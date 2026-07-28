Kwa nini mimi sioti ndoto?



Ni Maswali kwa baadhi ya watu ambao wamekuwa hawapati ndoto ?



Kuna umuhimu gani wa mtu kuota ndoto?

Ndoto ni njia moja wapo ambayo Mungu au miungu wanaitumia kwa ajili ya kuzungumza na Mwanadamu Ayub 33:14_15



Kwa hiyo kama ndoto ni njia ambayo Mungu au miungu wanaitumia kwa ajili ya mawasiliano na mwanadamu maana yake kukosa ndoto ni kukosa mlango mmoja wa kuwasiliana na ulimwengu wa roho



Ndoto ni njia ya mawasiliano kati ya ulimwengu wa roho na ulimwengu wa mwili



Hivyo basi mtu anapokosa kuota ndoto maana yake anakosa njia moja wapo ya kuwasiliana na ulimwengu wa roho



Sababu za kukosa ndoto

Kuna sababu kadhaa ambazo zinaweza kuwa sababu ya mtu kukosa kuota ndoto na sababu hizo ni pamoja na :_



Sababu kubwa ya mtu kukosa ndoto ni sababu ambayo inatokana na umiliki wa shetani juu ya mlango wa ndoto wa mwanadamu



Ndoto ni mlango wa mawasiliano baini ya ulimwengu wa roho na ulimwengu wa mwili , hivyo basi anayemiliki mlango ndiye anaye hamua nini kiingia na nini kisiingie



Shetani akipata uhalali juu ya mlango wa ndoto wa mwanadamu hata hakikisha ndoto zote za Mungu azimfikii mwanadamu ndio maana utakuta unakosa ndoto au kila ndoto nzuri utakayo hota haukumbuki



Kwanini shetani anazuia watu kuota ndoto, kwa sababu ndoto ni mlango na kama ni mlango wa kiroho kwa hiyo unaweza kutumiwa na Mungu au shetani ndio maana ikiwa shetani anaumiliki mlango wa ndoto hata uruhusu Mungu kuutumia kwa ajili ya kukusaidia



Faida ya kuota ndoto, ndoto ni njia moja wapo ya Mungu kiwasiliana na sisi, soma habari ya kuzaliwa kwa Yesu na ndoto za Yusufu na wale Mamajusi Mathayo 2:1-23



Nifanyeje ili niweze kuota ndoto, jambo la kwanza omba toba kwa Mungu juu ya jambo lolote ambalo limefungua mlango na shetani kupata uhalali juu ya lango la ndoto



Pili tumia Damu ya Yesu kuondo uhalali wa dhambi kutawala katika lango lako la ndoto Matayo 26:28



Tatu tumia Damu ya Yesu kuondoa uhalali wa sadaka zinazotoa uhalali wa shetani kumiliki lango lako la ndoto 1 Wakoritho 5:7



Nne funja kila madhabahu za shetani ambazo zimepata uhalali juu ya lango la ndoto



Tano kemea kila pepo linalotawala lango lako la ndoto



Sita ombea Ufalme wa Mungu kuja katika lango lako la ndoto ktk Kristo Yesu