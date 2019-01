Magufuli is Getting Better and Better, He is Changing for The Better!. Hongera Sana!.

Wanabodi,

Naomba kuanza na angalizo, kuna watu humu wana allergy Magufuli akipongezwa, hivyo utawasikia kuwa huku ni kuusaka UDC mara njaa!. Naomba kusisitiza kwenye mazuri tupongeze.



As days go by, this man is getting, better and better, he is changing for the better!.



Leo nimemsikiliza rais Magufuli akihutubia kutokea Ukerewe, kiukweli kabisa, nimekuwa very impressed!, haswa alipozungumzia maendeleo hayana vyama, akampongeza mbunge wa Ukerewe ambaye ni wa Chadema, na akatoa fursa kwa wana CCM wanaotaka kwenda upinzani, hakutolea mtu, akasema nikiuliza wapinzani wanaotaka kujiunga CCM, wengi watakuja, lakini siulizi kwa sababu huu sio mkutano wa CCM ni mkutano wa serikali!. This is good!.



Big up kwa rais wetu Magufuli kuanza kutenganisha shughuli za kiserikali na shughuli za chama.



Sisi jf japo tunalaumiwa na kulaaniwa kwa ukosoaji kwa rais Magufuli na Serikali, lakini kiukweli kabisa, wanaomkosoa rais Magufuli ndio wanaomsaidia changing for the better, kuliko wanaomsifia!.



Naamimi lile tukio la kupokea wanachama pale Sheikh Amri Abed, wakati wa kamisheni maofisa wapya wa jeshi, ni sisi JF pekee ndio tulikipinga, na leo kimezaa matunda.

Nimenote kupungua kwa vikao vya CCM kwenye ikulu yetu, sasa vikao vya CCM, vinafanyikia CCM Lumumba.



Huwezi kujua, kufikia 2025, President Magufuli might end up being the best president, this country had ever had, na sisi Watanzania katika umoja wetu, tukamlilia aendelee na kufanya maandamano nchi nzima kushinikiza katiba ibadilishwe, kipengele cha ukomo kiendelee!.



Hongera sana rais wetu Magufuli, you are changing for the better!.

Big up!.



Viva Magufuli!.

Viva Tanzania!.

Paskali.