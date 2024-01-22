Mshahara wa Januari vipi mbona unachelewa?

lakin tunafanya kazi ni halali yetu mkuu au tunakosea?Hakuna umasikini na laana mbaya kwenye maisha kama kuishi kwa kutegemea mshahara tu. Ni utumwa wa kisasa ambao ukichelewa kuustukia unakuwa katika hali mbaya sana baadae.
Mpaka mama arudi toka PolandVipi huko kumesoma maana khali sio hali maden mpaka utosini kila duka tunadaiwa mpaka pakukopa pameisha,
Mkuu mr pipa siburi kinasomeka sio mudaVipi huko kumesoma maana khali sio hali maden mpaka utosini kila duka tunadaiwa mpaka pakukopa pameisha,
mshahara upi mkuuMimi ni mwalimu unategemea nafundisha vipi kama mshahara sipati Kwa wakati afu wataka tufaulishe vipi watoto??
Mpaka saizi saa saba kasoro mshahara bado na watu tuna majukumu. Watoto Nina mke na wazazi wananitegemea kila mwezi mshahara unachelewa tu afu wataka tusikope Kwa mangi?
Kama ndoivo kazi hii kwangu itakuwa ngumu saana siwez fundisha nikiwa na njaa
Kwani mshahara si unalipwa mwisho wa mwezi?Mimi ni mwalimu unategemea nafundisha vipi kama mshahara sipati Kwa wakati afu wataka tufaulishe vipi watoto??
Mpaka saizi saa saba kasoro mshahara bado na watu tuna majukumu. Watoto Nina mke na wazazi wananitegemea kila mwezi mshahara unachelewa tu afu wataka tusikope Kwa mangi?
Kama ndoivo kazi hii kwangu itakuwa ngumu saana siwez fundisha nikiwa na njaa
Mwisho wa mwezi tayari bro.Kwani mshahara si unalipwa mwisho wa mwezi?
Mwalimu asiejua kuandika anachanganya herufi kubwa na ndogo bila nukta.Mwalimu anaandika afu,ndo.Mimi ni mwalimu unategemea nafundisha vipi kama mshahara sipati Kwa wakati afu wataka tufaulishe vipi watoto?
Mpaka saizi saa saba kasoro mshahara bado na watu tuna majukumu. Watoto Nina mke na wazazi wananitegemea kila mwezi mshahara unachelewa tu afu wataka tusikope Kwa mangi?
Kama ndo hivyo kazi hii kwangu itakuwa ngumu saana siwezi fundisha nikiwa na njaa
Ila walimu siyo kazi ya kufanya kabisa Bora uwe unabaeti tu, Yani salary mpaka trh 25 au 26Mimi ni mwalimu unategemea nafundisha vipi kama mshahara sipati Kwa wakati afu wataka tufaulishe vipi watoto?
Mpaka saizi saa saba kasoro mshahara bado na watu tuna majukumu. Watoto Nina mke na wazazi wananitegemea kila mwezi mshahara unachelewa tu afu wataka tusikope Kwa mangi?
Kama ndo hivyo kazi hii kwangu itakuwa ngumu saana siwezi fundisha nikiwa na njaa