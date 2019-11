Mbowe pisha damu mpya

MASAMILA said: Miaka zaidi ya 10 uliyokuwepo kwenye kiti inatosha pisha damu mpya kuja kuleta ari mpya kasi mwenendo utaofaa kwa maslahi ya upinzani Tanzania



Wapo wanaoweza kuuvusha upinzani vizuri tu kuna Meya Jacob Boniface yupo vizuri sana

Unaonaje useme pia, CCM ipishe damu mpya ya vyama vingine kuongoza nchi?Ndiyo, tangu mwaka 1961 (wakati huo wakiitwa TANU) hadi nwaka 1977 walipojibatiza jina jipya la "CCM" ni miaka 58 sasa..., ni mzee huyu, right?Lakini Mbowe is just 10yrs old bado Mtoto kabisa ukilinganisha na huyu wa CCM 58yrs old in power...!!Well, I know, ulivyo mfinyu wa ufahamu na fikra, utasema CCM huchaguliwa na watu kuongoza kwa miaka yote hiyo...!!Sasa kama ndivyo unavyoweza ku - argue na kujitetea, swali kwako linakuwa ni hili;Huyu Mbowe wa CHADEMA wa miaka 10 tu, hujipitisha mwenyewe kwani?Je, siyo kwamba wenye chama wenyewe (wanachama) humchagua wao kwa taratibu zao walizojiwekea kuwaongoza?Hii inatuhusu nini sisi wengine tusio husika huko?Let it be, acha wachaguene. Akiwa M/kiti kwa miaka 58 kama CCM kuna jinai hapo????