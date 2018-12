Misaada: To hell with it!!

To some extent you are right, lakini kumbuka ili uondokane na utegemezi lazima uwe una-create value within your country uweze kuwauzia hata watu wengine nje ya nchi na u-broaden tax base by increasing a number of rich people who can create employment. Sasa ukiwa na serikali inayowachukia matajiri jua hata kama unataka kujitegemea haiwezekani maana you are stepping backward instead of moving forward. In fact we on the verge of collapsing..