kutaka tufikiri jinsi wanavyofikiria wao,tamati.Mr Murage Msherwampamba.