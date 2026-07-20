Nilesh: Pesa nilizompa Heche hazikuhusiana na CHADEMA

bila ushahidi.​

Mfanyabiashara Nilesh amefafanua kuwa fedha alizompatia mwanasiasa John Heche hazikuwa na uhusiano wowote na shughuli za kisiasa au chama cha CHADEMA, bali zilikuwa sehemu ya mahusiano yao ya kawaida ya kibiashara na kirafiki.Akizungumza kuhusu suala hilo, Nilesh alisema Heche ni mfanyabiashara mwenzake katika sekta ya mafuta nchini Kenya, na kwamba mara kadhaa wamekuwa wakisaidiana kifedha kutokana na ushirikiano wao wa muda mrefu."Ninachotaka kuweka wazi ni kwamba fedha nilizompa Heche si za CHADEMA wala hazikuhusiana na shughuli zozote za kisiasa. Heche ni mfanyabiashara mwenzangu upande wa mafuta nchini Kenya, hivyo kumpatia fedha kwa ajili ya shughuli zake binafsi ni jambo la kawaida kwetu na si mara ya kwanza kufanya hivyo," alisema Nilesh.Alisisitiza kuwa uhusiano wao umejengwa katika biashara na kuaminiana kwa muda mrefu, hivyo hakuna sababu ya kuhusisha msaada huo na masuala ya kisiasa.Kauli hiyo imekuja wakati kukiwa na mijadala mbalimbali kuhusu chanzo na matumizi ya fedha zinazohusishwa na baadhi ya viongozi wa kisiasa. Hata hivyo, Nilesh amesisitiza kuwa katika tukio husika, hakukuwa na uhusiano wowote kati ya fedha hizo na chama cha CHADEMA.Aidha, ametoa wito kwa umma kuepuka kueneza taarifa zisizothibitishwa ambazo zinaweza kupotosha ukweli na kuharibu sifa za watu bila ushahidi.