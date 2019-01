Kijana: Kulelewa na mwanamke, uwe mvumilivu

There is always a price to pay for everything. Tatizo watu hasa vijana wanataka shortcuts tu. Hawataki kujibidiisha na kuumiza bongo zao ili kujikwamua kimaisha wenyewe.



Kwakuwa shortcuts mostly tend to be wrong cuts, basi ngoja waionje joto ya jiwe.



Otherwise, pole kwa yaliyokupata mkuu and I hope walengwa wamekusikia. Pia usisite kutumegea japo kidogo yale yaliyokusibu.