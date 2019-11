Simulizi: Penzi Ama Kaburi?

Sehemu ya 12



Alipomaliza kusoma, akatoka na kuelekea bwenini, alipofika huko, kitu cha kwanza kabisa kilikuwa ni kuchaji simu yake, halafu kuanza kuitafuta namba ya Gibson, kitu cha ajabu, hakuweza kuiona.

“Ilikuwa humu! Eeh! Imefutika?” alijiuliza.



Hakutaka kukubali, akampigia simu Diana na kumuomba namba ya Gibson kwani alikuwa na uhitaji nayo sana.

“Wewe ya nini tena?” aliuliza Diana.



“Nataka nizungumze naye!”

“Are you guys in love?” (mpo kwenye mapenzi?)

“Nope! I wanna talk to him, pleaseeee...” (Tafadhali...nataka kuzungumza naye)

“What is it about?” (kuhusu nini?)

“About something...” (kitu fulani)

“Is it love?” (ni mapenzi?)



“I said no! Something else...” Nilisema hapana! Kitu kingine) “Sawa mama! Ila kuwa makini na moyo wa Gibson, nilichokisikia juu yake, kinasikitisha mno,” alisema Diana, wakati Shadya alipotaka kuuliza kuhusu hicho alichokisikia rafiki yake kuhusu huyo Gibson, simu ikakatwa na baada ya sekunde chache meseji iliyokuwa na namba ya Gibson ikaingia kwenye simu yake.



Sasa kukawa na vitu viwili alivyokuwa navyo, na alitamani sana kuvisikia. Kitu cha kwanza kilikuwa ni kuhusu yale maneno aliyomwambia kule kwenye ukumbi lakini kitu cha pili kilikuwa ni kutaka kufahamu kwa undani kile alichoambiwa na Diana.



Akabaki katikati, hakujua ni kitu gani hasa alitakiwa kuuliza. “Labda nianze na hili la Gibson kuhusu ule msemo wake, halafu nitamuuliza Diana kuhusu huyu kijana! Kuna mambo gani hapo?”



alijisema huku akionekana kuingia kwenye dimbwi la mawazo kwa vitu ambavyo havikumuhusu kabisa, na hapakuwa na ulazima wa kuyajua.



Hapo akaanza kukaribishwa jijini Dar es Salaam, kwa watu waliokuwa na mbinu za kila namna pale walipokuwa wakihakikisha msichana fulani ilikuwa ni lazima walale nae.



“Gibson! Upo wapi?” aliuliza Diana.

“Nyumbani!”

“Kwani unaishi kwenu?”

“Ndiyo! Si unajua nafanya kazi!” alisikika mwanaume huyo.



“Unafanya kazi?”

“Ndiyo! Huku nasoma!”

“Mwaka wa kwanza?”

“Ndiyo! Kwani ni ajabu Shadya?”

“Hapana! Si ajabu.”

“Kwanza namba yangu umeitoa wapi?” “Nilikuwa nayo!”