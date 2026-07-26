Mfahamu Mtu Kabla ha Kumwamini ( Snake ni wengi)

Mfahamu Mtu Kabla ha Kumwamini ( Snake ni wengi)

Gilbert A Massawe

Gilbert A Massawe

JF-Expert Member
Joined
May 14, 2015
Posts
6,020
Reaction score
4,835
Tuendelee Na Mtiririko wa Makala zetu.

Kwenye Ulingo wa Siasa za Chama Tawala na Vyama Marafiki( Tanzania Tunaviita Upinzani) Ukimsikia Mtu anajiita Mwanaharakati tena yupo nje ya Mipaka ya Tanzania uwe nae makini sana.

Wengi wao Utumika pande zote Mbili ( Double A)

Basi ukiwa upo Kwenye Vyama vyetu Rafiki na kile cha kushika Hatamu shirikiana nao kwa Akili sana laa sivyo utajikuta / Mtajikuta Hamna mission mtafanikiwa.

Kuna Kikundi kipo kinapendwa sana na Watanzania ila niwambie Tu wanawachora.

Kete yao mtaiona very soon.

Kwenye eneo la Waanharakati Kuna Vimeo kibao ... Watch Out.

GM ( Kaburini Chato)

CC Wanaharakati X ( Twitter)
 
Huyu zamadamu tunaomba kifo
images (40).jpeg
 
Gilbert A Massawe said:
Tuendelee Na Mtiririko wa Makala zetu.

Kwenye Ulingo wa Siasa za Chama Tawala na Vyama Marafiki( Tanzania Tunaviita Upinzani) Ukimsikia Mtu anajiita Mwanaharakati tena yupo nje ya Mipaka ya Tanzania uwe nae makini sana.

Wengi wao Utumika pande zote Mbili ( Double A)

Basi ukiwa upo Kwenye Vyama vyetu Rafiki na kile cha kushika Hatamu shirikiana nao kwa Akili sana laa sivyo utajikuta / Mtajikuta Hamna mission mtafanikiwa.

Kuna Kikundi kipo kinapendwa sana na Watanzania ila niwambie Tu wanawachora.

Kete yao mtaiona very soon.

Kwenye eneo la Waanharakati Kuna Vimeo kibao ... Watch Out.

GM ( Kaburini Chato)

CC Wanaharakati X ( Twitter)
Click to expand...
Wishes uchwara zako tumechoka nazo,mara Lissu atakuja kufa polepole mara hili,kafie mbele huko
 
Gilbert A Massawe said:
Tuendelee Na Mtiririko wa Makala zetu.

Kwenye Ulingo wa Siasa za Chama Tawala na Vyama Marafiki( Tanzania Tunaviita Upinzani) Ukimsikia Mtu anajiita Mwanaharakati tena yupo nje ya Mipaka ya Tanzania uwe nae makini sana.

Wengi wao Utumika pande zote Mbili ( Double A)

Basi ukiwa upo Kwenye Vyama vyetu Rafiki na kile cha kushika Hatamu shirikiana nao kwa Akili sana laa sivyo utajikuta / Mtajikuta Hamna mission mtafanikiwa.

Kuna Kikundi kipo kinapendwa sana na Watanzania ila niwambie Tu wanawachora.

Kete yao mtaiona very soon.

Kwenye eneo la Waanharakati Kuna Vimeo kibao ... Watch Out.

GM ( Kaburini Chato)

CC Wanaharakati X ( Twitter)
Click to expand...
Screenshot_20260714-183814~2.png
 
Gilbert A Massawe said:
Tuendelee Na Mtiririko wa Makala zetu.

Kwenye Ulingo wa Siasa za Chama Tawala na Vyama Marafiki( Tanzania Tunaviita Upinzani) Ukimsikia Mtu anajiita Mwanaharakati tena yupo nje ya Mipaka ya Tanzania uwe nae makini sana.

Wengi wao Utumika pande zote Mbili ( Double A)

Basi ukiwa upo Kwenye Vyama vyetu Rafiki na kile cha kushika Hatamu shirikiana nao kwa Akili sana laa sivyo utajikuta / Mtajikuta Hamna mission mtafanikiwa.

Kuna Kikundi kipo kinapendwa sana na Watanzania ila niwambie Tu wanawachora.

Kete yao mtaiona very soon.

Kwenye eneo la Waanharakati Kuna Vimeo kibao ... Watch Out.

GM ( Kaburini Chato)

CC Wanaharakati X ( Twitter)
Click to expand...
Damu za watu zimekutafuna mpka MKU.NDU.

Unatapa tapa muda wote kama Nalimison.

Hutokaa upate amani
 
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