Masomo ni magumu sana aisee ..



Lakini kitu kimoja kinanifanya nisikate tamaa ..



Nina ndoto ya kuja kuikomboa nchi yangu Tanzania siku moja kutoka huku nilipo



Nina ndoto ya kuja kufanya watu wote tufurahie sawa maliasili zetu tulizopewa na Mungu



Nina ndoto Ya kuboresha afya ya kila mmoja wetu pale anapostahili



Nina ndoto ya kuleta usawa katika elimu ...lengo likiwa ni kuleta watu wapya wenye ndoto ... Uchungu na uzalendo kwa nchi



Nina ndoto ya kuifanya nchi yangu kuwa kioo kwa bara la afrika .. Mtu atakapoiongelea afrika ... Aione tanzania pia.. Kama sisi tukiweza labda ... Wataiga ...



Nina ndoto Ya kuimarisha demokrasia ndani ya nchi yangu



Nina ndoto ya kulijenga hekalu lilibomolewa kwa miaka 60



Haya yote yatawezekana pale ambapo nitakua na influence ...



Offcourse i am a scientist ... But look at what goes on this coun

try since sixty's



kuna siku ntakua mod





we endelea kusoma ... Unadhan nipo serious ... Hang over hizi mjomba