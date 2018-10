ERIC SHIGONGO

MZIMU UNAOTABASAMU-03



Mchungaji Gideon alikuwa sero, bado alikuwa na mawazo, alimfikiria mkewe kule alipokuwa, alitamani hata kuona akiwa pamoja naye akimfariji hata kabla hawajafikishwa mahakamani.

Mkononi mwake aliishikilia karatasi iliyokuwa na namba zilizoandikwa, aliziangalia, alijiuliza mara kadhaa juu ya namba zile, zilikuwa na maana gani na kwa nini aliandikiwa yeye? Mbali na namba hizo pia kulikuwa na stori kuhusu John, hakujua muandikaji alimaanisha lakini moyo wake ulimwambia kwamba kulikuwa na maana kubwa sana katika namba hizo.

Mpaka siku nyingine inaingia bado hakupata majibu. Alichokifanya ni kuzungumza na polisi na kuwaambia kuhusu kilichotokea hasa namba zile alizokuwa ameachiwa, kama alivyoulizwa na mwanasheria Perr, nao polisi wakamuuliza kama alijua maana ya namba hizo.

“Sikumbuki chochote kile,” alijibu.

Polisi wakaziandika namba zile pembeni na kumtafuta mpelelezi wao, Jason Warner kwa ajili ya kuzitafakari kwani walihisi kwamba angeweza kugundua kitu chochote kile kwa kuwa alikuwa akifanya kazi kubwa mno kwa kutumia akili yake.

Jason alikuwa miongoni mwa wapelelezi waliokuwa na uwezo mkubwa katika shirika la kipelelezi la FBI. Alikuwa mtu wa kusoma hisia, kila matukio makubwa yalipokuwa yakitokea, hata kama hakukuwa na watu mahali hapo, alipokuwa akisimama kwa dakika kadhaa huku akiwa kimya kabisa, alikuwa na uwezo wa kukwambia kwamba hapo kulikuwa na watu wangapi, walisimama vipi na walishika nini.

Ulikuwa ni uwezo wa ajabu, yeye ndiye aliyekuwa akitumika katika matukio makubwa. Japokuwa alikuwa na umri wa miaka hamsini lakini bado alikuwa na nguvu kubwa. Alipoletewa karatasi iliyokuwa imeandikwa maneno na namba zile, akaanza kuziangalia.

Hakutaka kuzungumza, akaelekea katika ofisi yake na kutulia humo. Aliziangalia zile namba, zilimchanganya, hakujua zilimaanisha nini na kwa nini mtu huyo aliziandika. Kila mtu kituoni hapo alikuwa akimsikiliza yeye, wote waliamini kwamba mwanaume huyo asingeshindwa kuzitambua namba zile, kila mmoja alimwamini.

“01059623059T. What does this mean?” (01059623059T. Hii ina maana gani?) alijiuliza huku akiziangalia namba zile.

Hakutaka kutoka ndani ya chumba kile, akatulia, baada ya saa nne, akatoka chumbani mule, polisi wote wakamsogelea kwani walijua kabisa kwa muda aliokuwa amekaa ndani ya chumba kile, tayari alijua maana ya namba zile.

Uso wake tu ulionyesha tabasamu pana, tabasamu lililomfanya kila mmoja kuona kwamba tayari Jason alijua maana ya namba zile. Akaelekea katika kiti kimoja kilichokuwa nyuma ya meza kubwa na kukaa, polisi wote wakamsogelea kwani walihisi kuwa kitendo cha kuifahamu namba ile basi wangeweza kumgundua Mzimu Unaotabasamu aliyewasumbua kwa kipindi kirefu mno.

“This is the date!” (hii ni tarehe) alisema Jason huku akimwangalia kila mmoja.

“A date?”(tarehe?) aliuliza polisi mmoja huku akionekana kushtuka.

“Yes! 01059623059T is 01/05/1996,” (Ndiyo! 01059623059T ni 01/05/1996) alijibu Jason maneno yaliyomfanya kila mmoja kushtuka.

