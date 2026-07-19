Mwanangu kindege🤔

kuna mahali alikosea step mod bila huruma wala onyo akamlamba BanDuh sasa seran kakosa nini ?
Hapana ,ban kuna namna zinakosea kutoa hakikuna mahali alikosea step mod bila huruma wala onyo akamlamba Ban
Uki cross tu redline ban inakuhusu buddyKama notification ya kwenda mbinguni itatumwa kupitia JF mi ntakua wa mwisho kujua, ni kama kuna operation 'tembeza ban' inaendeshwa kimya kimya.
Kivipi bwashee?
kuna mistakes ukizifanya automatic lazima upate Ban.Hapana ,ban kuna namna zinakosea kutoa haki
Bwashee , sio kihivyo tuombe tu kueleweshwa kwa hilikuna mistakes ukizifanya automatic lazima upate Ban.
Eti ukianza kusema aliyepigwa ban kaonewa, automatically na wewe unakuwa kwenye ramaniKivipi bwashee?
sababu lazima upewe vilevile utapewa onyo mara moja ila kuna baadhi ya mistakes ukifanya tu Ban hukwepi.Siku hizi hawakupi sababu ya ban?