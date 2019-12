Naomba msaada wa kisheria kuhusu suala hili la ndoa yangu

Ni miaka miwili mkiishi chini ya paa moja kama mume na mke, yaani ukathibitishe mahakamani kwamba mlikuwa mkiishi kama mume na mke kwa siku 730 chini ya paa moja, sio mmoja yupo Mwanza halafu mwingine yupo Dar then mnaonana wiki 2 then kila mtu anaondoka kwenye shughuli zake, hizo siku ambazo hamkulala chini ya paa moja hazihesabiwi, hata ukathibitisha mliishi kwa siku 729, ilimradi hazijafika 730 bado hai-qualify, na hata ukithibitisha bado itabidi udhibitishe kwamba mliishi kama mume na mke na sio kaka na dada au mwenye nyumba na house girl wake.Hiyo itawezekana kama tu mlifunga kamera chumbani kwenu kwa siku zote 730, ah labda kama kuna jirani alikuwa akiwachungulia kwa siku zote 730 na akathibitisha kwa ushuhuda kwamba mlikuwa mpo katika 'mazingira' ya mume na mke wakati akiwachungulia kwa siku zote 730. it sounds ridiculous but the law is the law!Na hapa ifahamike kwamba kuzaa watoto ndani ya nyumba hata mahouse girl huwa wanazalishwa na hawajawahi kuwa mke, maana huitaji kulala na mtu kwa siku 730 ili kumpa ujauzito, ni siku moja tu, labda uzae watoto 730 ndio iyakuwa full proof kwamba mliishi kama mumu na mke chini ya paa moja kwa siku 730, na tena watoto wote 730 wawe wa huyo unaedai ni mumeo, na haoa ni DNA tu ndio inaweza kuaminika, hivyo itabidi tupime DNA ya watoto wote 730, the law is the law!. Kwahiyo ili kuondoa utata, watu wawe wanafunga ndoa, hata kama ni ya kimila, wafunge ndoa.