“What about 23059T?” (na vipi kuhusu 23059T?) aliuliza mwingine.

“It’s time in twenty four hours format! It is 11pm in twelve hours format,” (ni muda katika mtindo wa saa ishirini na nne! Ni saa tano usiku kwa mtindo wa saa kumi na mbili) alijibu, kila mmoja akastaajabu.

“What about 9T?” (Vipi kuhusu 9T?)

“It’s is the modern short form of night. Many social network users use 9T as night just like have the G9T which means Goodnight,” (hicho ni kifupisho cha kisasa cha neno usiku. Watumiaji wengi wa mitandao ya kijamii wanatumia 9T kama usiku, kwa mfano G9T inayomaanisha usiku mwema) alisema Jason.

Kila mmoja alistaajabu, hakuamini kama mwanaume huyo angeweza kujua kile kilichokuwa kimeandikwa katika karatasi hiyo. Kila mmoja akajua kwamba kulikuwa na kitu kilichokuwa kimetokea siku hiyo usiku na inawezekana kabisa kwamba Mchungaji Gideon alikuwa akifahamu hilo.

“Kuna kitu kilitokea siku hiyo saa tano usiku. Huyu mtu amekiandika ili mchungaji akikumbuke kitu hicho. Ni kitu gani? Hatujui, ni lazima aulizwe,” alisema Jason.

Hawakutaka kuchelewa, hapohapo wakamfuata Mchungaji Gideon na kumuuliza kilichokuwa kimetokea siku hiyo. Alitulia, kichwa chake kikaanza kukumbuka, ilikuwa vigumu mno, ilikuwa ni miaka ishirini na moja iliyopita, hakuweza kukumbuka kitu chochote kile.

“Sikumbuki! Labda mtoto wangu atakuwa akikumbuka hilo!” alisema mchungaji na hivyo kufanya harakati za kumtafuta mtoto wake.

****

Kijana Davis Matimya alikuwa nchini Ujerumani akiendelea kusoma Masomo ya Biashara katika Chuo cha Munich kilichokuwa nchini humo. Kwa kumwangalia, isingekuwa vigumu kugundua kwamba alikuwa kijana mpole mno, alikuwa mkimya huku muda mwingi akiutumia katika kusoma mambo mbalimbali hasa kuhusu wafanyabiashara wengi waliokuwa wamefanikiwa.

Taarifa za baba yake kukamatwa alizipata akiwa chuoni hapo, alishtuka baada ya kusikia kwamba kulikuwa na maiti mbili zilizokuwa zimekutwa ndani ya nyumba yake. Moyo wake ulimuuma, alijua kabisa kulikuwa na kitu, alimfahamu mzee wake, alikuwa mcha Mungu, katika maisha yake aliamua kumtumikia Mungu mpaka kifo chake.

Alijua kulikuwa na mchezo uliokuwa umechezwa hivyo kuanza kufanya harakati za kusafiri kuelekea nchini Marekani, akazungumze na baba yake hata kabla hajapandishwa mahakamani na kusomewa mashtaka.

Mpaka siku tatu zinakatika bado hakufanikiwa kupata kibali lakini baada ya siku moja mbele, akapigiwa simu na watu ambao walijitambulisha kama maofisa wa CIA ambao walimtaka kuondoka naye kuelekea nchini Marekani kwa kuwa kulikuwa na kitu.

Akajua kwamba mtu aliyekuwa akimuhitaji alikuwa baba yake, haraka sana akaonana nao na kuondoka kwa ndege binafsi mpaka jijini New York nchini Marekani. Njiani, mawazo yake yalikuwa kwa baba yake, hakujua ni kitu gani alikuwa ameitiwa na wanausalama hao.

Ndege ilipofika New York, akachukuliwa na kupelekwa katika hoteli aliyokuwa ametakiwa kukaa na siku iliyofuata kuelekea katika kituo cha polisi na kuulizwa kuhusu yale maneno yaliyokuwa yameandikwa katika karatasi ile.

“Tarehe hiyo? Naikumbuka vizuri sana!” alisema Davis.

