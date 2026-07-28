Msamaha na Kisasi

Kuna msemo unasema, hakikisha unachagua upande



Usiwe vuguvugu

Kama ni moto, kuwa moto

Kama ni baridi, kuwa baridi



Japo watu wengi husema usijulikane kirahisi, ila tambua kuna hasara ya kutokujulikana



So unapokosewa, unapoudhiwa au kuumizwa, hakikisha unajulikana umesimama upande gani



Hii tabia ya kujifanya neutral kila wakati kuna muda sio nzuri



Jifunze kujua ni wapi uwe baridi, ni wapi uwe moto, na mara chache sana ujue ni wapi uwe vuguvugu



Kama mada inavyosema...



Msamaha au Kisasi?



Kama umekosewa na umeumizwa, halafu una uwezo wa kusamehe, samehe



Lakini samehe kwa dhati kabisa, kutoka ndani ya moyo



Kwa sababu ukisamehe, amani ya kwanza ataipata wewe kabla hata hajanufaika huyo uliyemsamehe



Sio unasema umesamehe halafu kila siku unanung'unika, unalalama na kurudia lile tukio



Hapo hujasamehe

Unajidanganya mwenyewe

Na huo unafiki wa kuonekana umesamehe wakati bado umebeba mzigo ndani, unaweza kukugharimu kihisia na hata kuharibu mambo mengine kwenye maisha yako



So kama umeamua kusamehe, samehe kweli

Usiwe vuguvugu



Lakini kama umechagua kisasi, ina maana kwako msamaha hauna tija, haukupi amani na unaamini kulipa kisasi ndio haki



Kuna dini inasema kisasi ni haki ya aliyekosewa



Kuna dini nyingine inasema samehe saba mara sabini



Yule aliyechagua kisasi amechagua kuamini kisasi ni haki yake



Na ukweli ni kwamba ana hoja, kwa sababu ni yeye pekee anayejua ameumizwa kwa kiwango gani



Lakini swali linabaki...



Baada ya kulipa hicho kisasi, una uhakika utapata amani, au ndio utaanza kuishi na majuto?



Mfano ukaona adhabu anayostahili aliyekukosea ni kumuua



Je, baada ya hapo utajisikia vizuri, au ndio utaanza kuishi na trauma ya kumwaga damu?



Unaweza ukaamini una haki ya kulipa kisasi



Lakini hakikisha kisasi chako hakiondoki na furaha yako hakichukui amani yako, wala hakiharibu destiny yako



Swali la mjadala👇



Wewe unaamini katika msamaha au kisasi?



Kwa nini umechagua upande huo?



Au wewe ni vuguvugu?



Na kama ni vuguvugu, unaelewa gharama za kutokuwa na msimamo?



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