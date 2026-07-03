Kutoka 'Kaisari wa Wanyonge' hadi 'Kiwanda cha Machawa': Je, JPM ndiye aliyetuharibia siasa zetu au waliomfuata wamezikuza?

Kutoka 'Kaisari wa Wanyonge' hadi 'Kiwanda cha Machawa': Je, JPM ndiye aliyetuharibia siasa zetu au waliomfuata wamezikuza?

K

Kijana wa Ifoza

Senior Member
Joined
Oct 31, 2025
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UTANGULIZI: Kutoka Kwenye Matumaini Makubwa Hadi Kwenye Ukweli Mchungu
Ili kuuelewa vizuri uongozi wa Hayati Rais John Pombe Magufuli, ni lazima turudi nyuma kwenye miezi yake ya kwanza kabisa madarakani mwaka 2015. JPM alianza utawala wake kwa kasi ya ajabu na mambo yaliyowashtua wengi. Alitumbua mafisadi, alizuia safari za nje zisizo na tija, na kubana matumizi ya serikali kwa kiwango ambacho hakijawahi kushuhudiwa nchini. Kasi yake ilikuwa kubwa kiasi kwamba viongozi wa kambi ya upinzani walianza kulalamika hadharani. Kumbukeni kauli za viongozi wa CHADEMA kama Freeman Mbowe na Tundu Lissu waliosema wazi kuwa JPM "ameiba agenda na sera za upinzani" za kupambana na ufisadi. Hata Zitto Kabwe wa ACT-Wazalendo alikiri mwanzoni kuwa kasi ile ilihitaji kupongezwa.

Neka wazi (disclosure) hapa: Mimi binafsi nilikuwa shabiki wake mkubwa sana. Nilivutiwa mno na uthubutu wake kwenye suala la kupambana na rushwa, nikiamini kwa dhati kabisa kwamba Tanzania hatimaye imepata kiongozi mصلح (reformer) aliyekusudia kusafisha nchi na kuleta usawa.

Hata hivyo, asali hiyo haikudumu mdomoni. Mtazamo na mawazo yangu yalianza kubadilika ghafla pale tu alipoanza kuingiza siasa za kukandamiza demokrasia—hasa uamuzi wake wa kuzuia wanasiasa wa upinzani kufanya makongamano na mikutano ya kisiasa nchini kote, akidai "muda wa siasa umeisha, sasa ni kazi tu." Hatua hiyo ilikuwa mstari mwekundu. Baada ya hapo, nilianza kumwona Magufuli mwingine kabisa; siyo tena yule reformer niliyemdhania mwanzoni, bali kiongozi aliyetumia vita vya rushwa kama pazia la kujenga utawala wa kiimla na wa mkono wa chuma.


Miradi ya Kimkakati na Vita Dhidi ya Rushwa: Mazuri Hayafutiki

Pamoja na mabadiliko ya mtazamo wangu, ukweli lazima usemwe. Huwezi kuandika historia ya Magufuli bila kupongeza uthubutu wake mkubwa wa kimaendeleo ulioweka msingi imara wa miundombinu nchini:
  • Nidhamu ya Kazi: Alirejesha nidhamu ya utumishi wa umma, akasafisha maelfu ya wafanyakazi wenye vyeti feki na kuondoa wafanyakazi hewa.
  • Miundombinu ya Kimkakati: Alithorubutu kuanzisha mradi mkubwa wa Reli ya Kisasa (SGR) na Bwawa la Umeme la Julius Nyerere (JNHPP) kwa fedha za ndani.
  • Usafiri na Elimu: Alifufua shirika la ndege la taifa (ATCL) kwa kununua ndege mpya na kutekeleza ahadi ya elimu bila malipo kwa shule za msingi na sekondari.

Siasa za Kipopooma (Populism) na Uhaadaaji wa 'Wanyonge'

Baada ya kujihalalishia mamlaka kupitia miradi hiyo, JPM aliingia kikamilifu kwenye mtego wa siasa za kipopooma (populism). Huu ni mtindo wa kisiasa ambapo kiongozi anatumia hisia za wananchi maskini kujijenga kisiasa:
  • Kujivika Unyonge: Kiongozi mwenye nguvu zote za dola, jeshi, na polisi anajiita "Rais wa Wanyonge." Anajifanya yeye pia ni mnyonge anayepigwa vita na matajiri au mabeberu.
  • Kugawa Jamii: Kujenga chuki kati ya maskini na wasomi au wafanyabiashara. Wananchi waliaminishwa kuwa mtu yeyote anayehoji serikali ni "bepari", "fisadi", au "saliti" asiyependa maendeleo.
  • Ulaghai wa Maamuzi: Kutumia lugha ya huruma ("Nawaonea huruma ninyi wanyonge") ili kuhalalisha uvunjaji wa sheria, katiba, na misingi ya utawala bora.
Uvurugaji wa Chaguzi na Mauaji ya Demokrasia (2019 na 2020)

Mkakati wa mwisho wa kukamilisha utawala wa kiimla ulikuwa ni kufuta kabisa uwepo wa upinzani kupitia chaguzi zilizosimamiwa na dola. Hapa ndipo Tanzania iliporudishwa nyuma miaka 30 na kuwa nchi ya chama kimoja de facto:
  • Uchaguzi wa Serikali za Mitaa (2019): Huu ulikuwa mradi wa majaribio (pilot project) wa kuua upinzani. Wasimamizi wa uchaguzi walitumika kuwaengua wagombea karibu 90% wa vyama vya upinzani kwa visingizio vya kijinga kama "kutojua kusoma na kuandika" au "kukosea kujaza fomu." Vyama vikuu vililazimika kususa, na CCM ikapita bila kupingwa kwa takriban 99%.
  • Uchaguzi Mkuu wa Mwaka 2020: Huu ulikuwa msiba wa kitaifa wa demokrasia. Dola ilitumika waziwazi kuhakikisha upinzani unafutwa kabisa. Tulishuhudia mawakala wa upinzani wakikataliwa kuingia vituoni, masanduku ya kura yakipatikana yakiwa yamejazwa kura za "ndio" kabla hata zoezi halijaanza, na mitandao ya kijamii ikifungiwa (internet shutdown) nchi nzima.
  • Bunge la Chama Kimoja: Matokeo ya unyang'anyi huo yaliacha Bunge likiwa na wabunge wa CCM kwa zaidi ya 95%. Sauti zote mbadala zilifutwa bungeni. Bunge likageuka kuwa duka la kupitisha kila takwa la serikali bila kuhoji, huku kiti cha Kiongozi wa Kambi Rasmi ya Upinzani kikifutwa na kuwekwa wabunge wa viti maalum wa kupandikizwa (COVID-19) ambao hawakuwa na baraka za chama chao.

Kiwanda cha Machawa': Chimbuko na Mwendelezo wake
Hapa ndipo tulipozalisha donda ndugu la siasa za sasa: utamaduni wa "Uchawa." Chawa ni mtu anayesifu kiongozi kwa kila jambo, awe amekosea au amepatia, ili mradi tu apate teuzi, pesa, au kulindwa.
  • Kuanzishwa kwa 'Kiwanda': Wakati wa JPM, kwa kuwa upinzani ulishambuliwa na ukosoaji ulifanywa kuwa dhambi ya usaliti, mfumo ulitaka wasifuaji tu. Ili uwe salama au upate fursa, ilibidi uwe msifuaji mkuu. Hapo ndipo kundi la kwanza la "wasifuaji wa kitaalamu" lilipozaliwa kwenye mitandao ya kijamii na majukwaani. Waliongozwa na kauli mbiu za "Mnyonge mnyongeni..." na "Ananyoosha nchi."
  • Upotoshaji wa Matumizi ya Kodi za Wananchi: Tangu tupate Uhuru, nchi hii haijawahi kushuhudia kiongozi aliyetajwa na kusifiwa mara nyingi bungeni na kwenye majukwaa kama JPM. Wote tunajua Mwalimu Julius Nyerere alikuwa Baba wa Taifa na alifanya mambo makubwa, lakini hata yeye hakuwahi kusifiwa au kutajwa kana kwamba alikuwa anatoa pesa zake za mfukoni. Kikatiba na kisheria, Bunge ndilo linalofanya mgawanyo wa mapato ya nchi (appropriation). Lakini cha kusikitisha, baada ya wabunge wenyewe kujisifu kwa kupitisha bajeti, pesa za kodi za wananchi zikitoka zilianza kuonekana kama hisani au sadaka ya Rais. Ikawa kila mradi ukitekelezwa unasikia: "Rais kipenzi ametoa pesa zake kwa ajili ya maendeleo." Huu ni upotoshaji mkubwa kwani kutekeleza miradi ni wajibu wake mkuu wa kikatiba kwa kuwa tulimchagua kufanya hivyo, lakini anasifiwa kana kwamba ni mtu binafsi anayejitolea misaada.
  • Mwendelezo wa Kiwanda Awamu ya Sita: Mfumo huu haukuishia na JPM. Mtu aliyemfuata (Utawala wa Awamu ya Sita) ameirithi mbinu hii, ameikumbatia, na kuirasimisha kabisa kuwa mfumo rasmi wa nchi. Leo hii "uchawa" umekuwa ajira rasmi na kigezo kikuu cha kupata na kulinda vyeo. Wasifuaji wa sasa wamepewa nafasi kubwa za mbele, wanazunguka bega kwa bega na viongozi wakuu wa serikali, na wanatumiwa kusafisha madudu yote ya kiutawala kwa staili ileile ya JPM ya kusifu kila kitu bila kuhoji, huku wakizidi kueneza uongo kuwa kodi za wananchi ni "pesa binafsi" za Rais.
Hitimisho
Uongozi wa John Pombe Magufuli utabaki kuwa somo kubwa sana kwetu. Alikuwa kiongozi mzalendo kwenye maendeleo ya vitu (miundombinu) na mwanamapinduzi kwenye rushwa, lakini mfumo wake wa kisiasa ulikuwa wa ulaghai mkubwa na wa kuumiza taifa. Siasa zake za kipopooma na uvurugaji wa chaguzi zilituachia urithi mbaya wa "uchawa" na utii wa kipofu kwa viongozi—utamaduni unaoendelea kutafuna taifa letu hadi leo chini ya waliomfuata kutoka JPM hadi Kizimkazi.
Mwisho kabisa, naomba kuchukua nafasi hii kuwaomba msamaha wa dhati wale wote ambao ni wapenzi, mashabiki, na wafuasi washupavu (cult members) wa Marehemu John Pombe Magufuli. Naomba mnisamehe kama uchambuzi huu unawaumiza au kuwakwaza. Najua si rahisi kuona kiongozi mliyemwamini na kumstahi akiongelewa kwa mtindo huu na kuwekwa kwenye darubini ya ukweli wa kihistoria. Nia yangu si kuwatafutia uchokozi, bali ni kuomba radhi huku nikisimamia ukweli kwamba nchi haijengwi kwa mahaba ya kipofu. Kama nilivyoweka disclosure yangu hapo mwanzo, nami nilikuwa huko mlikopo, lakini ukweli ulinilazimisha kuamka.
Je, nchi yetu itakuja kupona hili "Kiwanda cha Machawa"? Na je, nani wa kulaumiwa zaidi: JPM aliyelianzisha kiwanda hiki kwa kuua demokrasia, au utawala wa Kizimkazi ulioamua kukuza uzalishaji wake na kuufanya utamaduni rasmi wa taifa?
Karibuni kwa mjadala wa kistaarabu na wenye hoja.

