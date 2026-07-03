Kutoka 'Kaisari wa Wanyonge' hadi 'Kiwanda cha Machawa': Je, JPM ndiye aliyetuharibia siasa zetu au waliomfuata wamezikuza?

Nidhamu ya Kazi: Alirejesha nidhamu ya utumishi wa umma, akasafisha maelfu ya wafanyakazi wenye vyeti feki na kuondoa wafanyakazi hewa.

Alirejesha nidhamu ya utumishi wa umma, akasafisha maelfu ya wafanyakazi wenye vyeti feki na kuondoa wafanyakazi hewa. Miundombinu ya Kimkakati: Alithorubutu kuanzisha mradi mkubwa wa Reli ya Kisasa (SGR) na Bwawa la Umeme la Julius Nyerere (JNHPP) kwa fedha za ndani.

Alithorubutu kuanzisha mradi mkubwa wa Reli ya Kisasa (SGR) na Bwawa la Umeme la Julius Nyerere (JNHPP) kwa fedha za ndani. Usafiri na Elimu: Alifufua shirika la ndege la taifa (ATCL) kwa kununua ndege mpya na kutekeleza ahadi ya elimu bila malipo kwa shule za msingi na sekondari.

Kujivika Unyonge: Kiongozi mwenye nguvu zote za dola, jeshi, na polisi anajiita "Rais wa Wanyonge." Anajifanya yeye pia ni mnyonge anayepigwa vita na matajiri au mabeberu.

Kiongozi mwenye nguvu zote za dola, jeshi, na polisi anajiita "Rais wa Wanyonge." Anajifanya yeye pia ni mnyonge anayepigwa vita na matajiri au mabeberu. Kugawa Jamii: Kujenga chuki kati ya maskini na wasomi au wafanyabiashara. Wananchi waliaminishwa kuwa mtu yeyote anayehoji serikali ni "bepari", "fisadi", au "saliti" asiyependa maendeleo.

Kujenga chuki kati ya maskini na wasomi au wafanyabiashara. Wananchi waliaminishwa kuwa mtu yeyote anayehoji serikali ni "bepari", "fisadi", au "saliti" asiyependa maendeleo. Ulaghai wa Maamuzi: Kutumia lugha ya huruma ("Nawaonea huruma ninyi wanyonge") ili kuhalalisha uvunjaji wa sheria, katiba, na misingi ya utawala bora.

Uchaguzi wa Serikali za Mitaa (2019): Huu ulikuwa mradi wa majaribio (pilot project) wa kuua upinzani. Wasimamizi wa uchaguzi walitumika kuwaengua wagombea karibu 90% wa vyama vya upinzani kwa visingizio vya kijinga kama "kutojua kusoma na kuandika" au "kukosea kujaza fomu." Vyama vikuu vililazimika kususa, na CCM ikapita bila kupingwa kwa takriban 99%.

Huu ulikuwa mradi wa majaribio (pilot project) wa kuua upinzani. Wasimamizi wa uchaguzi walitumika kuwaengua wagombea karibu 90% wa vyama vya upinzani kwa visingizio vya kijinga kama "kutojua kusoma na kuandika" au "kukosea kujaza fomu." Vyama vikuu vililazimika kususa, na CCM ikapita bila kupingwa kwa takriban 99%. Uchaguzi Mkuu wa Mwaka 2020: Huu ulikuwa msiba wa kitaifa wa demokrasia. Dola ilitumika waziwazi kuhakikisha upinzani unafutwa kabisa. Tulishuhudia mawakala wa upinzani wakikataliwa kuingia vituoni, masanduku ya kura yakipatikana yakiwa yamejazwa kura za "ndio" kabla hata zoezi halijaanza, na mitandao ya kijamii ikifungiwa (internet shutdown) nchi nzima.

