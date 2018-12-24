WAMEKOSA HAAYA

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DsmicSound
JF-Expert Member
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Yaani midada ya siku hasa ya mijini imekosa haaya kabisa...
Yaani janamke bila aibu HALIJAOLEWA LINAWEZA FIKA KWA MWANAUME LIPO CHUMBANI KWA MWANAUME LINAPIGA STORY TENA KWA SAUTI KUBWA BILA HAAYA....NA WENGINE BILA AIBU ANALALA KABISA KWA MWANAUME AMBAYE HATA KWAO HAWAMJUI...
AKESHAGONGWA HANA HAAYA ANAOTOKA NJE...NA UNAJUA KABISA HUYU ALIKUWA ANAGONGWA MDA SI MREFU...NA YEYE MACHO MAKAVUU...BILA HAAYA...
WAKATI MIMI MKE WANGU PAMOJA NI MKE HALALI WA NDOA KABISA...YAANI TUKIWA TUKO MAENEO YA HOME KWAO/KWETU LABDA HATA KAMA TUMEACHIWA CHUMBA TULALE WOTE, WOTE TUNAONA AIBU MFANO TUNAAMKA ASUBUHI TUNAPASWA KUOGA JANABA ILI TUSWALI...ILI KUEPUSHA HILO...TUNAONA HAAYA TUNAKUTANIA KWETU KWA AMANI...
ILA MIDADA YA SIKU YAANI MIMACHO MAKAVUUU...ILA DHAMBI YA UZINZI HAYO NDIO MADHARA YAKE...DHAMBI YA UZINZI HUONDOA HAAYA USONI KWA WANAWAKE NA NURU YA WEMA USONI KWA WANAUME..
Yaani janamke bila aibu HALIJAOLEWA LINAWEZA FIKA KWA MWANAUME LIPO CHUMBANI KWA MWANAUME LINAPIGA STORY TENA KWA SAUTI KUBWA BILA HAAYA....NA WENGINE BILA AIBU ANALALA KABISA KWA MWANAUME AMBAYE HATA KWAO HAWAMJUI...
AKESHAGONGWA HANA HAAYA ANAOTOKA NJE...NA UNAJUA KABISA HUYU ALIKUWA ANAGONGWA MDA SI MREFU...NA YEYE MACHO MAKAVUU...BILA HAAYA...
WAKATI MIMI MKE WANGU PAMOJA NI MKE HALALI WA NDOA KABISA...YAANI TUKIWA TUKO MAENEO YA HOME KWAO/KWETU LABDA HATA KAMA TUMEACHIWA CHUMBA TULALE WOTE, WOTE TUNAONA AIBU MFANO TUNAAMKA ASUBUHI TUNAPASWA KUOGA JANABA ILI TUSWALI...ILI KUEPUSHA HILO...TUNAONA HAAYA TUNAKUTANIA KWETU KWA AMANI...
ILA MIDADA YA SIKU YAANI MIMACHO MAKAVUUU...ILA DHAMBI YA UZINZI HAYO NDIO MADHARA YAKE...DHAMBI YA UZINZI HUONDOA HAAYA USONI KWA WANAWAKE NA NURU YA WEMA USONI KWA WANAUME..