Ujumbe wa Mwisho (Takeaway Note):

Somo kubwa tunalotakiwa kujifunza kama taifa ni hili: Tanzania inahitaji MIFUMO IMARA NA INAYOFANYA KAZI (strong and working systems), na SIYO kiongozi mmoja imara (strong leader) asiye na mifumo ya kumdhibiti. Kiongozi imara bila mifumo thabiti ya kisheria na kikatiba matokeo yake ndiyo haya—anageuka kuwa Mungu Mtu, anauwa demokrasia, na anazalisha 'Kiwanda cha Machawa' ambacho kikishaanza uzalishaji, hata akiondoka, mifumo mibovu inamruhusu mtu anayemfuata kukiendeleza na kukikuza zaidi kwa maslahi ya kikundi kidogo.
Je, nchi yetu itakuja kupona hili "Kiwanda cha Machawa"? Na je, nani wa kulaumiwa zaidi: JPM aliyelianzisha kiwanda hiki kwa kuua demokrasia na mifumo, au utawala wa Kizimkazi ulioamua kukuza uzalishaji wake badala ya kujenga taasisi huru?
Karibuni kwa mjadala wa kistaarabu na wenye hoja.

Mungu Ibariki Afrika
Mungu Ibariki Tanzania
 
Namlaumu JPM kwa kushindwa kufanya maamuzi ya kubadilisha katibatu, angebadilisha na katiba iliiwabane wahuni ninge muelewa kwa asilimia 100 out of 85 za Sasa.
 
JMP alifanya vile kwania ya dhati ya kulisogeza mbele taifa kwa maendeleo hususani miradi na kuhakikisha tunafikia uchumi wa kati, kujitegemea kwa mapato yetu ya ndani na Tanzania inapaa kimataifa. Kwavile yeye aliamini siasa itatuchelewesha nahasa hii demokrasia hawa wakosoaji wa kila jambo hvo aliwazimisha ili apate muda wa kuchapa kazi. Aliamini kwamba tukiwa kijani kitupu tunaweza kufanya kazi bila ukosoaji na nirahisi kuwajibisha bila kelele, Aliamini ukitanguliza urafiki, undungu na uchama mbele hakuna kitakachofanyika na lengo la kuweka machawa ilikuwa kumsafisha kwani hakuwa mzuri sana kwenye siasa alikuwa mzuri sana kwenye utendaji wa kazi. Slogan yake yakutumia machawa ilikuwa ni kwalengo la kutopoteza muda kujieleza sana kwa wananchi yeye ni kazi tu na matokeo yanaonekana. Binafsi, JPM angetufikisha mbali lakini tungenyooka nahyo ni kutokana na umaskin tuliokuwa nao lakin baadaye tungefurahia matunda. Yote kwa Yote, JPM alikuwa mchapa kazi na katili.
 
StudentTeacher said:
Aliposema tu kwamba suala la Katiba mpya sio kipaumbele chake Mimi nikamuona ndio wale wale tu.
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Nakuunga mkono kwa 100% mchangiaji mwenzetu hapa jukwaani, Student Teacher, kwenye hoja yake thabiti kabisa. Binafsi, pale tu Magufuli alipofungua kinywa chake na kutamka wazi kuwa suala la Katiba Mpya halikuwa kipaumbele chake, hapo ndipo nilipomvua ule uzalendo wa bandia na kumuona kuwa ni "wale wale tu"—tapeli wa kisiasa kama walivyo wanasiasa wengine walaghai.
Utapeli huu unathibitishwa na mambo matatu ya msingi:
  • Usaliti wa Ilani ya Uchaguzi: Huwezi kujiita kiongozi muwajibikaji wakati unakataa kutekeleza Ilani ya uchaguzi iliyokuingiza madarakani. Ukifungua Ilani ya Uchaguzi ya CCM (2015-2020), Sura ya Saba, Ibara ya 123 (g), chama chake kiliahidi wazi: "Kuendeleza mchakato wa mabadiliko ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuratibu hatua zilizobaki..." Alipogeuza gia angani na kusema Katiba siyo kipaumbele chake, alikiuka makusudi ahadi hii ya kimaandishi na kuisaliti sauti ya wapiga kura.
  • Kuhofia Udhibiti wa Madaraka (Checks and Balances): Viongozi wengi wenye hulka za kipopooma na kiimla wana mzio (allergy) na mifumo inayowadhibiti. Katiba Mpya ililenga kupunguza nguvu kubwa za Rais na kuimarisha taasisi huru. Aliiweka kando kwa sababu alitaka kubaki na Katiba ya zamani ya 1977 inayompa mamlaka ya kuwa "Mungu Mtu" asiyepingwa wala kudhibitiwa na sheria yoyote.
  • Ulaghai wa "Katiba Hailiki": Kutumia kete ya kwamba kipaumbele ni kujenga reli na kununua ndege kwa sababu Katiba hailiki, ulikuwa ni ulaghai mkubwa wa kiakili kwa wananchi. Katiba ndiyo inayolinda hiyo miundombinu na kodi za wananchi zisihujumiwe. Bila Katiba imara, hata hiyo miradi inakuwa haina ulinzi wa kisheria na inaweza kugeuzwa mradi wa kifisadi na utawala unaofuata.
Kama alivyofunguka Student Teacher, uamuzi huo wa JPM wa kupiga chini mchakato wa Katiba ulithibitisha kuwa hakuwa na nia ya dhati ya kujenga mifumo imara ya nchi (strong systems). Alitaka kujenga utawala unaomtegemea yeye kama mtu binafsi (strong leader), mazingira yaliyotoa fursa kwa 'Kiwanda cha Machawa' kuchipua wakati wake na kuja kurasimishwa rasmi na utawala wa Kizimkazi (Awamu ya Sita).
 
