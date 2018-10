Tabia utakazokutana nazo JF.

Watu wengi wanapojiunga JF, wana this impression kuwa its all sunshine and roses. Kila mtu yuko friendly na hoja inajibiwa kwa hoja. Pretty soon they find out that is not the case.



1. Chameleon

Kila kitu chake ni full of contradiction. Mfano: Mara atasema ameishia la nne, halafu kwenye post nyingine atacomment jinsi alivyokuwa chuo. Mara atasema yuko location fulani, halafu baadae ataongea kama yuko location nyingine kabisa. n.k



2. Politicals

Kila mada atajibu kisiasa. Hata mada ambazo hazihusiki.





3. Clique

mada itachangiwa kulingana na nani ndio ameanzisha mada au amecomment kwenye hiyo thread. Otherwise the thread inakuwa ignored. You see so many great threads zime-end up with very sparse coments, just beacause alieanzisha mada sio popular.



4. Hot stove

Mkijibizana kidogo tu, au kuwa na mtazamo tofauti hucheleweshewi kuporomoshewa matusi nakuitwa kila aina ya jina.



5. Jester

Mtu atakuja na issue serious lakini atachukulia mzaha mzaha.



6. No meaningful comment.

Hakuna cha maana atakacho comment kwenye post zaidi ya kusema nimewahi siti, au kuomba picha.





7. One/two time response.

Akishacomment mara moja au mbili kwenye thread ndo imetoka hiyo. Hajibu tena, hata kama thread aliianzsha mwenyewe.



8. Bougie

Pretending to be expensive/rich/extravagant ukilinganisha to how they really are.



9. Grave diggers

wafukua makaburi. they make sure they always bring up the past to haunt you.



10. Single mom/women basher

wamewageuza single mum au wanawake kuwa punching bags. Wata-criticize everything about women, every day all day.