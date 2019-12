Yanga mpende msipende lazima turudi kwenye bakuli

Khaligraph Jordan said: Simba haiendeshwi kwa mfumo wa Manji Comrade au unajisahaulisha?

Manji aliifanya chura churani kuwa dhamana ya mikopo yake kila kitu alikuwa anafanya yeye bila maandishi.

.

Mfano mzuri Simba SC imetenga billion 6+ kwa ajili ya sajili 2019/2020 wakati huo wanajua wataingiza billion 5+ kwenye vyanzo vya mapato mbalimbali vya klabu, na hili linatokea kutokana na timu kuwa na mashindano machache na yasiyo na fedha nyingi.

.

Muwekezaji wetu bwana Dewji anatoa pesa kutoka kwenye ule uwekezaji wake ndani ya klabu ambazo anafanyia biashara na pia anatoa pesa zingine kama shabiki au mwanachama anavyoweza kutoa kusaidia club hivyo ikitokea siku kaondoka kivyovyote Simba itaendelea kuwa under MeTL pamoja na Simba sports club company mpaka itakapoamuliwa vinginevyo! Click to expand...

Bilioni 6 ni bajeti ya mwaka mzima. Hapo usajili, kambi, mishahara yote, maintenance, usafiri na mengineyo.Vilevile, Simba haina income ya 5B. Timu zote hizi mbili zinaendeshwa kwa hasara na baada ya miaka kama mitano, Simba itakuwa inaendeshwa kwa madeni kwa sababu muwekezaji hatopata faida.Madeni, ndiyo yatakayoibinafsisha Simba completely. Sawa na Arsenal na Ibrahimovich (almost 1.5B Pounds in debt).Ila, kama CEO na wanasimba, hata wanayanga wakiwa more enterpreneurial wataanza kupata faida. Otherwise, same old story.Inawekwa 20B na Tajiri kwenye treasuries, halafu ndiyo mnaendesha team. Not enterpreneurial and not sustainable at all.