MONEY IS NOT EVERYTHING said:
JMP alifanya vile kwania ya dhati ya kulisogeza mbele taifa kwa maendeleo hususani miradi na kuhakikisha tunafikia uchumi wa kati, kujitegemea kwa mapato yetu ya ndani na Tanzania inapaa kimataifa. Kwavile yeye aliamini siasa itatuchelewesha nahasa hii demokrasia hawa wakosoaji wa kila jambo hvo aliwazimisha ili apate muda wa kuchapa kazi. Aliamini kwamba tukiwa kijani kitupu tunaweza kufanya kazi bila ukosoaji na nirahisi kuwajibisha bila kelele, Aliamini ukitanguliza urafiki, undungu na uchama mbele hakuna kitakachofanyika na lengo la kuweka machawa ilikuwa kumsafisha kwani hakuwa mzuri sana kwenye siasa alikuwa mzuri sana kwenye utendaji wa kazi. Slogan yake yakutumia machawa ilikuwa ni kwalengo la kutopoteza muda kujieleza sana kwa wananchi yeye ni kazi tu na matokeo yanaonekana. Binafsi, JPM angetufikisha mbali lakini tungenyooka nahyo ni kutokana na umaskin tuliokuwa nao lakin baadaye tungefurahia matunda. Yote kwa Yote, JPM alikuwa mchapa kazi na katili.
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Mkuu, uchambuzi wako umegusa kiini kabisa cha falsafa ya uongozi wa Hayati John Pombe Magufuli na unawakilisha mtazamo wa Watanzania wengi walioamini katika mtindo wake wa utendaji. Ni ukweli usiopingika kuwa alikuwa na nia thabiti ya kuona Tanzania inajitegemea kiuchumi, inajenga miundombinu mikubwa, na kuondoa unyonge wa kiuchumi kimataifa. Kasi ya kufikia Uchumi wa Kati na nidhamu ya makusanyo ya ndani ni ushahidi wa utendaji wake.
Hata hivyo, unapoangazia hoja hii katika muktadha wa haki na usawa wa raia, kuna maswali ya msingi ya kifalsafa na kiutawala yanayojitokeza:
  • Maendeleo ya Vitu dhidi ya Maendeleo ya Watu: Falsafa ya "kuzimisha ukosoaji ili kupata muda wa kufanya kazi" inajengwa juu ya dhana kwamba maendeleo ya vitu (reli, barabara, ndege) yanaweza kutenganishwa na maendeleo ya utu (haki ya kutoa maoni, usawa mbele ya sheria, na uhuru wa kiraia). Katika nchi yenye usawa wa raia, haki ya mwananchi kuhoji matumizi ya kodi yake siyo "kelele zinazochelewesha", bali ni msingi wa uwajibikaji.
  • Hatari ya Mfumo wa "Kijani Kitupu": Wazo la kwamba tukifanya nchi iwe na mawazo ya aina moja (monolithic system) tutafanya kazi kwa haraka lina changamoto kubwa. Bila mifumo ya ukaguzi na usawa (checks and balances) kutoka kwa wakosoaji, bunge huru, na vyombo vya habari, makosa makubwa ya kimkakati yanapofanyika hakuna wa kuyarekebisha. Historia inaonyesha kuwa mifumo isiyokosolewa mwishowe huzaa ubadhirifu uliofichika na maamuzi ya upendeleo kwa sababu hakuna chombo cha nje kinachohoji.
  • Athari za Muda Mrefu za 'Kiwanda cha Machawa': Hata kama lengo la awali la kutumia wasifiaji lilikuwa ni "kutopoteza muda wa kujieleza", matokeo yake ya muda mrefu yamekuwa donda ndugu kwa taifa. Tabia ya kusifu kila kitu bila kuhoji imeondoa uwezo wa watumishi wa umma na wanasiasa kufikiri kwa uhuru. Badala ya kutengeneza watendaji wa kazi, imetengeneza watafutaji wa fursa kupitia sifa. Hali hii imeendelea na inatumiwa sasa hivi na waliomfuata (awamu ya sita) kulinda maslahi yao, ikithibitisha kuwa chombo cha propaganda kikishaundwa, kitatumiwa na kila anayeingia madarakani—awe mtendaji au la.
  • Kuhalalisha Ukatili kwa Sababu ya Umaskini: Hoja ya kwamba "tungenyooka kwa sababu ya umaskini wetu lakini baadaye tungefurahia matunda" ni mtego mkubwa wa kiutawala. Usawa wa raia unakataza haki za msingi za binadamu (kama haki ya kuishi, kutoshambuliwa, au kutekwa) kutolewa mhanga kwa kisingizio cha kusukuma mbele uchumi. Ukatili ukishahalalishwa kwa kisingizio cha kujenga mradi mmoja, unahalalishwa pia kutumika dhidi ya raia yeyote anayetofautiana na mtawala katika jambo lingine.
Hitimisho:
Umesema kweli kuwa JPM alikuwa mchapa kazi na katili. Swali la msingi linalobaki kwetu kama taifa ambalo uzi huu unalichambua ni hili: Je, inawezekana kupata maendeleo makubwa bila kuweka kando utu na haki za raia? JPM aliamini haiwezekani, ndiyo maana alitegemea nguvu yake binafsi (strong leader). Falsafa ya haki na usawa inatufundisha kuwa njia pekee ya kuwa na maendeleo endelevu yasiyotegemea hisani ya mtu mmoja ni kujenga mifumo imara (strong systems) inayoruhusu maendeleo na ukosoaji kwenda bega kwa bega.
 
Anayeharibu nchi ni huyu tuliyenaye. Tuache ujinga. Kama si mharibifu, ameshindwaje kurekebisha?

Uovu uliopo ni zaidi ya watangulizi wake wote.
 
Mtoa mada unaposema miradi ya kimkakati Kwa pesa za ndani unafahamu kwamba JPM Kakuta deni la trilioni 41 kama kaacha deni la trilioni 60 ambapo ni wastani wa trilioni 20 Kwa miaka 6 tu

Pesa za ndani zipi unazosemea????

Magufuli alikua na mazuri yake mengi tu ila hakuna haja ya kupotosha umma kujustify mazuri ya magufuli
 
Rico redi said:
Mtoa mada unaposema miradi ya kimkakati Kwa pesa za ndani unafahamu kwamba JPM Kakuta deni la trilioni 41 kama kaacha deni la trilioni 60 ambapo ni wastani wa trilioni 20 Kwa miaka 6 tu

Pesa za ndani zipi unazosemea????

Magufuli alikua na mazuri yake mengi tu ila hakuna haja ya kupotosha umma kujustify mazuri ya magufuli
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Mkuu, umeua bendi kabisa! Nakubaliana na wewe kwa 100% na hizi ndizo data za ukweli zinazotakiwa kuwekwa hadharani. Kimsingi, nilipogusia habari ya "fedha za ndani" kwenye mada yangu, niliacha ule mwanya ili wadau wenye data kama wewe mje mkaange ukweli mchana kweupe, na hapa umepatia penyewe:
  • Ulaghai wa Deni la Taifa (Data Zako): Data zako zipo sahihi kabisa. JPM alikuta deni likiwa takriban trilioni 41 mwaka 2015, lakini hadi anaondoka alikuwa ameacha deni limepaa hadi kufikia trilioni 60. Hiyo maana yake ni kwamba alikuwa anakopa wastani wa trilioni 20 kwa kipindi cha miaka 6 tu ya utawala wake! Hizi kelele za "tunajenga kwa fedha za ndani" ulikuwa ni ulaghai wa kisiasa wa kupumbaza wananchi mitaani ili aonekane ni mkombozi wa kipekee, kumbe nyuma ya pazia nchi ilikuwa inatandikwa madeni ya kufuru ambayo tunalipa hadi leo.
  • Uongo wa Kufikia Uchumi wa Kati (Nyongeza Yangu Mwenyewe — SAMJO): Hapa sasa na mimi naongeza teke la chembe kwenye hoja yako! Hata ule uongo wa kutuaminisha kuwa tumefika Uchumi wa Kati kwa kasi ya ajabu ulikuwa ni SAMJO tupu! Ilikuwa ni maigizo ya kitakwimu yaliyopikwa ili kuhalalisha siasa zake za kipopooma, huku hali halisi ya mifuko ya wananchi na umaskini wa mtanzania mmoja mmoja mtaani ukiwa bado ni uleule au mbaya zaidi.
Ukweli ni kwamba alikuwa anadanganya watu mchana kweupe kwenye majukwaa huku akijua fika anachokisema sicho kinachoendelea kwenye vitabu vya fedha vya taifa.
Asante sana mkuu kwa kuleta hizo namba za madeni, zimesaidia sana kuungana na hii SAMJO niliyoiongeza hapa ili kuandika ukweli kamili. Hii inazidi kuthibitisha hoja yangu ya msingi kuwa: ma-populist ni waongo, walaghai, na tukiendelea kushupaza shingo kutegemea "Kiongozi Imara" (Strong Leader) badala ya "Mifumo Imara na Inayofanya Kazi" (Strong and Working Systems) yenye kuhoji hizi takwimu, tutaendelea kupigwa SAMJO kila awamu ikija.
 
Madhara aliyoyafanya JPM kwenye siasa za Tanzania ni jambo ambalo halipingiki, ninmakubwa na mabaya. Kitu pekee kinachofanya JPM asihukumiwe kwa madhara haya ni alifanya kwa dhamira njema na si kuwaumiza waTanzania wa kawaida.

Dhamira yake ndio itamuhukumu.
 
Kijana wa Ifoza said:
UTANGULIZI: Kutoka Kwenye Matumaini Makubwa Hadi Kwenye Ukweli Mchungu
Ili kuuelewa vizuri uongozi wa Hayati Rais John Pombe Magufuli, ni lazima turudi nyuma kwenye miezi yake ya kwanza kabisa madarakani mwaka 2015. JPM alianza utawala wake kwa kasi ya ajabu na mambo yaliyowashtua wengi. Alitumbua mafisadi, alizuia safari za nje zisizo na tija, na kubana matumizi ya serikali kwa kiwango ambacho hakijawahi kushuhudiwa nchini. Kasi yake ilikuwa kubwa kiasi kwamba viongozi wa kambi ya upinzani walianza kulalamika hadharani. Kumbukeni kauli za viongozi wa CHADEMA kama Freeman Mbowe na Tundu Lissu waliosema wazi kuwa JPM "ameiba agenda na sera za upinzani" za kupambana na ufisadi. Hata Zitto Kabwe wa ACT-Wazalendo alikiri mwanzoni kuwa kasi ile ilihitaji kupongezwa.

Neka wazi (disclosure) hapa: Mimi binafsi nilikuwa shabiki wake mkubwa sana. Nilivutiwa mno na uthubutu wake kwenye suala la kupambana na rushwa, nikiamini kwa dhati kabisa kwamba Tanzania hatimaye imepata kiongozi mصلح (reformer) aliyekusudia kusafisha nchi na kuleta usawa.

Hata hivyo, asali hiyo haikudumu mdomoni. Mtazamo na mawazo yangu yalianza kubadilika ghafla pale tu alipoanza kuingiza siasa za kukandamiza demokrasia—hasa uamuzi wake wa kuzuia wanasiasa wa upinzani kufanya makongamano na mikutano ya kisiasa nchini kote, akidai "muda wa siasa umeisha, sasa ni kazi tu." Hatua hiyo ilikuwa mstari mwekundu. Baada ya hapo, nilianza kumwona Magufuli mwingine kabisa; siyo tena yule reformer niliyemdhania mwanzoni, bali kiongozi aliyetumia vita vya rushwa kama pazia la kujenga utawala wa kiimla na wa mkono wa chuma.


