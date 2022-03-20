Dark days 17/03/20

Kabla ya uchaguzi boss alitaka amuweke mrithi wake kwenye kampuni yake, mrithi anaye mtaka yeye. Ila kutokana na upinzani mkubwa ndani ya kampuni maamuzi magumu ilibidi ya fanyikeBaada ya uchaguzi kuna mtu alipata uongozi accidentally. Hakuwa chaguo la boss, alipewa sababu yakuuwa teams!Big boss anayemaliza muda alifanya maamuzi hayo akiamini ataweza kumkontrol kwakuwa file lake analo na anamjua na amempa ili kunusuru mkatiko mkali kwenye kampuni.Alijua ataleta umoja ndani ya kampuni. Mambo yalibadirika baada ya new boss kupewa kijiti na kukabidhiwa offisi!Alichofanya ni kutengeneza timu yake na kuondoa timu yote yamtoa kijiti! Akaenda mbele zaidi kupitia files na kuanza kutindua maslai ya mtoa kijiti kwenye kampuni!mbaya sana, akamfukuza mwenye kijiti, au the old boss kwenye kampuni anayoamini ni yakwake na bila yeye haiendi!New boss Alipewa notification na maelekezo kuhusu mambo kadhaa mara kadhaa, ila aliskika akijibu, yeye ndio mwenye kijiti na hakuna wakumpangia! Hataki maelekezo na kwanza halekezeki!Alijibu hivyo hadharani bila woga wala hofu! Kwakuwa alimjua adui ninani! Alianza mpaka kutangaza kuwa kampuni ile sasa ni yake na chini yake inafanya makubwa sana, na wale wa zamani walikuwa wanaifilisi!Haikua habari njema saaaana kwa mwenye kijiti before 2015 na backup system yake! Discussion zilifanywa mara kadhaaa kumjadili new big boss in town kumbe the new boss alikuwa anawarecord all the time!Alichokifanya nikuvujisha badhi ya convos za washirika wa adui mkuu kumnotify ironically kuwa anajua wanacho mjadili na anajua hawampendi! Na amejipanga au amejisucrifise yupo tayari kwa lolote!Shida ikaanza, after a discover kuwa deal za the old big boss zina zimwa na zinachukuliwa kwa nguvu na stake holders wapya chini ya maelekezo ya the new big boss na stakeholders wazamani wanatupwa nje ya ukuta!Ikatisha zaidi baada ya boss mpya kutaka kuwa CEO wa milele! Na akapanga watu wakuhakikisha hilo linakamilika!The old boss akakaachini akafikiria akaona kama huyu four years tu kanifanya hivi je 20 years to come??Muda ukakwenda, the old boss played dead! But came up with a plan, involving the closest friend and the system in the company kama tunavyojua, the old the wine...... the fine it becomes!Big boss kajichanganya during campaings, kapigwa tukio, after uchaguzi wa kampuni only three monthes katema ndoano!Assistance wake kaitwa chemba, maelekezo kapewa chukua kijiti, fanya reform mambo yanapaswa kurudi kama zamani!Assistance kuangalia hali ilivyo, kaanza kurudisha the old stracture kwenye kampuni! The only difference ni yeye ndio CEO but behind the scene there is onother CEO!!Let see will the new boss stick to the plan? Or............Itaendelea..............Guess the company!??