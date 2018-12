Hii tabia inanikera sana

icca said: unaweza kua upo sahihi kwa namna yako ila kwa sisi wengine mnatupa makwazo,

na sio wote mnoweka flight mode wengine tunawaona kabisa wanasoma biblia na kuchart..aisee Click to expand...

Kabla ya biblia za karatasi kulikua na magombo, ambayo yalikuwa kama magamba ya miti yaliyoandikwa neno. But with the printing technology kukawepo na hizo biblia tulizo nazo leo. Kama watumia magombo wangekuwa na mindset kama yako sijui hata kama ungekuwa na hiyo bible ya karatasi.You don't fight technology, you embrace it. Mtu kutumia biblia ya kwenye simu wewe kinakuuma nini hasa?, issue sio hiyo biblia, issue ni neno. Hakuna maelekezo yoyote kwenye bible yanayosema muonekana wa bible unatakiwa uwe je.With the advancement of technology itafika kipindi tutatumia chips kwenye brain zenye bible. So you don't need to open anything, the whole bible inakuwa kwenye brain ni kurefer tu.