Miradi ya Kimkakati na Vita Dhidi ya Rushwa: Mazuri Hayafutiki

Pamoja na mabadiliko ya mtazamo wangu, ukweli lazima usemwe. Huwezi kuandika historia ya Magufuli bila kupongeza uthubutu wake mkubwa wa kimaendeleo ulioweka msingi imara wa miundombinu nchini:
  • Nidhamu ya Kazi: Alirejesha nidhamu ya utumishi wa umma, akasafisha maelfu ya wafanyakazi wenye vyeti feki na kuondoa wafanyakazi hewa.
  • Miundombinu ya Kimkakati: Alithorubutu kuanzisha mradi mkubwa wa Reli ya Kisasa (SGR) na Bwawa la Umeme la Julius Nyerere (JNHPP) kwa fedha za ndani.
  • Usafiri na Elimu: Alifufua shirika la ndege la taifa (ATCL) kwa kununua ndege mpya na kutekeleza ahadi ya elimu bila malipo kwa shule za msingi na sekondari.

Siasa za Kipopooma (Populism) na Uhaadaaji wa 'Wanyonge'

Baada ya kujihalalishia mamlaka kupitia miradi hiyo, JPM aliingia kikamilifu kwenye mtego wa siasa za kipopooma (populism). Huu ni mtindo wa kisiasa ambapo kiongozi anatumia hisia za wananchi maskini kujijenga kisiasa:
  • Kujivika Unyonge: Kiongozi mwenye nguvu zote za dola, jeshi, na polisi anajiita "Rais wa Wanyonge." Anajifanya yeye pia ni mnyonge anayepigwa vita na matajiri au mabeberu.
  • Kugawa Jamii: Kujenga chuki kati ya maskini na wasomi au wafanyabiashara. Wananchi waliaminishwa kuwa mtu yeyote anayehoji serikali ni "bepari", "fisadi", au "saliti" asiyependa maendeleo.
  • Ulaghai wa Maamuzi: Kutumia lugha ya huruma ("Nawaonea huruma ninyi wanyonge") ili kuhalalisha uvunjaji wa sheria, katiba, na misingi ya utawala bora.
Uvurugaji wa Chaguzi na Mauaji ya Demokrasia (2019 na 2020)

Mkakati wa mwisho wa kukamilisha utawala wa kiimla ulikuwa ni kufuta kabisa uwepo wa upinzani kupitia chaguzi zilizosimamiwa na dola. Hapa ndipo Tanzania iliporudishwa nyuma miaka 30 na kuwa nchi ya chama kimoja de facto:
  • Uchaguzi wa Serikali za Mitaa (2019): Huu ulikuwa mradi wa majaribio (pilot project) wa kuua upinzani. Wasimamizi wa uchaguzi walitumika kuwaengua wagombea karibu 90% wa vyama vya upinzani kwa visingizio vya kijinga kama "kutojua kusoma na kuandika" au "kukosea kujaza fomu." Vyama vikuu vililazimika kususa, na CCM ikapita bila kupingwa kwa takriban 99%.
  • Uchaguzi Mkuu wa Mwaka 2020: Huu ulikuwa msiba wa kitaifa wa demokrasia. Dola ilitumika waziwazi kuhakikisha upinzani unafutwa kabisa. Tulishuhudia mawakala wa upinzani wakikataliwa kuingia vituoni, masanduku ya kura yakipatikana yakiwa yamejazwa kura za "ndio" kabla hata zoezi halijaanza, na mitandao ya kijamii ikifungiwa (internet shutdown) nchi nzima.
  • Bunge la Chama Kimoja: Matokeo ya unyang'anyi huo yaliacha Bunge likiwa na wabunge wa CCM kwa zaidi ya 95%. Sauti zote mbadala zilifutwa bungeni. Bunge likageuka kuwa duka la kupitisha kila takwa la serikali bila kuhoji, huku kiti cha Kiongozi wa Kambi Rasmi ya Upinzani kikifutwa na kuwekwa wabunge wa viti maalum wa kupandikizwa (COVID-19) ambao hawakuwa na baraka za chama chao.

Kiwanda cha Machawa': Chimbuko na Mwendelezo wake
Hapa ndipo tulipozalisha donda ndugu la siasa za sasa: utamaduni wa "Uchawa." Chawa ni mtu anayesifu kiongozi kwa kila jambo, awe amekosea au amepatia, ili mradi tu apate teuzi, pesa, au kulindwa.
  • Kuanzishwa kwa 'Kiwanda': Wakati wa JPM, kwa kuwa upinzani ulishambuliwa na ukosoaji ulifanywa kuwa dhambi ya usaliti, mfumo ulitaka wasifuaji tu. Ili uwe salama au upate fursa, ilibidi uwe msifuaji mkuu. Hapo ndipo kundi la kwanza la "wasifuaji wa kitaalamu" lilipozaliwa kwenye mitandao ya kijamii na majukwaani. Waliongozwa na kauli mbiu za "Mnyonge mnyongeni..." na "Ananyoosha nchi."
  • Upotoshaji wa Matumizi ya Kodi za Wananchi: Tangu tupate Uhuru, nchi hii haijawahi kushuhudia kiongozi aliyetajwa na kusifiwa mara nyingi bungeni na kwenye majukwaa kama JPM. Wote tunajua Mwalimu Julius Nyerere alikuwa Baba wa Taifa na alifanya mambo makubwa, lakini hata yeye hakuwahi kusifiwa au kutajwa kana kwamba alikuwa anatoa pesa zake za mfukoni. Kikatiba na kisheria, Bunge ndilo linalofanya mgawanyo wa mapato ya nchi (appropriation). Lakini cha kusikitisha, baada ya wabunge wenyewe kujisifu kwa kupitisha bajeti, pesa za kodi za wananchi zikitoka zilianza kuonekana kama hisani au sadaka ya Rais. Ikawa kila mradi ukitekelezwa unasikia: "Rais kipenzi ametoa pesa zake kwa ajili ya maendeleo." Huu ni upotoshaji mkubwa kwani kutekeleza miradi ni wajibu wake mkuu wa kikatiba kwa kuwa tulimchagua kufanya hivyo, lakini anasifiwa kana kwamba ni mtu binafsi anayejitolea misaada.
  • Mwendelezo wa Kiwanda Awamu ya Sita: Mfumo huu haukuishia na JPM. Mtu aliyemfuata (Utawala wa Awamu ya Sita) ameirithi mbinu hii, ameikumbatia, na kuirasimisha kabisa kuwa mfumo rasmi wa nchi. Leo hii "uchawa" umekuwa ajira rasmi na kigezo kikuu cha kupata na kulinda vyeo. Wasifuaji wa sasa wamepewa nafasi kubwa za mbele, wanazunguka bega kwa bega na viongozi wakuu wa serikali, na wanatumiwa kusafisha madudu yote ya kiutawala kwa staili ileile ya JPM ya kusifu kila kitu bila kuhoji, huku wakizidi kueneza uongo kuwa kodi za wananchi ni "pesa binafsi" za Rais.
Hitimisho
Uongozi wa John Pombe Magufuli utabaki kuwa somo kubwa sana kwetu. Alikuwa kiongozi mzalendo kwenye maendeleo ya vitu (miundombinu) na mwanamapinduzi kwenye rushwa, lakini mfumo wake wa kisiasa ulikuwa wa ulaghai mkubwa na wa kuumiza taifa. Siasa zake za kipopooma na uvurugaji wa chaguzi zilituachia urithi mbaya wa "uchawa" na utii wa kipofu kwa viongozi—utamaduni unaoendelea kutafuna taifa letu hadi leo chini ya waliomfuata kutoka JPM hadi Kizimkazi.
Mwisho kabisa, naomba kuchukua nafasi hii kuwaomba msamaha wa dhati wale wote ambao ni wapenzi, mashabiki, na wafuasi washupavu (cult members) wa Marehemu John Pombe Magufuli. Naomba mnisamehe kama uchambuzi huu unawaumiza au kuwakwaza. Najua si rahisi kuona kiongozi mliyemwamini na kumstahi akiongelewa kwa mtindo huu na kuwekwa kwenye darubini ya ukweli wa kihistoria. Nia yangu si kuwatafutia uchokozi, bali ni kuomba radhi huku nikisimamia ukweli kwamba nchi haijengwi kwa mahaba ya kipofu. Kama nilivyoweka disclosure yangu hapo mwanzo, nami nilikuwa huko mlikopo, lakini ukweli ulinilazimisha kuamka.
Je, nchi yetu itakuja kupona hili "Kiwanda cha Machawa"? Na je, nani wa kulaumiwa zaidi: JPM aliyelianzisha kiwanda hiki kwa kuua demokrasia, au utawala wa Kizimkazi ulioamua kukuza uzalishaji wake na kuufanya utamaduni rasmi wa taifa?
Karibuni kwa mjadala wa kistaarabu na wenye hoja.

Ujumbe wa Mwisho (Takeaway Note):

Somo kubwa tunalotakiwa kujifunza kama taifa ni hili: Tanzania inahitaji MIFUMO IMARA NA INAYOFANYA KAZI (strong and working systems), na SIYO kiongozi mmoja imara (strong leader) asiye na mifumo ya kumdhibiti. Kiongozi imara bila mifumo thabiti ya kisheria na kikatiba matokeo yake ndiyo haya—anageuka kuwa Mungu Mtu, anauwa demokrasia, na anazalisha 'Kiwanda cha Machawa' ambacho kikishaanza uzalishaji, hata akiondoka, mifumo mibovu inamruhusu mtu anayemfuata kukiendeleza na kukikuza zaidi kwa maslahi ya kikundi kidogo.
Je, nchi yetu itakuja kupona hili "Kiwanda cha Machawa"? Na je, nani wa kulaumiwa zaidi: JPM aliyelianzisha kiwanda hiki kwa kuua demokrasia na mifumo, au utawala wa Kizimkazi ulioamua kukuza uzalishaji wake badala ya kujenga taasisi huru?
Karibuni kwa mjadala wa kistaarabu na wenye hoja.

