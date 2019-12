Kile kiapo cha damu hiki hapa

WRITTEN IN BLOODI act this spell upon youFrom my whole heartWishing you to never restNo eat no sleep the rest part of your lifeI hope your will waste awayAnd I hope you will never spend another penny I ought to haveWISHING THIS FROM MY WHOLE HEARTHaya ni maneno mabaya mno! Ni spell mbaya kabisaKinachofanyika:~~~Mwenye kutamka/kunuiya hii Laana hujikata kidogo na kukinga damu kiasi kisha kuchukua karatasi na Kijiti na kuandika haya maneno kwa kutumia wino wa damuKisha anaweza kufanya yafuatayo-kuloweka ile karatasi na kunywa ile mixer ya damu na maneno au-kwenda kumwaga ile mixer njiapanda au-kwenda kumwaga ile mixer mtoni au baharini auKuchoma moto ile karatasiKila kimoja hapo kina athari yakeNB: Kama wewe ni mshika dini si vema kujiapiza au kulipa visasi kwakuwa Mungu anajua na anaona kikubwa ni KUSAMEHECC: witnessj lazalaza na wote waliokuwa na interest ya hiki kitu