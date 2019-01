UHALISIA JUU YA “SURVIVAL FOR THE FITTEST”

Nadhani wengi wetu tumeshaisikia theory ya “survival for the fittest”, well leo niko hapa kukuonyesha ni kwa namna gani inavyoongoza maisha ya binadamu na viumbe vyote hapa duniani.

Kwanza kabisa tufahamu kwamba resources zilizopo hapa duniani ziko limited (maana yake ni kwanba rasilimali zilizopo zipo kwa kiwango fulani tu na sio zaidi ya hapo) kwa mfano tunapozungumzia ardhi, Chakula, uwezo wa binadamu kinguvu na kiakili. Yote haya yanasababisha hata watumiaji wawe kwa kiasi fulani tu na sio zaidi ya hapo, hivyo basi vile viumbe vilivyo dhaifu hulazimika kuvipisha vile vyenoye nguvu viweze kibaki.

Kwenye hii theory hakuna jema wala baya, hapa lengo namba moja ni SURVIVAL.

Chukua mifano ifuatayo.

BINADAMU pamoja na kwamba ndio kiumbe powerful kuliko wengine lakini hata yeye hii principle ya survival for the fittest inamhusu ndio maana akikutana na simba anaweza kuliwa na mwisho wake ukawa hapo.

Biashara, kama makampuni yakiwa yanafanya biashara ya aina moja, yule aliedhaifu automatically atatolewa kwenye market kwa sababu they are weak.

MICHEZO, kila msimu zile timu zenye uwezo mdogo kuliko nyingine hushushwa daraja kupisha zilizo imara

MAGONJWA, mwili wenye kinga pungufu hushambuliwa na magonjwa hatimaye kifo

Siasa, wale wenye kura chache huwapisha wenye nyingi ili washike madaraka.

MAPENZI, mara nyingi hata pale mtu anapokua na na wapenzi wengi mwishowe anapotaka kubaki na mmoja huchagua yule alie bora ili abaki naye.

Vitani, jeshi lenye nguvu zaidi na mbinu hulizidi lile lililodhaifu na kushinda.



Ninachoweza kusema hapa ni kwamba kila kitu kipo katika msingi huo wa kuchangua kilichobora kibaki na kisicho bora hutupwa kwa sababu resources ziko limited. Uwepo wako hapa duniani unategemea how strong are you to defend your position.

Under hii principle Hapa Hakuna excuses, huu ulimwengu ni kwa vitu vilivyo bora tu, barabara haifai gari mbovu ndio maana hupelekwa gereji, na hata gereji pia yale yanayoshindikana hutupwa, ukiangalia kwa makini utakugundua vilivyo na mapungufu hupelekwa sehemu tofauti ili viwe bora ili viweze kurejea, ukiumwa utapelekwa hospitali ili urejee, usipo kuwa bora huwezi kurejea uraiani, hata huko hospitali usipokua bora vile vile matokea yake Unayafahamu.

Ukifanyiwa kitu kibaya maana yake you are weak ndio maana umekua victim, hii principle ina mtaka kila aliepo ajitetea ila abakishe nafasi yake hapa duniani. Ukisema huna pesa wakati wengine wanazo maana yake you are weak, utakosa pesa utapata msongo, utakosa chakula utakufa then hii principle inakua imekamilika kwamba kwa kuwa wewe ni dhaifu umewapisha walio na nguvu waendelee.

Usimlaunu mtu yeyote, hata pape unapodanganywa, maana yake you are weak not to find truth by youself au you are too dumb kumuamini mtu mwingine, in this principle no room for excuses, wala kulaumiana.

Nadhani hii tuichukulie kama changamoto ili tuyachukulie maisha katika aggressive way tusikubali kuwa dhaifu na kuwa na mtazamo wa kuwa victim wa hali au watu wengine,angalia namna gani utaweza kumaintain your existence achana na visingizio, malalamiko na kulaumu watu, maamuzi yote yapo kwako, you can be anything you can do anything.

Are you strong enough to survive!?? Wadau Nimamaliza.



Niwatakie jumatatu njema na wiki yenye mafanikio. Stay strong ili u survive.