Mungu Ibariki Afrika
Mungu Ibariki Tanzania
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Hakuna alichofanya Magufuli ambacho Nyerere hakufanya.

Tatizo Magufuli alifanya waziwazi na kishamba, wakati Nyerere alifanya kwa muonekano wa kisomi na kutumia sheria.

Simtetei Magufuli, far from it.

Lakini, ni muhinu tuelewe kuwa Magufuli hakutojea hewani na kuanzisha jambo lake jipya, alitembelea mulemule alipoanzia Nyerere.

Ni kweli aliongeza volume tukausikia muziki zaidi, kwa hiyo wengi wanafikiri yeye ndiye alianzisha muziki, lakini kwa tuliofuatilia mambo, tuliokuwepo, ukiondoa hiyo habari ya delivery, hiyo kuongeza volume kishamba, aliyokuwa anafanya Magufuli yalifanywa tangu enzi za Nyerere.

Hakuna kitu kimoja kipya alichokifanya Magufuli ambacho hakikuwapo tangu utawala wa Nyerere.

Na nasema hivyo si kwa kutaka kumtetea Magufuli, bali kwa kutaka kuangalia tulipojikwaa, si tulipoanguka tu.
 
Rockefeller said:
Madhara aliyoyafanya JPM kwenye siasa za Tanzania ni jambo ambalo halipingiki, ninmakubwa na mabaya. Kitu pekee kinachofanya JPM asihukumiwe kwa madhara haya ni alifanya kwa dhamira njema na si kuwaumiza waTanzania wa kawaida.

Dhamira yake ndio itamuhukumu.
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Mkuu Rockefeller,
Napingana na wewe kwa 100% katika hoja yako, na nitajenga hoja zangu hapa chini kukuonyesha kwa nini dhana yako ya "dhamira njema" ya JPM haina mashiko mbele ya ukweli wa historia ya nchi hii:
  • Kupotea kwa Ben Saanane: Hatuwezi kusahau jinsi msaidizi wa karibu wa Freeman Mbowe, Ben Saanane, alivyopotea mazingira ya kutatanisha mwishoni mwa mwaka 2016 mara baada ya kuanza kuhoji hadharani kwenye mitandao kuhusu uhalali wa PhD ya JPM na utendaji wake. Ukimya wa vyombo vya dola na ukosefu wa uchunguzi wa dhati hadi leo unathibitisha kuwa upoteaji huu haukuwa wa bahati mbaya, bali ulikuwa mkakati wa kunyamazisha ukosoaji wowote dhidi ya mamlaka.
  • Kupotea kwa Mwanahabari Azory Gwanda: Mwandishi wa habari za uchunguzi wa gazeti la Mwananchi, Azory Gwanda, alitoweka mnamo Novemba 2017 akiwa anafanya uchunguzi wa mauaji ya kutatanisha yaliyokuwa yakitokea mkoani Pwani (Rufiji, Kibiti na Mkuranga). Kupotea kwake na ukimya mkubwa wa serikali ya awamu ya tano wakati huo ni ushahidi mwingine kuwa uhuru wa habari na haki ya kuhoji vilisiginwa kwa makusudi ili kufunika mambo ambayo serikali isingependa yawekwe wazi.
  • Shambulio la Tundu Lissu: Shambulio la risasi zaidi ya 30 dhidi ya Tundu Lissu mchana kweupe katika makazi ya viongozi Area D, Dodoma—eneo lenye ulinzi mkali na kamera za usalama—ni donda ndugu la taifa hili. Kwamba JPM kama Amiri Jeshi Mkuu hakufanya mabadiliko yoyote kwenye vyombo vya ulinzi, na hakuna mtuhumiwa hata mmoja aliyekamatwa wala kushitakiwa, kunaondoa kabisa dhana ya yeye kuwa na "dhamira njema." Ukimya ule ulikuwa na ujumbe wa wazi kwa wapinzani wote wa kisiasa.
  • Kesi za "Mchongo" Kama ya Erick Kabendera: Matumizi ya makusudi ya sheria ya utakatishaji fedha (money laundering) yaliyomweka gerezani Erick Kabendera na mamia ya wafanyabiashara na wakosoaji wengine yalikuwa ni silaha ya kutesa watu kisaikolojia na kiuchumi. Kesi hizi hazikuwa na dhamana, zikilenga kuweka watu ndani hadi pale watakapokiri makosa ya uongo au kufilisika. Huu ulikuwa ukatili ulioratibiwa na mifumo ya serikali.
  • Maigizo ya "Wema" (Cult of Personality): Magufuli alitengeneza taswira ya "wema wa kimkakati" ili kuwateka kisaikolojia wananchi wengi. Kitendo chake cha kukataa kusaini hukumu za vifo hadharani kwa kisingizio cha imani ya dini kilikuwa ni mbinu ya kisiasa ya kujenga picha ya mtu mwenye hofu ya Mungu, huku hapo hapo akifumba macho mbele ya mateso, utekaji, na miili ya watu iliyookotwa kwenye viroba kwenye fukwe za Coco Beach.
  • Uongozi Haupimiwi kwa "Nia ya Moyoni": Katika utawala wa nchi, kiongozi hapimwi kwa kile kinachodhaniwa kuwa kilikuwa moyoni mwake, bali kwa matokeo ya matendo yake na jinsi alivyolinda Katiba na maisha ya raia. Huwezi kuhalalisha uvunjifu mkubwa wa haki za binadamu na mifumo ya kidemokrasia kwa kusema alikuwa na nia njema kwa "Mtanzania wa kawaida." Historia haimhukumu kiongozi kwa nia, bali kwa uharibifu aliouacha nyuma yake.
 
Proved said:
Teh teh 😃 😃 😃 Kazi kweli kweli...
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Choni chikutenda ukwele? Teh teh! 😃 Mkuu Proved, mbona ukwela? 😃 Hebu shuka hapa jamvini uje utujibu hizi hoja, maana naona unacheka kimkakati kama yale maigizo ya 'dhamira njema' ya awamu ya tano! Unacheka nini wakati mambo ni moto huku?
 
Kiranga said:
Hakuna alichofanya Magufuli ambacho Nyerere hakufanya.

Tatizo Magufuli alifanya waziwazi na kishamba, wakati Nyerere alifanya kwa muonekano wa kisomi na kutumia sheria.

Simtetei Magufuli, far from it.

Lakini, ni muhinu tuelewe kuwa Magufuli hakutojea hewani na kuanzisha jambo lake jipya, alitembelea mulemule alipoanzia Nyerere.

Ni kweli aliongeza volume tukausikia muziki zaidi, kwa hiyo wengi wanafikiri yeye ndiye alianzisha muziki, lakini kwa tuliofuatilia mambo, tuliokuwepo, ukiondoa hiyo habari ya delivery, hiyo kuongeza volume kishamba, aliyokuwa anafanya Magufuli yalifanywa tangu enzi za Nyerere.

Hakuna kitu kimoja kipya alichokifanya Magufuli ambacho hakikuwapo tangu utawala wa Nyerere.

