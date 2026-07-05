Asante Fadlu, mdogo zako zimetimia

Asante Fadlu, mdogo zako zimetimia

T

Tsyamatsy

JF-Expert Member
Joined
Sep 9, 2023
Posts
310
Reaction score
457
Hatimae Simba tumemaliza ukame wa Makombe!
Haikuwa kazi rahisi, lakini kazi hii ilirahisishwa na kocha Fadlu.
Yeye aliona Hana uwezo wa kuleta Makombe na Simba tulimwamini kuwa uwezo anao, akaona isije kuwa shida mbeleni. Akaamua kulala mbele!
Angekuwepo Hadi Leo tungekuwa bado tunajenga timu!
Asante Fadlu Kwa kuliona Hilo mapema!
 
Tsyamatsy said:
Hatimae Simba tumemaliza ukame wa Makombe!
Haikuwa kazi rahisi, lakini kazi hii ilirahisishwa na kocha Fadlu.
Yeye aliona Hana uwezo wa kuleta Makombe na Simba tulimwamini kuwa uwezo anao, akaona isije kuwa shida mbeleni. Akaamua kulala mbele!
Angekuwepo Hadi Leo tungekuwa bado tunajenga timu!
Asante Fadlu Kwa kuliona Hilo mapema!
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Ila uongozi wa hii timu Bado una mapungufu
 
Tsyamatsy said:
Hatimae Simba tumemaliza ukame wa Makombe!
Haikuwa kazi rahisi, lakini kazi hii ilirahisishwa na kocha Fadlu.
Yeye aliona Hana uwezo wa kuleta Makombe na Simba tulimwamini kuwa uwezo anao, akaona isije kuwa shida mbeleni. Akaamua kulala mbele!
Angekuwepo Hadi Leo tungekuwa bado tunajenga timu!
Asante Fadlu Kwa kuliona Hilo mapema!
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Fadlu hana mchango wowote, alipewa nafasi ya kufanya usajili halafu akalala mbele.
Usajili wa dirisha dogo ndio ulileta mabadiliko.
 
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