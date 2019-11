Hapa ndipo yanapofeli makanisa ya kiroho

Mshana jr spiritual protocol ya kupokea ni kutoa, the more you give the more you receive especially when you give to the less privilage people Luka 6:38

Hii sheria naonaga wamebadilisha wameona wao hawana obligation na wamesahau baraka huambatana na laana. Badala yake wanaeneza chuki kwa T B Joshua badala ya kujifunza na kufanyia kazi.

Angalia pamoja na idadi kubwa ya makanisa bado maasi yameongezeka mana tuna muita Mungu mdomoni na sio kutoka moyoni.





. Kanisa lina dhima ya kutoa chakula cha kiroho lakini pia na chakula cha kimwili

. Kanisa lina dhima ya kutoa uponyani wa kiroho lakini na wa kimwili pia

. Kanisa lina dhima ya kutoa elimu ya kiroho lakini na ya kidunia pia

. Kanisa lina dhima ya kusaidia matatizo yote ya kiroho lakini na ya kimwili pia