Na nasema hivyo si kwa kutaka kumtetea Magufuli, bali kwa kutaka kuangalia tulipojikwaa, si tulipoanguka tu.
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Mkuu Kiranga,
Nakupongeza kwa uchambuzi wako unaojaribu kuangalia mzizi wa matatizo yetu ya kimfumo tangu enzi za Mwalimu Julius Nyerere. Ni kweli kuwa mifumo mingi ya kiutawala na kisheria (kama Sheria ya Uzuiaji wa Uhalifu bila Dhamana au Preventive Detention Act) iliasisiwa na Nyerere. Hata hivyo, kuna tofauti kubwa sana ya msingi, ya kiutendaji, na ya kimaadili kati ya Nyerere na JPM ambayo inafanya ulinganisho wako usiguse kiini cha uozo wa Awamu ya Tano.
Napingana na hoja yako kuwa "hakuna kipya alichofanya JPM" kwa 100%, na nitajenga hoja zangu hapa chini kukuonyesha kwa nini dhana ya kwamba alitembelea mulemule mwa Nyerere haina mashiko mbele ya ukweli wa historia:
  • Nyerere Alichukia "Ibada ya Amri" na Kujikweza: Unaposema JPM alitembelea mulemule, unasahau kuwa Nyerere alikuwa akichukia mambo ya kusifiwa kama 'mungu' au kutengenezewa mfumo wa "chawa" (cult of personality). Enzi za Mwalimu, kiongozi yeyote aliyetaka kujipendekeza kwa mambo ya kishamba alitumbuliwa hadharani. Nyerere alishawatoa nishai Wakuu wa Mikoa waliokuwa wanakarabati barabara kwa ajili tu ya ujio wake, akihoji kwa nini barabara hizo zisingetengenezwa kwa ajili ya wananchi wa kawaida. JPM, kinyume chake, aliruhusu, alishabikia, na kuratibu mifumo ya kusifiwa na kujengewa taswira ya utakatifu ili kulinda madaraka yake.
  • Ubaguzi na Matumizi ya Dini Kwenye Siasa za Kitaifa: Mwalimu Nyerere alisimamia kwa ukamilifu misingi ya Azimio la Arusha na kutenganisha kabisa masuala ya dini na serikali (secular state). Tofauti kabisa na Nyerere, JPM aliingiza siasa za kidini kwenye miradi na maamuzi ya kitaifa kwa makusudi. Alitengeneza utaratibu wa kualika viongozi wa kidini Ikulu au kwenye uzinduzi wa miradi ili "kubariki" maamuzi yake, akijua fika kuwa anatumia udhaifu wa kiimani wa Watanzania kama mwavuli (shield) wa kuhalalisha ukatili na ukandamizaji wake. Kitendo chake cha kukataa kusaini hukumu za vifo hadharani kwa kisingizio cha imani ya dini kilikuwa ni viini-macho na maigizo ya kisiasa ya kujenga picha ya mtu mwenye hofu ya Mungu, huku hapo hapo akifumba macho mbele ya mateso, utekaji, na miili ya watu iliyookotwa kwenye viroba. Kupitia viini-macho hivi, alitengeneza tabaka la watetezi vipofu waliotumia dini kumlinda.
  • Ukimya Juu ya Matukio ya Ndani vs. Sheria: Ni kweli Nyerere alitumia sheria kuzuia watu, lakini alifanya hivyo kupitia taasisi na mifumo iliyotambulika kisheria, na magereza yalikuwa na kumbukumbu rasmi za wafungwa wa kisiasa. Katika utawala wa JPM, tulipata utamaduni mpya wa "watu wasiojulikana"—watu wanatekwaje mchana kweupe, na hakuna mamlaka yoyote kutoa maelezo ya kiofisi au kuwajibika. Kesi ya mwanahabari Erick Kabendera na wengine wengi walioteseka magerezani kwa kesi za mchongo za utakatishaji fedha (money laundering) bila dhamana, inathibitisha uwepo wa mkakati wa makusudi wa kutesa watu kisaikolojia na kiuchumi ili kuweka hofu nchini.
  • Sakata la Mauaji ya Mwanza (1976/1977) na Uwajibikaji wa Kweli:
    Ukiacha masuala ya kijamii na kidini, unapoanzisha ulinganisho wako unapaswa kujiuliza swali moja la msingi: Je, mifumo ya dola ilipofanya madhara chini ya uangalizi wao, Nyerere alichukua hatua gani na JPM alichukua hatua gani? Mwishoni mwa mwaka 1976, lilitokea tukio la kusikitisha mkoani Mwanza ambapo watuhumiwa wa mauaji ya vikongwe walikufa kwa mateso mikononi mwa vyombo vya dola wakati wa mahojiano (Operesheni Mauaji). Chini ya utawala wa Nyerere, hakuna aliyefichwa wala kulindwa. Januari 1977, Waziri wa Mambo ya Ndani ya Nchi, Ali Hassan Mwinyi (ambaye baadaye alikuja kuwa Rais wa Awamu ya Pili), alijiuzulu kwa heshima yake ili kuwajibika kwa makosa yaliyofanywa na walio chini yake. Pamoja naye, Mkuu wa Usalama wa Taifa (TISS) Emilio Mzena, na Mkuu wa Jeshi la Polisi (IGP) Samuel Pundugu, walistaafishwa kwa manufaa ya umma.
  • Kesi ya Baba Mzazi wa Mwana JF Mwenzetu Mzee Andrew Mayalla:
    Hali kadhalika, kufuatia tukio hilo hilo la Mwanza lile la mwaka 1976, wakuu wote wa idara mkoani humo walichukuliwa hatua kali za kisheria. Baba mzazi wa mwana JF mwenzetu (Pascal Mayalla), Mzee Andrew Mayalla, alikuwa Afisa Usalama wa Taifa wa Mkoa (RSO) wa Mwanza wakati huo. Yeye pamoja na Mkuu wa Polisi wa Mkoa (RPC), Mkuu wa Usalama wa Wilaya (DSO), na Mkuu wa Polisi wa Wilaya (OCD) walifikishwa mahakamani na kufunguliwa mashtaka ya mauaji yaliyofanywa na watu wa chini yao. Ingawa baadaye Mahakama Kuu iliwaona hawana hatia ya moja kwa moja na ikawaachia huru, bado mfumo wa Nyerere uliwaweka kiti moto ili kulinda utu na haki ya raia.
  • Ulinganisho wa Kitoto na JPM:
    Sasa mkuu Kiranga, unalinganishaje msingi huo thabiti wa uwajibikaji na kile tulichokishuhudia katika Awamu ya Tano ya JPM? Wakati wa JPM, Tundu Lissu alimiminiwa risasi zaidi ya 30 mchana kweupe kwenye makazi ya viongozi Area D Dodoma—eneo lenye ulinzi mkali na kamera za usalama. Je, kuna waziri yeyote wa Mambo ya Ndani aliyetupwa nje au kujiuzulu? Je, kuna RPC, OCD, au RSO wa Dodoma aliyesimamishwa kazi au kufikishwa mahakamani kama alivyofanyiwa Mzee Andrew Mayalla? Hakuna! Badala yake, kamera za CCTV zilidaiwa kung'olewa na hakuna upelelezi wa maana uliofanyika hadi leo.
Ben Saanane alipotea mazingira ya kutatanisha mwishoni mwa mwaka 2016 mara baada ya kuanza kuhoji uhalali wa PhD ya JPM na utendaji wake. Mwanahabari wa uchunguzi Azory Gwanda alitoweka mnamo Novemba 2017 akiwa anafanya uchunguzi wa mauaji ya kutatanisha yaliyokuwa yakitokea mkoani Pwani. Miili ya Watanzania iliokotwa kwenye viroba kule Coco Beach. Hakuna mkuu wa idara hata mmoja aliyewajibishwa; kinyume chake, mfumo uliwazawadia vyeo kikazi wale walioonekana kuwa mstari wa mbele kukandamiza wakosoaji. Ukimya ule ulikuwa na ujumbe wa wazi kwa wapinzani wote wa kisiasa.
  • Ushuhuda wa Waliokuwepo na Ukweli wa Historia:
    Mimi nimesoma Shule ya Msingi na Sekondari wakati wa utawala wa Mwalimu Nyerere. Najua vizuri utofauti wa nchi niliyokulia na nchi tuliyoiona kuanzia mwaka 2015. Nyerere alijenga taifa lenye usawa wa kijamii na kiutu na taasisi ambazo hata zikikosea, zilikuwa na utaratibu wa kisheria na kimaadili wa kujisahihisha na kuwajibika hadharani. JPM alijenga taifa la hofu, chuki, na matabaka ya "wazalendo" dhidi ya "wasio wazalendo," akibomoa taasisi na kulinda ukatili mradi tu unalinda nafasi yake.
Japo Nyerere ana mchango mkubwa sana wa mifumo hii tunayoiona leo, hatuwezi kumhamishia lawama zote za uozo wa sasa. Wakati vyama vingi vikianzishwa, Mwalimu alikuwa ni raia wa kawaida tu kama sisi; hakuwa tena na nguvu ya kisheria ya kushinikiza mabadiliko ya Katiba.
Ikumbukwe kuwa wakati Mchungaji Christopher Mtikila akipigania haki ya Mgombea Huru mahakamani, Nyerere alikuwa upande wake! Mwalimu aliishauri serikali ya wakati huo iruhusu mgombea huru ili kuondoa ukiritimba wa vyama, lakini ushauri wake haukusikilizwa na watawala wa wakati huo. Pia, tukumbuke kuwa baada ya Tume ya Nyalali kutoa ripoti kuwa 80% ya Watanzania walitaka mfumo wa chama kimoja, makada wa CCM walikomaza koo wakitaka kubaki huko huko. Alikuwa ni Nyerere aliyewashushua na kuwalazimisha kukubali mfumo wa vyama vingi, na wananchi walimuelewa.

Mifumo inaweza kuwa na mapungufu yake tangu huko nyuma, lakini Nyerere kama kiongozi na mwanafalsafa asilinganishwe kabisa na hawa wahuni walioamua kutumia mabavu na utekaji wa siri kulinda matamanio yao binafsi ya madaraka. Muziki wa Nyerere ulikuwa na utaratibu, uzalendo wa kweli, na uwajibikaji; muziki wa JPM ulikuwa ni wa kishamba, visasi, na ulinzi kamili kwa wahalifu waliopo ndani ya mfumo wake. Huwezi na hutakiwi kuwafananisha hata kidogo!
Kutetea au kusafisha matendo ya utawala wa JPM kwa kisingizio cha "dhamira njema" au kwa kujificha nyuma ya kivuli cha Nyerere ni kuwatukana na kuwasaliti wahanga wote walioumia na kupoteza maisha yao chini ya utawala ule.
 
Mbwa wa mafisadi mtaendelea kubweka lkn kumbukumbu ya Magufuli itaendelea kuwepo...
 
Yoso said:
Mbwa wa mafisadi mtaendelea kubweka lkn kumbukumbu ya Magufuli itaendelea kuwepo...
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Mkuu, ngoja nikujibu "kifasadi" kama ulivyoomba:

When I put that N.B. (Nota Bene) in the thread, I knew exactly what I was doing. I was fully aware that there are people trapped in what we call a cult of personality. Honestly, I feel deeply sorry for you, because breaking free from that kind of psychological captivity is hard work. It takes time, critical thinking, and a willingness to accept the truth—things that are currently very heavy for you.
 
