Baada ya Makubaliano na Kampuni za Gesi kukwama, Serikali yajipanga upya: Kiwanda cha LNG kuiletea Tanzania Tsh. 5,000,000,000,000 kwa mwaka.

Mgambilwa ni mntu said: masharti yanayolinda mkataba katika Mpango kazi wa Makubaliano ya Kibiashara (CFA).



Kaimu Mkurugenzi Mkuu wa TPDC, Kapuulya Musomba, alisema kuwa, mchakato huo ulioanza mwaka uliopita bado haujafikia mwisho kutokana na kutokubaliana kati ya Serikali vs ya Kampuni za Gesi kwenye modality ya nani atafanya nini? Musomba alieleza kuwa, kwa sasa wanaangalia chanzo cha kutokubaliana kabla ya kuanza majadiliano upya.



Tanzania ina reserve ya gesi ipatayo trillion 57 cf. Baada ya Kiwanda cha LNG kukamilika, Tanzania inatarajiwa kuwa inapata mapato yatokanayo na mauzo ya gesi ya kiasi cha trilioni 5 kwa mwaka.



Kutokana na matumizi ya gesi inayopakiwa hapa nchini kati ya 2015 - 2017, imepelekea kuokoa zaidi ya 8,000,000,000,000 (trilioni 8).



View attachment 844884



View attachment 844824 Ndoto za Tanzania kupata Kiwanda cha Kuchakata Gesi (Liquefied Natural Gas) zinaweza kuchukua muda mrefu tofauti na matarajio ya hapo awali, kufuatia TPDC na Kampuni za Gesi kushindwa kukubaliana juu yakatika Mpango kazi wa Makubaliano ya Kibiashara (CFA).Kaimu Mkurugenzi Mkuu wa TPDC, Kapuulya Musomba, alisema kuwa, mchakato huo ulioanza mwaka uliopita bado haujafikia mwisho kutokana na kutokubaliana kati ya Serikali vs ya Kampuni za Gesi kwenyeMusomba alieleza kuwa, kwa sasa wanaangalia chanzo cha kutokubaliana kabla ya kuanza majadiliano upya.Tanzania ina reserve ya gesi ipatayoBaada ya Kiwanda cha LNG kukamilika, Tanzania inatarajiwa kuwa inapata mapato yatokanayo na mauzo ya gesi ya kiasi chakwa mwaka.Kutokana na matumizi ya gesi inayopakiwa hapa nchini kati ya 2015 - 2017, imepelekea kuokoa zaidi ya 8,000,000,000,000 (trilioni 8). Click to expand...

Fake News hata kuandika ni shida unacopy na kupaste utumbo mtupu.Hakuna kiwanda kujengwa bila kuchimba na kupata gesi ya kutosha na kuijengea miundo mbinu hadi kiwandani.Serikali ya Tanzania imewekeza kiasi gani na kwa namna gani?Who own the oil field is the one to decide,do Tanzania goverment own any substantial share holding in gas oilfield?Mozambique our neighbour have signed and sealed the LNG project construction it might not be eazy for Tanzania government to pulll win win agreement until when the circumstance changes for our own advantage.When, thats 1 million dollar question!!!!