Huu ulikuwa msiba wa kitaifa wa demokrasia. Dola ilitumika waziwazi kuhakikisha upinzani unafutwa kabisa. Tulishuhudia mawakala wa upinzani wakikataliwa kuingia vituoni, masanduku ya kura yakipatikana yakiwa yamejazwa kura za "ndio" kabla hata zoezi halijaanza, na mitandao ya kijamii ikifungiwa (internet shutdown) nchi nzima. Bunge la Chama Kimoja: Matokeo ya unyang'anyi huo yaliacha Bunge likiwa na wabunge wa CCM kwa zaidi ya 95%. Sauti zote mbadala zilifutwa bungeni. Bunge likageuka kuwa duka la kupitisha kila takwa la serikali bila kuhoji, huku kiti cha Kiongozi wa Kambi Rasmi ya Upinzani kikifutwa na kuwekwa wabunge wa viti maalum wa kupandikizwa (COVID-19) ambao hawakuwa na baraka za chama chao.

Kuanzishwa kwa 'Kiwanda': Wakati wa JPM, kwa kuwa upinzani ulishambuliwa na ukosoaji ulifanywa kuwa dhambi ya usaliti, mfumo ulitaka wasifuaji tu. Ili uwe salama au upate fursa, ilibidi uwe msifuaji mkuu. Hapo ndipo kundi la kwanza la "wasifuaji wa kitaalamu" lilipozaliwa kwenye mitandao ya kijamii na majukwaani. Waliongozwa na kauli mbiu za "Mnyonge mnyongeni..." na "Ananyoosha nchi."

Wakati wa JPM, kwa kuwa upinzani ulishambuliwa na ukosoaji ulifanywa kuwa dhambi ya usaliti, mfumo ulitaka wasifuaji tu. Ili uwe salama au upate fursa, ilibidi uwe msifuaji mkuu. Hapo ndipo kundi la kwanza la "wasifuaji wa kitaalamu" lilipozaliwa kwenye mitandao ya kijamii na majukwaani. Waliongozwa na kauli mbiu za na Upotoshaji wa Matumizi ya Kodi za Wananchi: Tangu tupate Uhuru, nchi hii haijawahi kushuhudia kiongozi aliyetajwa na kusifiwa mara nyingi bungeni na kwenye majukwaa kama JPM. Wote tunajua Mwalimu Julius Nyerere alikuwa Baba wa Taifa na alifanya mambo makubwa, lakini hata yeye hakuwahi kusifiwa au kutajwa kana kwamba alikuwa anatoa pesa zake za mfukoni. Kikatiba na kisheria, Bunge ndilo linalofanya mgawanyo wa mapato ya nchi ( appropriation ). Lakini cha kusikitisha, baada ya wabunge wenyewe kujisifu kwa kupitisha bajeti, pesa za kodi za wananchi zikitoka zilianza kuonekana kama hisani au sadaka ya Rais. Ikawa kila mradi ukitekelezwa unasikia: "Rais kipenzi ametoa pesa zake kwa ajili ya maendeleo." Huu ni upotoshaji mkubwa kwani kutekeleza miradi ni wajibu wake mkuu wa kikatiba kwa kuwa tulimchagua kufanya hivyo, lakini anasifiwa kana kwamba ni mtu binafsi anayejitolea misaada.

