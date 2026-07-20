Nilesh: Pesa nilizompa Heche hazikuhusiana na CHADEMA

Nilesh: Pesa nilizompa Heche hazikuhusiana na CHADEMA

Bujibuji Simba Nyamaume

Bujibuji Simba Nyamaume

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Joined
Feb 4, 2009
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Mfanyabiashara Nilesh amefafanua kuwa fedha alizompatia mwanasiasa John Heche hazikuwa na uhusiano wowote na shughuli za kisiasa au chama cha CHADEMA, bali zilikuwa sehemu ya mahusiano yao ya kawaida ya kibiashara na kirafiki.

Akizungumza kuhusu suala hilo, Nilesh alisema Heche ni mfanyabiashara mwenzake katika sekta ya mafuta nchini Kenya, na kwamba mara kadhaa wamekuwa wakisaidiana kifedha kutokana na ushirikiano wao wa muda mrefu.

"Ninachotaka kuweka wazi ni kwamba fedha nilizompa Heche si za CHADEMA wala hazikuhusiana na shughuli zozote za kisiasa. Heche ni mfanyabiashara mwenzangu upande wa mafuta nchini Kenya, hivyo kumpatia fedha kwa ajili ya shughuli zake binafsi ni jambo la kawaida kwetu na si mara ya kwanza kufanya hivyo," alisema Nilesh.

Alisisitiza kuwa uhusiano wao umejengwa katika biashara na kuaminiana kwa muda mrefu, hivyo hakuna sababu ya kuhusisha msaada huo na masuala ya kisiasa.

Kauli hiyo imekuja wakati kukiwa na mijadala mbalimbali kuhusu chanzo na matumizi ya fedha zinazohusishwa na baadhi ya viongozi wa kisiasa. Hata hivyo, Nilesh amesisitiza kuwa katika tukio husika, hakukuwa na uhusiano wowote kati ya fedha hizo na chama cha CHADEMA.

Aidha, ametoa wito kwa umma kuepuka kueneza taarifa zisizothibitishwa ambazo zinaweza kupotosha ukweli na kuharibu sifa za watu bila ushahidi.

1000005367.jpg
bila ushahidi.​
 
Mmawia said:
Sasa hapo Tatizo lipo wapi mkuu?
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Kwanza Heche hajawahi kujitanabaisha kuwa anafanya biashara ya mafuta huko Kenya.

Pili, inafahamika kuwa kuna watu (hususan wafanyabiashara) ambao huwa wanachangia vyama hata CCM lakini hawataki kujulikana kama wanachangia chama. Ni jukumu la kiongozi (mzalendo wa hicho chama) kuziwakilisha kwa Mwea hazina na kuandika marafiki wa chama badala ya jina la mtu.

Tatu, wakati ilipovuma kuwa alienda Sauz akakutana na huyu Gabachori (mtikila's voice); alitakiwa aueleze uma kuwa huyu ni mfanyabiashara mwenzangu, bla bla bla etc. Timing ya hii si rafiki.

Hapa kuna tatizo na ni bora kukaa chini na kulimaliza hili tatizo la sivyo CCM watachukua credit ambazo si zao.

Kwanini nachukia hili suala, ni kwa vile huu ni mkakati wa Wazanzibari kuhakikisha Watanganyika tunaendelea kulumbana wenyewe kwa wenyewe, wakati wao wakiijenga Zanzibar yao kwa kutumia hela ya mikopo ambayo tutalipa sisi Watanganyika. Hii kitu inaniuma ajabu, mfano

The Burning Spear

Thread 'Soko lililogharimu TZS bilioni 40 lashindwa kuvitia wateja Zanzibar'

Hii nchi hawa wanaotekeleza miradi ya hovyo bila kuchukuliwa hatua tutakuwa tunaingia hasara miaka yote. Watu wamejipanga na upigaji hela tu.

Takriban mwaka mmoja baada ya kufunguliwa kwa Soko la Chuini lenye thamani ya shilingi bilioni 40 katika Mkoa wa Mjini Magharibi, Zanzibar.

Wafanyabiashara wanasema wanakabiliwa na changamoto kubwa ya kukosa wateja, huku wengi wakidai kuwa biashara zao ziko ukingoni mwa kufungwa.


Soko hilo la kisasa, lililozinduliwa na Rais wa Zanzibar, Dkt. Hussein Mwinyi, tarehe 20 Septemba 2025, lilianzishwa kwa lengo la kusogeza huduma na bidhaa muhimu karibu...
  • Thanks
 
gwapole said:
Kwanza Heche hajawahi kujitanabaisha kuwa anafanya biashara ya mafuta huko Kenya.

Pili, inafahamika kuwa kuna watu (hususan wafanyabiashara) ambao huwa wanachangia vyama hata CCM lakini hawataki kujulikana kama wanachangia chama. Ni jukumu la kiongozi (mzalendo wa hicho chama) kuziwakilisha kwa Mwea hazina na kuandika marafiki wa chama badala ya jina la mtu.