Kijana wa Ifoza said:
Mkuu Kiranga,
Nakupongeza kwa uchambuzi wako unaojaribu kuangalia mzizi wa matatizo yetu ya kimfumo tangu enzi za Mwalimu Julius Nyerere. Ni kweli kuwa mifumo mingi ya kiutawala na kisheria (kama Sheria ya Uzuiaji wa Uhalifu bila Dhamana au Preventive Detention Act) iliasisiwa na Nyerere. Hata hivyo, kuna tofauti kubwa sana ya msingi, ya kiutendaji, na ya kimaadili kati ya Nyerere na JPM ambayo inafanya ulinganisho wako usiguse kiini cha uozo wa Awamu ya Tano.
Napingana na hoja yako kuwa "hakuna kipya alichofanya JPM" kwa 100%, na nitajenga hoja zangu hapa chini kukuonyesha kwa nini dhana ya kwamba alitembelea mulemule mwa Nyerere haina mashiko mbele ya ukweli wa historia:
  • Nyerere Alichukia "Ibada ya Amri" na Kujikweza: Unaposema JPM alitembelea mulemule, unasahau kuwa Nyerere alikuwa akichukia mambo ya kusifiwa kama 'mungu' au kutengenezewa mfumo wa "chawa" (cult of personality). Enzi za Mwalimu, kiongozi yeyote aliyetaka kujipendekeza kwa mambo ya kishamba alitumbuliwa hadharani. Nyerere alishawatoa nishai Wakuu wa Mikoa waliokuwa wanakarabati barabara kwa ajili tu ya ujio wake, akihoji kwa nini barabara hizo zisingetengenezwa kwa ajili ya wananchi wa kawaida. JPM, kinyume chake, aliruhusu, alishabikia, na kuratibu mifumo ya kusifiwa na kujengewa taswira ya utakatifu ili kulinda madaraka yake.
  • Ubaguzi na Matumizi ya Dini Kwenye Siasa za Kitaifa: Mwalimu Nyerere alisimamia kwa ukamilifu misingi ya Azimio la Arusha na kutenganisha kabisa masuala ya dini na serikali (secular state). Tofauti kabisa na Nyerere, JPM aliingiza siasa za kidini kwenye miradi na maamuzi ya kitaifa kwa makusudi. Alitengeneza utaratibu wa kualika viongozi wa kidini Ikulu au kwenye uzinduzi wa miradi ili "kubariki" maamuzi yake, akijua fika kuwa anatumia udhaifu wa kiimani wa Watanzania kama mwavuli (shield) wa kuhalalisha ukatili na ukandamizaji wake. Kitendo chake cha kukataa kusaini hukumu za vifo hadharani kwa kisingizio cha imani ya dini kilikuwa ni viini-macho na maigizo ya kisiasa ya kujenga picha ya mtu mwenye hofu ya Mungu, huku hapo hapo akifumba macho mbele ya mateso, utekaji, na miili ya watu iliyookotwa kwenye viroba. Kupitia viini-macho hivi, alitengeneza tabaka la watetezi vipofu waliotumia dini kumlinda.
  • Ukimya Juu ya Matukio ya Ndani vs. Sheria: Ni kweli Nyerere alitumia sheria kuzuia watu, lakini alifanya hivyo kupitia taasisi na mifumo iliyotambulika kisheria, na magereza yalikuwa na kumbukumbu rasmi za wafungwa wa kisiasa. Katika utawala wa JPM, tulipata utamaduni mpya wa "watu wasiojulikana"—watu wanatekwaje mchana kweupe, na hakuna mamlaka yoyote kutoa maelezo ya kiofisi au kuwajibika. Kesi ya mwanahabari Erick Kabendera na wengine wengi walioteseka magerezani kwa kesi za mchongo za utakatishaji fedha (money laundering) bila dhamana, inathibitisha uwepo wa mkakati wa makusudi wa kutesa watu kisaikolojia na kiuchumi ili kuweka hofu nchini.
  • Sakata la Mauaji ya Mwanza (1976/1977) na Uwajibikaji wa Kweli:
    Ukiacha masuala ya kijamii na kidini, unapoanzisha ulinganisho wako unapaswa kujiuliza swali moja la msingi: Je, mifumo ya dola ilipofanya madhara chini ya uangalizi wao, Nyerere alichukua hatua gani na JPM alichukua hatua gani? Mwishoni mwa mwaka 1976, lilitokea tukio la kusikitisha mkoani Mwanza ambapo watuhumiwa wa mauaji ya vikongwe walikufa kwa mateso mikononi mwa vyombo vya dola wakati wa mahojiano (Operesheni Mauaji). Chini ya utawala wa Nyerere, hakuna aliyefichwa wala kulindwa. Januari 1977, Waziri wa Mambo ya Ndani ya Nchi, Ali Hassan Mwinyi (ambaye baadaye alikuja kuwa Rais wa Awamu ya Pili), alijiuzulu kwa heshima yake ili kuwajibika kwa makosa yaliyofanywa na walio chini yake. Pamoja naye, Mkuu wa Usalama wa Taifa (TISS) Emilio Mzena, na Mkuu wa Jeshi la Polisi (IGP) Samuel Pundugu, walistaafishwa kwa manufaa ya umma.
  • Kesi ya Baba Mzazi wa Mwana JF Mwenzetu Mzee Andrew Mayalla:
    Hali kadhalika, kufuatia tukio hilo hilo la Mwanza lile la mwaka 1976, wakuu wote wa idara mkoani humo walichukuliwa hatua kali za kisheria. Baba mzazi wa mwana JF mwenzetu (Pascal Mayalla), Mzee Andrew Mayalla, alikuwa Afisa Usalama wa Taifa wa Mkoa (RSO) wa Mwanza wakati huo. Yeye pamoja na Mkuu wa Polisi wa Mkoa (RPC), Mkuu wa Usalama wa Wilaya (DSO), na Mkuu wa Polisi wa Wilaya (OCD) walifikishwa mahakamani na kufunguliwa mashtaka ya mauaji yaliyofanywa na watu wa chini yao. Ingawa baadaye Mahakama Kuu iliwaona hawana hatia ya moja kwa moja na ikawaachia huru, bado mfumo wa Nyerere uliwaweka kiti moto ili kulinda utu na haki ya raia.
  • Ulinganisho wa Kitoto na JPM:
    Sasa mkuu Kiranga, unalinganishaje msingi huo thabiti wa uwajibikaji na kile tulichokishuhudia katika Awamu ya Tano ya JPM? Wakati wa JPM, Tundu Lissu alimiminiwa risasi zaidi ya 30 mchana kweupe kwenye makazi ya viongozi Area D Dodoma—eneo lenye ulinzi mkali na kamera za usalama. Je, kuna waziri yeyote wa Mambo ya Ndani aliyetupwa nje au kujiuzulu? Je, kuna RPC, OCD, au RSO wa Dodoma aliyesimamishwa kazi au kufikishwa mahakamani kama alivyofanyiwa Mzee Andrew Mayalla? Hakuna! Badala yake, kamera za CCTV zilidaiwa kung'olewa na hakuna upelelezi wa maana uliofanyika hadi leo.
Ben Saanane alipotea mazingira ya kutatanisha mwishoni mwa mwaka 2016 mara baada ya kuanza kuhoji uhalali wa PhD ya JPM na utendaji wake. Mwanahabari wa uchunguzi Azory Gwanda alitoweka mnamo Novemba 2017 akiwa anafanya uchunguzi wa mauaji ya kutatanisha yaliyokuwa yakitokea mkoani Pwani. Miili ya Watanzania iliokotwa kwenye viroba kule Coco Beach. Hakuna mkuu wa idara hata mmoja aliyewajibishwa; kinyume chake, mfumo uliwazawadia vyeo kikazi wale walioonekana kuwa mstari wa mbele kukandamiza wakosoaji. Ukimya ule ulikuwa na ujumbe wa wazi kwa wapinzani wote wa kisiasa.
  • Ushuhuda wa Waliokuwepo na Ukweli wa Historia:
    Mimi nimesoma Shule ya Msingi na Sekondari wakati wa utawala wa Mwalimu Nyerere. Najua vizuri utofauti wa nchi niliyokulia na nchi tuliyoiona kuanzia mwaka 2015. Nyerere alijenga taifa lenye usawa wa kijamii na kiutu na taasisi ambazo hata zikikosea, zilikuwa na utaratibu wa kisheria na kimaadili wa kujisahihisha na kuwajibika hadharani. JPM alijenga taifa la hofu, chuki, na matabaka ya "wazalendo" dhidi ya "wasio wazalendo," akibomoa taasisi na kulinda ukatili mradi tu unalinda nafasi yake.
Japo Nyerere ana mchango mkubwa sana wa mifumo hii tunayoiona leo, hatuwezi kumhamishia lawama zote za uozo wa sasa. Wakati vyama vingi vikianzishwa, Mwalimu alikuwa ni raia wa kawaida tu kama sisi; hakuwa tena na nguvu ya kisheria ya kushinikiza mabadiliko ya Katiba.
Ikumbukwe kuwa wakati Mchungaji Christopher Mtikila akipigania haki ya Mgombea Huru mahakamani, Nyerere alikuwa upande wake! Mwalimu aliishauri serikali ya wakati huo iruhusu mgombea huru ili kuondoa ukiritimba wa vyama, lakini ushauri wake haukusikilizwa na watawala wa wakati huo. Pia, tukumbuke kuwa baada ya Tume ya Nyalali kutoa ripoti kuwa 80% ya Watanzania walitaka mfumo wa chama kimoja, makada wa CCM walikomaza koo wakitaka kubaki huko huko. Alikuwa ni Nyerere aliyewashushua na kuwalazimisha kukubali mfumo wa vyama vingi, na wananchi walimuelewa.

Mifumo inaweza kuwa na mapungufu yake tangu huko nyuma, lakini Nyerere kama kiongozi na mwanafalsafa asilinganishwe kabisa na hawa wahuni walioamua kutumia mabavu na utekaji wa siri kulinda matamanio yao binafsi ya madaraka. Muziki wa Nyerere ulikuwa na utaratibu, uzalendo wa kweli, na uwajibikaji; muziki wa JPM ulikuwa ni wa kishamba, visasi, na ulinzi kamili kwa wahalifu waliopo ndani ya mfumo wake. Huwezi na hutakiwi kuwafananisha hata kidogo!
Kutetea au kusafisha matendo ya utawala wa JPM kwa kisingizio cha "dhamira njema" au kwa kujificha nyuma ya kivuli cha Nyerere ni kuwatukana na kuwasaliti wahanga wote walioumia na kupoteza maisha yao chini ya utawala ule.
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Bado hujaelewa somo langu.

