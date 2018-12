PakaJimmy said: Bado najiuliza Protocal iliyopo hapo ni ya jinsi gani...! Rajoelina, Salim, Zitto...!

Huyu jamaa alikuja na mission gani kwa mnaojua? Click to expand...

Mimi nimejiuliza swali hilo hilo, huyu jamaa si head of state?Inakuwaje apokelewe na Zitto na Salim? Tena kimya kimya? Au kulikuwa na mapokezi rasmi halafu hii ni pembeni tu?Hapo naona Salim kama ananyoosha kidole na kusema "Take a good look at this guy, you may run into him at some AU head of states summit in the near future" kidding.