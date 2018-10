Utajijuaje wewe ni freemason wa baadae,basi yafuatayo yatakutokea:

Kifupi kabisa Freemason ni uhusiano wa moja kwa moja kati ya Mungu na wewe,kujua namna Mungu anavyotenda kazi na baadi ya siri zake na kujua dunia inavyokwenda



Wanawake wote duniani ni freemason ila wanapishana kwa madaraja vile Mungu alivyopanga,Ila wanaume ni baadhi ila kujijua wote wanawake na wanaume mpaka muda au mwaka Mungu aamue kukufunulia fumbo hill LA imani uakuna shule Ila kila nchi Vyombo vya usalama huwajua watoto wanaozaliwa kama ni Freemason na huwalea sana ila huwa siri kuu maana huja kuifanya jamii kuwa na maendeleo



Tofauti na wengine wazungu wote wakike kwa kiume huzaliwa freemason hiyo ndiyo baraka waliyonayo wanajua majira na nyakati dunia itakavyokuwa



Viongozi wengi wa dunia no Freemason ila wapo ambao sio hivyo huwa na washauri wanaojua dunia inavyoenda mfano gadafi alikuwa mwema ila hakujua siasa in maisha ya watu hivyo kuna mambo huachwa makusudi ili wanasiasa wapate hoja yeye akamaliza yote jamii ikawa haina cha kufanya



Dalili za kuwa wewe no Freemason



Kujikuta unalia kwa kuguswa na ama historian ya MTU maarufu ktk TV mfano harmonize akiwa anatenda tendo LA huruma kutoa msaada kwa wafanyabiashara unajikuta unalia au kusikiliza hotuba ya mwanasiasa unajikuta unalia kwa kuguswa na hotuba hiyo,Freemason roho zao huvutana na huoneana huruma



Kupenda mpira kupita kiasi au mchezo msingine kama masumbwi hii huwa kwa kipindi Fulani ktk maisha so utoto mpaka uzeeni kwani nguvu hupungua ya kushabikia kadri unavyokuwa



Kuwa MTU wa kushangaza unaweza kuwa unaefanya vyema darasani bila kusoma masomo ya ziada aj kujua kuendesha gari au pikipiki kwa kuangalia dereva anavyofanya na were ukajua ila utaendelea kulizoea gari baada ya mda japo mwanzo waweza yumba



Pia unaweza Leo kuwa una hela mda ukapigika baada ya kusota unapata tens loose and gain



Huwa no watu makini sana maana akikosea anaweza leta maafa ktk jamii na huwa na historian ya kusota sana kabla ili ajue anapoanza kutumika adhabu huwepo na hutoka juu mbinguni mfano hitler,,amin na kadhalika



Huwa na ufahamu wa hali ya juu so lazima awe kinara darasani ila uelewa wake huwa wa hali ya juu ni zaidi ya bongo moves,ila Maandiko yanasema Mungu ndie msanii mkuu na ndie huandaa michezo yote,God is final artist,



Miziki yote ni Freemason hata Mungj hupenda miziki ndio maana serikali zote ulimwengunj hujua hili ikitokea MTU kaaua huchunguza kama alikusudia au LA mana mengine hutokea kama adhabu MTU kakosea anapewa adhabuna huwa wanajua ila hawezi sema



