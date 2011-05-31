From The Naked City to Ikungulyabashashi

Naked City na Ikungulyabashashi ni Location tha magreat thinker wawili humu JF, nao ni Eqlypz na Nyani Ngabu....

Naweza nikasema kwa muda ambao nimekuwa nikiperuzi humu Jamvini, nimekuwa nikivutiwa sana na michango ya hawa wana jamvi...

especially kama issue ni ya kimataifa, huwa wanaichambua vizuri sana tena sio kwa copy na paste kama baadhi ya Members, wao huwa wanatumia uzoefu na uelewa wao katika kudadavua jambo....

Sina budi kuwasifia kwa kuwa michango yenu hapa Jamvini naithamini sana...

Nyani Ngabu kutoka Ikungulyabashashi(Usukumani) keep it up!

Eqlpyz kutoka Naked city(???..?) Keep it up