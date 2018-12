Msaada kwa wataalam wa Sound production....

Unahitaji home studio au proffesional one?

1. Unahitaji kuwa na Computer nzuri yenye spidi nzuri na Ram ya kutosha maana DAWs nyingi ili zipaform mult tracks zinahitaji processor na Ram ya kutosha.



Fanya kutafuta desktop yenye intel core i5 au i7 ya kuanzia 6th Generation. Hutajuta. Pia uwe na 6 Gb of Ram.



Graphic sio issue sana kwenye music production. So utatumia Built in GPU ya pc yako. Price yake sio chini ya 2 Milioni Tsh.



2. Software (DIGITAL AUDIO WORKSTATION)



Hii ni kitu cha Muhimu sana. Sijui nikushauri utumie DAW gani, maana umesema unahitaji Producer. So kila producer ana WORKSTATION aliyo izoea.



Kwa mawazo yangu tafuta Licenced latest FL Studio, Cubese, na pia unaweza ukawa na Daws za Recording tuu kama Adobe audition na Nuendo. Mm nazipenda hizo na nina uzoefu nazo.



Pia itakubidi kununua au kutafuta VST - Virtual Studio technology effects na VSTi Virtual Studio technology instruments.



Hizi ni muhimu sana ili kuzipa nguvu, Effects na Musical instruments DAW zako.



Kama utanunua Genuine unaweza ingia cost ya Mil. Kama 3.5 hivii



Plugins nyingine waweza zipata online kwa ujanja ujanja tuu si lazima ununue



3. MIDI Keyboard.

Lazima uwe na Midi keyboard au MIDI controller kwa ajili ya kucheza instruments. Tafuta Keyboard yenye sio chini ya 61 keys ikiwa na multi pads na pitch bender na Modulation wheel.



Ikiwa Full weighetd keys itakuwa poa sana. Waweza check manufacturers kama M- Audio, Yamaha hao wapo vizuri sana.

Depend on your budget unaweza pata kwa 1 - 1.5 Milion.



4. Studio Monitor

Hapa ndio kuna kasheshe. Hizi ni Stereo speaker with build in amplifier kwa ajili ya kupata output ya mziki wako.



Monitor nzuri sio chini ya 2.5 Milion. Kuwa makini sana kwenye hili jambo maani hizi ni muhimu sana kwenye kufanya mastering. Tafuta manufacturers wakubwa kama Yamaha, M-Audio, Precision, wapo na wengine waweza google.



5. Audio interface.

Mimi huwa napenda kuita hivyo. Japo unaweza ita Sound card.

Hakikisha ina USB 3 pamoja na firewire. Pia iwe na Inputs za kutosha. Hapa napo jikune unavyoweza ukiwa na Budget kubwa ndo utapata nzuri. Ila andaa si chini ya 1.5 milioni.



6. Microphone

for studio Recording tafuta Condenser microphone ni nzuri sana. Kwa live Recording tafuta Dynamic microphone. Unaweza pata kwa elfu 50 tuu. Lakini hakikisha mic zako zina XLR connectors usitumie normal pin ya 2.5"



Tafuta mic ya Rhode au Shure nzuri bei ni kuanzia 1. 5 na stand yake yaweza fika 2Milion



7. Mixer

Kuna mixer aina mbili. a) Powered b) Non power

Tafuta mixer ya kisasa sana ambayo ina njia 4 - 6 tuu iwe non powered ili iwe bei rahisi. Ninavyosema tafuta ya kisasa ninamaanisha. Tafuta ya hadi milioni 2 ila kama budget ipo low waweza fika 1 milioni. Iwe na DSP engine yenye effects za kutosha. Uta enjoy sana



8. Wires, Cords and other cabling



Tafuta nyaya kulingana na setup yako.

Approximately laki 5



NB. Hakikisha una Phantom power kwa ajili ya Microphone yako