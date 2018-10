Nchi 76 wanazoruhusiwa watanzania kutembelea bila ya viza

​

Kuna utaratibu wa kila nchi katika kuruhusu wageni kuingia nchini mwao. Nchi zote duniani huitaji Visa itakayokupa ruhusa wewe kukaa nchini mwao kwa kipindi utakachokuwa umepewa.Lakini kutokana na urafiki na makubaliano ambayo huwa yanafanywa na baadhi ya nchi juu ya uhuru wa kutembeleana kwa watu wao, huwa wanaamua kutoa kikwazo cha visa na hivyo kururhusu watu wao kutembeleana pasipokuwa na visa.Tanzania inajumla ya nchi 76 ambazo mtanzania anaweza kutembelea pasipokuwa na visa ya kumuwezesha kuingia ndani ya nchi hizo.Baadhi ya nchi hizo ni Albania, Cook Islands, Djbouti, Dominica, Ethiopia, Ecuador, Fiji, Grenada, Gambia, Georgia, Haiti, Nepal, Namibia, St Lucia, Singapore, Seychelles, Swaziland, Tuvalu, Togo, Trinidad & Tobago, Timor-Leste, Uganda, Vanuatu, Zambia, ZimbabweNyingine hizi hapaAntigua & BarbudaAlbaniaArmeniaAzerbaijanBritish Virgin IslandsBarbadosBangaladeshBotswanaBurundiBahamasBelizeBermudaBoliviaCambodiaCayman IslandsCape VerdeComorosCook IslandsDjiboutiDominicaEthiopiaEcuadorEgyptFijiGrenadaGambiaGuineaGeorgiaHaitiHong Kong (3months Visa upon arrival)JamaicaJordanKenyaKosovoLaosLebanonLesothoLibyaLiberiaMacauMalaysia (1 month visa upon arrival)MadagascarMaldivesMalawiMauritiusMicronesiaMozambiqueMontserratMongoliaNauruNiueNepalNamibia (1 month visa upon arrival)NicaraguaPalauPhilipinesQatarRwandaSamoaSurinameSt.Kitts & NevisSt.Vincent & GrenadinesSt. LuciaSierra LeoneSingapore (1 month visa upon arrival)SeychellesSwazilandTuvaluTogoTurkmenistanTrinidad & TobagoTimor-LesteUgandaVanuatuZambiaZimbabweIn the case of Egypt, travelling without visa applies only if touring the Sharm el sheikh resorts.