Ni aina ipi ya sub woofer ni nzuri?

Sir_Mimi said: Kwa hiyo wakuu hapa tunaweza tukahitimisha kwa kusema kwamba Home Theatre inaweza kuwa the best siyo?



Nataka ninunue moja wapo wa hivi vitu ila mtaani kelele nyingi sana kila mtu anajikuta mtaalam huyu ananiambia hivi huyu ananiambia vile alimradi sijui nishike la nani niache la nani ila napendezewa sana na home theatre.



Usiskize maneno ya kishabiki! Hometheatre ni zaidi ya Hi-Fi kwa ufanisi. Nakurahisishia Chaguo.Kama unapenda zaidi mziki ama matumizi yako yatakuwa ya mziki hasa loud music ambao ukifungulia sauti ya juu kabisa mziki utasikika mtaa mzima basi Hi-Fi system is the way to go ila kwa movies itakuwa haina ufanisi kama hometheatre. Inshort kama wewe ni music fanatic tu nunua Hi-Fi system.Ila kama matumizi yako yatakuwa combined nunua hometheatre system yenye nguvu atleast 1000watts i recommend "Sony" ama "Panasonic" itakuwa loud enough. You will get the best of whole worlds ikiwa ni muziki mzuri na movies za kusisimua.