“Kuna kitu gani kilitokea hasa kwenye usiku wa majira ya saa tano?”

Kabla ya kujibu kitu chochote kile, Davis akainamisha kichwa chake chini na kutulia, alipoyainua macho yake, machozi yalikuwa yakimbubujika mashavuni mwake, alionekana kukumbuka kitu kilichouumiza mno moyo wake.

“Kifo cha ndugu yangu!”

“Ndugu yako?”

“Ndiyo! Tulizaliwa mapacha, kaka yangu aliitwa David. Alikufa usiku huo, tena muda kama huo,” alisema Davis huku akiendelea kububujikwa na machozi.

“Alikufa? Kifo gani?”

“Alitekwa na watu wasiojulikana, baada ya siku mbili akakutwa ameuawa kinyama katika ufukwe wa Coco,” alisema Davis, akanyamaza na kuendelea kulia, moyo wake ulimuuma mno kwani hakutegemea kama kila kitu kilichokuwa kimetokea kingemuhusisha ndugu yake huyo aliyekuwa akimpenda mno.

“Pole sana! Na kuhusu hii stori ya John?”

“Sifahamu kitu chochote kile.”

“Tuambie ukweli! Baba yako yupo kwenye hatari, kutuambia ukweli ndiyo nafasi pekee ya kumtoa kutoka katika mdomo wa kifo. Tuambie ukweli!” alisema Jason huku akimwangalia Davis.

“Kama ningejua ukweli, ningewaambia! Sijui chochote kile. Kifo cha David kilituchanganya sana, alikufa kwenye maumivu makali, alitobolewa macho, akatolewa pua na masikio na hata mashavuni alitobolewa kwa chuma chenye ncha kali. Mwili wake ulitisha, kilichotufanya tujue kwamba ni yeye ni nguo alizovaa tu. Hebu jifikirie, unampoteza mama, mwezi mmoja baadaye unampoteza ndugu yako, unahisi utakuwa na maumivu makali kiasi gani?” alihoji Davis na kuendelea kulia.

Kwa hicho alichokuwa amekisema, kidogo kikawapa mwanga wa kile kilichokuwa kimetokea, wakamfuata Mchungaji Gideon na kumuuliza baadhi ya maswali, walipomkumbusha, akakumbuka kila kitu kwamba kweli siku hiyo ilikuwa ni kifo cha mtoto wake, pacha aliyeitwa David ambaye alitekwa na watu wasiojulikana na kesho yake mwili wake kukutwa ufukweni ukiwa umeharibiwa vibaya.

“Na ni nani aliyemteka, ulijua chochote?”

“Hapana! Sikujua chochote kile, polisi walipeleleza sana lakini hakukuwa na mtu aliyekuwa na majibu. Tuliumia sana,” alisema Mchungaji Gideon na kuanza kulia.

“Pole sana. Tulisikia kwamba mkeo alikufa mwezi mmoja uliopita hata kabla ya mtoto wako?”

“Ndiyo! Aliamua kujiua. Aliacha barua iliyosema sababu ya kufanya hivyo ni kuchoka na maisha aliyokuwa akiishi,” alisema Mchungaji Gideon.

“Maisha gani?”

“Sikuyajua, aliyafanya kuwa siri sana. Alikuwa amebadilika, akawa mlevi, wakati mwingine hakuwa akilala nyumbani, aliondoka kwenda baa na kurudi asubuhi,” alisema Gideon.

“Kipindi hicho ulikuwa mchungaji?”

“Hapana! Sikuwa nimeokoka! Miaka kumi baadaye ndipo nikaokoka na kumtumikia Mungu mpaka leo hii,” alisema Gideon na kuendelea kulia.

Kila mmoja akamuonea huruma, historia yake iliwasikitisha wote. Moja kwa moja wakahisi kwamba historia ya nyuma ndiyo iliyomfanya mchungaji huyo kuwa mahali hapo, na kama kulikuwa na mtu alimuwekea maiti zile ndani ya nyumba yake, basi mtu huyo alikuwepo katika tukio hilo la tarehe hiyo lililokuwa limefanyika.

