okay mami Anfibix kama ishu ndo hiyo basi usimtafute mzungu rangi tafuta mzungu tabia



coz kuna wenye Ngozi nyeusi ambao ni wazungu ndani yao wapo amini usiamini



achana na hao wazungu rangi wanaweza kukufundisha hata mambo ambayo hayafundishiki(if you know what i mean) maana mambo mengi ya kiupuuzi yanaanziaga kwao,so kitu cha ajabu kwetu kinaweza kuwa cha kawida kabisa kwao

jitulize tu tafuta taratibu na pole pole umpate mzungu tabia,ukipata mzungu rangi na anavyo unavyotaka sio mbaya pia mkayajenga ufullfill desires zako



all the best mami