Tatu, wakati ilipovuma kuwa alienda Sauz akakutana na huyu Gabachori (mtikila's voice); alitakiwa aueleze uma kuwa huyu ni mfanyabiashara mwenzangu, bla bla bla etc. Timing ya hii si rafiki.

Hapa kuna tatizo na ni bora kukaa chini na kulimaliza hili tatizo la sivyo CCM watachukua credit ambazo si zao.

Kwanini nachukia hili suala, ni kwa vile huu ni mkakati wa Wazanzibari kuhakikisha Watanganyika tunaendelea kulumbana wenyewe kwa wenyewe, wakati wao wakiijenga Zanzibar yao kwa kutumia hela ya mikopo ambayo tutalipa sisi Watanganyika. Hii kitu inaniuma ajabu
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Chama kupokea misaada ni Jambo la kawaida hapa nchini.

Mfano ccm ndiyo chama kinachoongoza kupata hiyo misaada,iwe ya hiari au hata kwa kulazimisha.

Hiyo misaada inaweza Okawa ya wazi au ikawa ni ya chini ya meza ili kutowapa maadiu kujua vyanzo vya mapato ya chama.

Katika hili la Pili hiyo misaada hupitia mikononi mwa viongozi wa chama.
 
Mmawia said:
Chama kupokea misaada ni Jambo la kawaida hapa nchini.

Mfano ccm ndiyo chama kinachoongoza kupata hiyo misaada,iwe ya hiari au hata kwa kulazimisha.

Hiyo misaada inaweza Okawa ya wazi au ikawa ni ya chini ya meza ili kutowapa maadiu kujua vyanzo vya mapato ya chama.

Katika hili la Pili hiyo misaada hupitia mikononi mwa viongozi wa chama.
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Nakubaliana na wewe! Ila ukiona wenzako wanakutuhumu ni bora kujisafisha mapema si mpaka uongo uonekane ukweli
 
Kwani W
gwapole said:
Kwanza Heche hajawahi kujitanabaisha kuwa anafanya biashara ya mafuta huko Kenya.

Pili, inafahamika kuwa kuna watu (hususan wafanyabiashara) ambao huwa wanachangia vyama hata CCM lakini hawataki kujulikana kama wanachangia chama. Ni jukumu la kiongozi (mzalendo wa hicho chama) kuziwakilisha kwa Mwea hazina na kuandika marafiki wa chama badala ya jina la mtu.

Tatu, wakati ilipovuma kuwa alienda Sauz akakutana na huyu Gabachori (mtikila's voice); alitakiwa aueleze uma kuwa huyu ni mfanyabiashara mwenzangu, bla bla bla etc. Timing ya hii si rafiki.

Hapa kuna tatizo na ni bora kukaa chini na kulimaliza hili tatizo la sivyo CCM watachukua credit ambazo si zao.

Kwanini nachukia hili suala, ni kwa vile huu ni mkakati wa Wazanzibari kuhakikisha Watanganyika tunaendelea kulumbana wenyewe kwa wenyewe, wakati wao wakiijenga Zanzibar yao kwa kutumia hela ya mikopo ambayo tutalipa sisi Watanganyika. Hii ki
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gwapole said:
Nakubaliana na wewe! Ila ukiona wenzako wanakutuhumu ni bora kujisafisha mapema si mpaka uongo uonekane ukweli
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sawa lkn sidhani hili ni suala linalohitaji kuutangazia Umma maana ni mambo yaliyomo ndani ya chama.

Hili suala linakuzwa sana kwa sababu za kisiasa kwa nia hovu
 
gwapole said:
Kwanza Heche hajawahi kujitanabaisha kuwa anafanya biashara ya mafuta huko Kenya.

Pili, inafahamika kuwa kuna watu (hususan wafanyabiashara) ambao huwa wanachangia vyama hata CCM lakini hawataki kujulikana kama wanachangia chama. Ni jukumu la kiongozi (mzalendo wa hicho chama) kuziwakilisha kwa Mwea hazina na kuandika marafiki wa chama badala ya jina la mtu.

Tatu, wakati ilipovuma kuwa alienda Sauz akakutana na huyu Gabachori (mtikila's voice); alitakiwa aueleze uma kuwa huyu ni mfanyabiashara mwenzangu, bla bla bla etc. Timing ya hii si rafiki.

Hapa kuna tatizo na ni bora kukaa chini na kulimaliza hili tatizo la sivyo CCM watachukua credit ambazo si zao.

Kwanini nachukia hili suala, ni kwa vile huu ni mkakati wa Wazanzibari kuhakikisha Watanganyika tunaendelea kulumbana wenyewe kwa wenyewe, wakati wao wakiijenga Zanzibar yao kwa kutumia hela ya mikopo ambayo tutalipa sisi Watanganyika. Hii kitu inaniuma ajabu
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Huko ccm mkienda kukutana na marafiki zenu uwa mnaeleza umma?

Mawaziri wangapi wanafanya biashara ya mafuta?

Kufanya biashara ni dhambi?
 
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