“Na huyo mkeo ulikuwa naye kwenye uhusiano kwa kipindi hicho?” aliuliza Jason.

“Nani? Lucy?”

“Ndiyo!”

“Ndiyo tulikuwa tumeanza uhusiano baada ya kifo cha mke wangu. Inaniuma sana, mke wangu alikunywa sumu, kwa nini? Lilian, kwa nini ulijiua mpenzi wangu? Tatizo lilikuwa nini? Kwa nini ulifanya hivyo mpenzi?” aliuliza Mchungaji Gideon huku akilia kama mtoto mdogo.

“Pole sana. Naomba utupe muda, tunaamini kwamba tutajua kila kitu kilichokuwa kimetokea. Cha kwanza tutawatuma watu wetu waende Tanzania, huko, watakwenda katika kituo cha polisi na kuchukua faili la kifo cha mtoto na mke wako, nadhani tukianzia hapo, mwisho wa siku tutamjua mtu aliyefanya mauaji ya mtoto wako na hata kujua sababu ya mkeo kunywa sumu! Pia, tutaweza kumfahamu huyu Mzimu Unayetabasamu,” alisema Jason.

“Nitashukuru sana!”

“Sawa,” alisema Jason na kuondoka ndani ya chumba hicho cha mahojiano, alichokitaka ni kuwatuma watu waelekee nchini Tanzania kwa lengo la kuchukua mafaili hayo na kuyapitia wajue ni kitu gani walitakiwa kufanya.

***

Mkurugenzi wa FBI, Bwana Donald Power akawasiliana na Mkuu wa CIA, Bwana Luke na kumwambia kila kitu kilichokuwa kimetokea. Alikwishapelekewa taarifa hiyo, ilikuwa kwenye meza yake lakini suala la utambuzi wa herufi na namba hakuwanalo kabisa.

Kwake likaonekana kuwa jipya, aliamini kwamba kwa kupata maelezo kidogo kuhusu namba zile basi ingekuwa rahisi kwake kuwatuma vijana wake kuelekea nchini Tanzania na kuhakikisha wanapata ukweli juu ya kila kitu kilichokuwa kimetokea na hatimaye huo Mzimu Unaotabasamu kujulikana.

“Lengo kubwa la kukupigia ni kwamba tunahitaji utusaidie kuwapeleka baadhi ya vijana wako nchini Tanzania, sisi huku kama FBI tutashughulika na suala zima la upelelezi nchini humu kujua hasa muuaji ni nani kama si mchungaji,” alisema Power.

“Haina shida. Na vipi kama tutatumia interpol?”

“Sidhani kama watakuwa makini katika kulichunguza suala hili. Kumbuka kwamba tunamtafuta muuaji anayetusumbua kwa mwaka wa kumi na tano sasa, kama hatutotumia nguvu zetu kubwa, tutashindwa kumkamata. Kama tukitumia intepol, inamaanisha kwamba tutawatumia na polisi wa Tanzania. Sasa itakuwaje kama kutakuwa na polisi anashirikiana na muuaji kwa namna moja au nyingine? Hakika tutashindwa,” alisema Power.

Walizungumza mambo mengi kuhusu muuaji huyo na mwisho wa siku kukubaliana kwamba ni lazima maofisa watatu wa CIA watumwe kuelekea nchini Tanzania kwa ajili ya kubaini kitu kilichokuwa kimetokea usiku wa tarehe 1/05/1996. Huko, walitakiwa kufika mpaka katika kituo kikuu cha polisi ambapo wangeambiwa ni wapi walitakiwa kwenda na huko kuanza kufuatilia hatua kwa hatua kile kilichokuwa kimesababisha mtoto wa Mchungaji Gideon kuuawa kinyama.

“Tunakwenda na kuahidi kuja na ripoti nzuri,” alisema ofisa mmoja wa CIA aliyeitwa Fredrick Turnbull na hivyo kuanza safari.