CCM ni chama kikubwa walikuwepo Mwigullu, January na Nape wakapita sasa tunao akina Waitara, Joketi na Kafulila nao watapita!

Unapoteuliwa kuwatumikia wananchi basi uwe mzalendo wa kweli na utoe utumishi badala ya kutumia muda mwingi kujipigia promo na kuchafua watu wengine kana kwamba wewe ndio CCM peke yako.



Hebu muangaliwe January......mtoto wa " kuzaliwa" wa Katibu mkuu mstaafu wa CCM ambaye ni luteni mstaafu wa jeshi......kadhalika January amefanya kazi Ikulu kama mwandishi wa hotuba za Rais, amekuwa Naibu waziri, Waziri na mjumbe wa sekretarieti ya CCM akiwa boss wa foreign affairs......Leo hii ameshasahaulika kiasi cha kuhofia hata kugombea ubunge.



Kiukweli CCM ni chama kikubwa sana na kila kitabu kina zama zake hivyo vijana wa digitali msijisahau.



Kuna kitu kimoja kinawaunganisha Zitto, January, Fatmakarume, na Ng'wigulu. Ni vijana chapchap, damu inachemka, wanaamini kabisa kuwa Tanzania tuko nyumba shauri ya mazee kungangania (sic!) uongozi. Zitto na January wako on record kuwa Tanzania imechoshwa na wazee, lazima vijana watawale.Kosa lao ni kuwa hawajaiva. True, wamesoma shule nzuri na kupitia hapa na pale lakini hii pekee haitoshi: lazima usote kwanza, uijue nchi hii na ukubalike kote.N'gwigulu kapewa vyeo vyite vikubwa hapa nchini, but where! Wakamuweka pembeni for no apparent reason, he will be back.Ambition.Zitto katafutwa na Mbowe kajengwa na Dr Slaa wasijue kuwa kijana ni ambitious, akaruka huku na huku. Sasa kawakwaa Waarabu wanakubaliana kitu kimoja tu (udini) yote mengine hawaivi kwa vile kila mtu anataka atumie mwanya huu awe yeye atimize lengo lake.Ambition.January tafauti kidogo lakini lao moja. Yeye alitaka awatumie vigogo ("mazee" yale yale anayoyatukana - Kinana, Baba yake, Membe) - ili tu atimize malengo yake awe Rais. Hakuwa na nia mbaya wala kukosa adabu, alitaka tu awatumie (labda angewateua mabalozi). Aliingia kichwakichwa na mbwembwe nyingi; system ikamtema kwa vile hajaiva.Ambition.The most sorry ni Fatmakarume, mnikulu, frustrated by divided loyalties in the family (walileta utumwa, walifuta utumwa), feminist rubbish indoctrinated in redbrick universities, feelings of inadequacy and false solidarities with similar inadequates. Sasa maskini hajui aende huku au aende kule. Kazi kakosa mume kakosa kabaki baba. Ambition.Conclusion? Mr Magu is doing very well, measured by 99% of the population, hawa wasaliti, riffraff, wahaini tuwaache tu namba zao hawatoshi na hawajaiva. Ofkozi lazima wafuatiliwe kila waendako lakini ni harmless.Sent using Jamii Forums mobile app