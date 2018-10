Ushauri: Anadai Akishanipa penzi lake tuachane... 💑

Habari Humu Jf mimi ni mwenyeji Humu.but nimeamua kuja na new ID kwa sababu mbalimbali....but tuachane na hayo ... Inshort Mimi Nina wanawake 7 na wote nimewaahidi nitawaoa...but had I sasa sijui yupi nitaoa...but mmoja kati yao nilianisha nae mahusiano mwaka 2016 kwa wakati huo m nilikua simpend kivile....na sijawahi Fanya nae mapenzi but kutokana na upambanaji mi nimekua mbali nae kwa miezi 4,Na sasa anadai eti tuachane kwa sababu mi nipo mbali na mwanaume aliyemtoa Bikra amemrudia na kikubwa eti "kabla hatujaachana rasmi in mpaka nifanye nae mapenzi" yaani eti Akishanipa penzi lake nisimtafute tena eti kua anaona atajisikia vibaya kisa alinihaidi atakua mke..na eti sijala chochote chake so anaona akinipa penz lake kama pension ya mahusiano yetu..Anaamini nampenda sana tena sana wakati mi upande wangu nilikua namvutia tyme tu..but shida yangu no kumgegeda but alivyosema ananipa penzi ndo tuachane hapo ndo pananiogopesha...so ushauri wenu tafadhari....๐Ÿ‘‚๐Ÿ™..kumbuka hajala hata jero langu... But nimempa maneno mengi ya inspiration juu yake kama na future hivi...pia povu na kucoment ujinga sitaki...kama unaona haikuhusu sorry Fyekelea Mbali