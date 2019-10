Hakuna mwanamke mzuri aliyesoma sana

Ni ukweli uliowazi kabisa, wanawake wazuri i mean kuanzia sura, umbo hadi tabia hawafiki mbali kielimu.



Wengi huishia Kidato cha nne, sita na walau degree ya kwanza.

Nadhani hii inasababishwa sana na kuhitajika kwao na wanaume, either kwenye kuolewa au kuchezewa tu na hii ni changamoto kwa wasichana wengi waliozaliwa na sura na maumbo mazuri.



Good kwa wale wasiovutia, at least wao wanaweza kufika fika mbali kidogo.

Mfano mzuri ni hawa wanaofundisha vyuo vikuu, hawako vizuri sana, ukianzia sura na miili, lakini ni wasomi, holding masters degree na Wengine PHD's.



Hata viongozi wanawake waliosoma still sura zao, miili yao na hata tabia zao si nzuri sana.



Marehemu Amina Chifupa, alikuwa mzuri mzuri, ila kielimu she was very low.



So external forces zinachangia sana kwa wadada wazuri kusonga mbele kielimu, hata kama uwezo wanao.

Nahitimisha.