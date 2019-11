Biashara ya chips: Faida na Changamoto zake

Habari zenu wanaJF,



Ebwana mimi ni graduate wa mwaka 2013 katika course ya banking and finance (degree) from IFM, nimetafuta internship katika benks bila mafanikio nakama kigezo ni gpa nina overall gpa ya 4.1 , hivo ninafikiria kufungua banda la chips, wadau ninaomba mawazo yenu juu ya hii biashara ninayo fikiria, what should i put in my business to attract customers.



My contact ni +255719058458