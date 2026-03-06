CHADEMA Special Thread

SAID ISSA MOHAMED AWAITAA CHAUMA DAR ES SALAAM KUISHAMBULIA CHADEMA



Tunazo taarifa kwamba Said Issa Mohamed amewaita baadhi ya wanachama wa chama cha CHAUMA kutoka Zanzibar kuja Dar es Salaam kwa lengo la kumuunga mkono katika matamko yake ya kuishambulia chama cha CHADEMA na viongozi wake, ambapo pia wamepangwa kuzungumza na waandishi wa habari mara watakapowasili.



Taarifa zinaeleza kuwa waliokusudiwa kuja Dar es Salaam wamelenga kutoa kauli za kumuunga mkono Said Issa Mohamed katika matamko yake ya kuishambulia CHADEMA na viongozi wake.



Aidha, tunazo taarifa kuwa mpango huo unaratibiwa na Said Issa Mohamed kwa kushirikiana na baadhi ya watu wanaofanya hujuma dhidi ya CHADEMA, wakiwemo wanaosimamia kesi yake.



Vilevile, tunazo taarifa kuwa baadhi ya watu hao wamefika Dar es Salaam leo, huku wengine wanatarajiwa kuwasili kesho, na maandalizi ya mahali pa kufikia, ikiwemo hoteli, yamefanyika kwa ajili yao.



Miongoni mwa watu waliotajwa kuwa katika mpango huo ni pamoja na Habibu Ali Khamis, aliyewahi kuwa Katibu wa Kanda ya Pemba, na Haji Abeid Haji, aliyewahi kuwa Mkuu wa Idara ya Organizesheni, Mafunzo, Sera na Uchaguzi Zanzibar, na wengine.



Tunasisitiza kuwa CHADEMA italindwa kwa nguvu zote dhidi ya njama za hujuma, na taarifa hizi za nia mbaya tunazo, tunazishughulikia kikamilifu. Kila anayejaribu kuharibu heshima au amani ya chama atakumbana na matokeo makali.