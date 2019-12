Mwanga wa taa au kibatari huenda wapi vikizimwa?

Mwanga ni nishati,



Kama inavyoelezwa nishati ni energy kwa kingereza.



Principle of conservation of energy inasema "energy can neither be created nor destroyed but can be transformed from one form of energy to another "



Ule mwanga unaouona ni nishati inayotokana na chemical energy ya kitu kinachochomeka.



Unapozuia visababishi vya hicho kitu kuteketea either kwa kuzuia oxygen au fuel maana yake utaikatisha ile nishati ya mwanga inayotokana na chemical change ya kitu kinachoteketea