Kwa nini nikikueleza tatizo ni kubwa kuliko Magufuli, na linarudi nyuma mpaka kwa Nyerere unaona namtetea Magufuli?

Muziki ulikuwapo tangu enzi za Nyerere, mlikuwa hamuusikii kwa sababu sauti ilikuwa ndogo tu, Magufuli hajaanziaha muziki, kaongeza sauti tu mkausikia muziki vizuri.

Hakuna nilipomtetea Magufuli. This is a strawman argument.

Nakuambia kuna matatizo ya kimsingi na ya kimfumo yaliyokuwapo tangu enzi za Nyerere, na kumuangalia sana Magufuli kama mtu aliyeleta mabaya haya, bila kuelewa kuwa kuna mfumo wa mambo haya umekuwapo tangu enzi za Nyerere, ni kuangakia tulipoangukia badala ya tulipojijwaa.

Ni kuangalia sana matatizo ya mtu badala ya matatizo ya mfumo.

Ni kutielewa ujubwa wa tatizo.

Tuanze na cult of personality.

Nyerere alipenda cult of personality lakini hakupenda kishamba kama Magufuli. Hiyo ndiyo tofauti yao.

I know this. My uncle was Nyerere's press secretary. Alikuwa anahusika katika mkakati wa kutengeneza hiyo cult of personality kwa weledi mkubwa, ikiwamo na propaganda za kwamba Nyerere hapendi cult of personality.

Sasa tunaweza kusema cult of personality ya Magufuli haikufanywa kwa weledi kama wa ya Nyerere, lakini hilo halimaanishi hakukuwa na cult of personality ya Nyerere au Nyerere hakupenda hilo.

Ndiyo maana kuna magazeti yalipigwa marufuku Tanzania kwa sababu yalimsema Nyerere vibaya. Ndiyo maana Tanzania kulikuwa na censorship kubwa sana.

Hayo mambo ya dini na serikali Nyerere ndiye muanzilishi wa kuingilia mifumo ya jumuiya za dini zinazojitegemea na kuziweka chini ya serikali na chama. Waislamu walikuwa na Jumuiya yao ya Waislamu Afrika Mashariki ilikuwa na nguvu sana, Nyerere akaivunja na kutuletea BAKWATA.

Mohamed Said kaandika sana, na pengine anasisitiza mambo ya dini sana kwa namna ambayo wanazuoni wasio na upande wanaweza kuona ushabiki wa kidini, lakini the core of his message is the truth. Yani Mohamed Said hata kama tukisema kaandika ushabiki nusu na ukweli nusu, huo ukweli nusu bado unamuonesha Nyerere alivyovunja jumuiya huru za dini ili atawale kirahisi.

So ukweli kwamba Nyerere hakusimama St. Peters mbele pale akasema neno na Magufuli akisimama, haufanyi kuwa Nyerere hajaingilia uhuru wa dini. Aliingilia, sema aliingilia kisomi zaidi si kishamba kama Magufuli.

Hiyo distinction ya kwamba Nyerere alitumia mifumo rasmi ndiyo hiyo ninayoisema ni tofauti ya delivery wakati content ni ile ile.

Halafu pia, hapo unampa credit Nyerere unduly kwa sababu kuna sehemu hata hiyo mifumo rasmi haikuwepo. TISS imeanzishwa rasmi na Mkapa. Siku za Nyerere na Mwinyi hata haikuwa rasni.

Mimi kuna uncle alikuwa anaongoza usalama, directir, hata watu wa familia walikuwa hawajui wanajua tu kuwa "Uncle anafanya kazi Ikulu", kumbe ndiye mkubwa wa usalama. Sasa katika mfumo ambao hata TISS ilikuwa ni "Kurugenzi ya Shughuli Maalum" chini ya Ikulu, katika wakati ambao hakukuwa na internet wala magazeti, utasemaje Nyerere alitumia mfumo rasmi wakati huo mfumo rasmi wenyewe haukuwapo?

Hizo habari za Mwinyi kujiuzulu zilikuwa ni saving face tu ya serikali. Ndiyo maana Mwinyi alirudi kuwa balozi Misri, alirudi kuwa Mwenyekiti wa Baraza la wawakilishi Zanzibar, alirudi kuwa Rais wa Zanzibar, akarudi kuwa Rais wa Tanzania.

This was a show for public consumption. Kama Mwinyi angekuwa kachukua responsibility kweli, tusingemuona katika siasa tena. Magufuli naye mbona alikuwa na rafiki yake Kitwanga kamtoa serikakini?

Kasikilize mahojiano ya Mbunge Musukuma ya juzi kwenye M&S Podscast alivyosema wazi jinsi Magufuli na Musukuma walivyokuwa wanapanga maigizo kuwaonesha wananchi serikali inafanya kazi.

Hayo ya Mwinyi kujiuzulu ndiyo maigizo yaleyale, sema Magufuli kayafanya ki local zaidi Bongomovie, na Nyerere aliweka show za viwango vya Hollywood.

Wabongo mnaopenda show hamuangalii substance mnaona Magufuli ana tofauti sana na Nyerere wakati tofauti ni viwango vya production tu, kimsingi story ni ile ile.

Haya, Ben Saanane kapotezwa kwa kuhoji PhD feki ya Magufuli.

Unajua kuwa Nyerere ana "Masters" degree feki ambayo Watanzania wameshindwa hata kuihoji kwa sababu hawakujua juwa ni Masters degree feki?

Watanzania wanajua kuwa Nyerere ana degree moja? Kwamba ile Masters ya Nyerere si Masters shahada ya pili, ni shahada ya kwanza tu ya Edinburgh na Nyerere hajawahi kuwa na shahada ya pili?

Yani unaelewa kuwa hatujapata hata Ben Saanane wa Nyerere kwa sababu Nyerere katudanganya sana hatukupata hata pa kumuhoji mpaka kafariki?

Ushuhuda wa watu waliokuwapo.

Mimi pia nimeishi kwenye utawala wa Nyere. Mama yangu alikuwa anafanya kazi Ikulu, nilikuwa nakaa Upanga nyumba ya Ikulu. Ikulu nilikuwa na Uncles zangu wawili mmoja mkuu wa usalama mmoja press secretary wa Nyerere. Nimeanza kutembea corridors za Ikulu tangu nipo tumboni. Nikala ma apples ya Joan Wicken na kukimbiza tausi wa Ikuku tangu mdogo. Nikakaa dawati moja na mtoto wa Mwinyi shule ya msingi ananioa ripoti zote za Ikulu kika siku.Kwa hiyo maisha ya Tanzania ya wakati huo nayajua, tena kwa ukaribu wa watu waliokuwa wanapishana na Nyerere kwenye corridors za Ikuku kila siku, watatu ndani ya familia yangu. Tena mpaka Ikuku ya Mwinyi nilijuqa na rafiki yangu wa karibubwa first family tangu mtoto. Ikulu ya Mkapa ndiyo kabisa mpaka kilichotikea chumbani kwa Mkapa nahadithiwa na wanafamilia mpaka Mkapa ... aah, mengine sisemi hapa, mambo ya aibu sana na hawa wazee washatangukia mbele ya haki haina maana kuwafunua mambo yao ya ndani.

So habari za Ikulu kihistoria nazijua kuliko hizi za magazetini. Nazijua kutika family and friends network.

Back to the main topic.

Siku za Nyerere kulikuwa na mengi mabaya yanaendelea, ila yalikuwa hayaongelewi kwa sababu hakukuwa na uwazi. Tunasikia tu kwa juu juu watu walivyohamishwa vijiji vya ujamaa kwa nguvu na sasa hivi ndiyo tunapata stories za kina Dr. Kleruu na Mwamindi lakini watu wengi waliuawa na kuumizwa. Na Nyerere alijua, ila aliona "that is the price of progress".

Nyerwre kuhamishiwa lawama.

Unapoweka hoja ya hatuwezi kumhamishia Nyerere lawama zote kwa matatizo ya sasa" this is a strawman argunent fallacy.

Sijamhanishia Nyerere lawana zote kwa matatizo ya sasa.

Nakuonesha kuna matatizo yameanzia tangu enzi za Nyerere Magufuli hana jipya ambalo halikufanywa enzi za Nyerere all the way to Sokoine.

Sasa mbona unaacha hoja yangu unaleta hoja tofauti ambayo si yangu ina strawman fallacy along with a logical non sequitur?

Unamuondolea Nyerere lawama kwa kuwa wakati vyama vingi vunaanzishwa alikuwa raia tu, kwanza si kweli kwamba Nyerere alikuwa raia tu. Nyerere alikuwa tge so calked Baba wa Taifa, the power behind the throne. Huyo si raia tu.

Pia, huwezi kujiuliza kwa nini Nyerere hakubadili katiba alipokuwa rais wakati alisema katiba inampa nguvu za kidikteta?

Unasema Nyerere alikuwa raia tu wakati vyama vingi vinarudishwa, huwezi kujiuliza kwa nini aliviondoa in the first place? Unaelewa kuwa Tanzania ilianza na vyama vingi Nyerere akaviondoa miaka ya 1960s?

Simlinganishi Nyerere na Magufuli. Nakuambia Magufuli ni mtoto wa Nyerere na bila Nyerere Magufuli asingeweza kuwapo.

Hakuna jipya alilofanya Magufuli ambalo Nyerere hajafanya. Tofauti ni kwenye delivery tu, Nyerere alifanya kisomisoni, Magufuli kafanya kishambashamba. Ukimsema Magufuli usisahau hilo.

Huelewi wapi?
 
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