Tangu tupate Uhuru, nchi hii haijawahi kushuhudia kiongozi aliyetajwa na kusifiwa mara nyingi bungeni na kwenye majukwaa kama JPM. Wote tunajua Mwalimu Julius Nyerere alikuwa Baba wa Taifa na alifanya mambo makubwa, lakini hata yeye hakuwahi kusifiwa au kutajwa kana kwamba alikuwa anatoa pesa zake za mfukoni. Kikatiba na kisheria, Bunge ndilo linalofanya mgawanyo wa mapato ya nchi ( ). Lakini cha kusikitisha, baada ya wabunge wenyewe kujisifu kwa kupitisha bajeti, pesa za kodi za wananchi zikitoka zilianza kuonekana kama hisani au sadaka ya Rais. Ikawa kila mradi ukitekelezwa unasikia: Huu ni upotoshaji mkubwa kwani kutekeleza miradi ni wajibu wake mkuu wa kikatiba kwa kuwa tulimchagua kufanya hivyo, lakini anasifiwa kana kwamba ni mtu binafsi anayejitolea misaada. Mwendelezo wa Kiwanda Awamu ya Sita: Mfumo huu haukuishia na JPM. Mtu aliyemfuata (Utawala wa Awamu ya Sita) ameirithi mbinu hii, ameikumbatia, na kuirasimisha kabisa kuwa mfumo rasmi wa nchi. Leo hii "uchawa" umekuwa ajira rasmi na kigezo kikuu cha kupata na kulinda vyeo. Wasifuaji wa sasa wamepewa nafasi kubwa za mbele, wanazunguka bega kwa bega na viongozi wakuu wa serikali, na wanatumiwa kusafisha madudu yote ya kiutawala kwa staili ileile ya JPM ya kusifu kila kitu bila kuhoji, huku wakizidi kueneza uongo kuwa kodi za wananchi ni "pesa binafsi" za Rais.

Ili kuuelewa vizuri uongozi wa Hayati Rais John Pombe Magufuli, ni lazima turudi nyuma kwenye miezi yake ya kwanza kabisa madarakani mwaka 2015. JPM alianza utawala wake kwa kasi ya ajabu na mambo yaliyowashtua wengi. Alitumbua mafisadi, alizuia safari za nje zisizo na tija, na kubana matumizi ya serikali kwa kiwango ambacho hakijawahi kushuhudiwa nchini. Kasi yake ilikuwa kubwa kiasi kwamba viongozi wa kambi ya upinzani walianza kulalamika hadharani. Kumbukeni kauli za viongozi wa CHADEMA kama Freeman Mbowe na Tundu Lissu waliosema wazi kuwa JPM "ameiba agenda na sera za upinzani" za kupambana na ufisadi. Hata Zitto Kabwe wa ACT-Wazalendo alikiri mwanzoni kuwa kasi ile ilihitaji kupongezwa.Neka wazi () hapa: Mimi binafsi nilikuwa shabiki wake mkubwa sana. Nilivutiwa mno na uthubutu wake kwenye suala la kupambana na rushwa, nikiamini kwa dhati kabisa kwamba Tanzania hatimaye imepata kiongozi mصلح () aliyekusudia kusafisha nchi na kuleta usawa.Hata hivyo, asali hiyo haikudumu mdomoni. Mtazamo na mawazo yangu yalianza kubadilika ghafla pale tu alipoanza kuingiza siasa za kukandamiza demokrasia—hasa uamuzi wake wa kuzuia wanasiasa wa upinzani kufanya makongamano na mikutano ya kisiasa nchini kote, akidai "muda wa siasa umeisha, sasa ni kazi tu." Hatua hiyo ilikuwa mstari mwekundu. Baada ya hapo, nilianza kumwona Magufuli mwingine kabisa; siyo tena yuleniliyemdhania mwanzoni, bali kiongozi aliyetumia vita vya rushwa kama pazia la kujenga utawala wa kiimla na wa mkono wa chuma.Pamoja na mabadiliko ya mtazamo wangu, ukweli lazima usemwe. Huwezi kuandika historia ya Magufuli bila kupongeza uthubutu wake mkubwa wa kimaendeleo ulioweka msingi imara wa miundombinu nchini:Baada ya kujihalalishia mamlaka kupitia miradi hiyo, JPM aliingia kikamilifu kwenye mtego wa siasa za kipopooma (). Huu ni mtindo wa kisiasa ambapo kiongozi anatumia hisia za wananchi maskini kujijenga kisiasa:Mkakati wa mwisho wa kukamilisha utawala wa kiimla ulikuwa ni kufuta kabisa uwepo wa upinzani kupitia chaguzi zilizosimamiwa na dola. Hapa ndipo Tanzania iliporudishwa nyuma miaka 30 na kuwa nchi ya chama kimoja de facto:Kiwanda cha Machawa': Chimbuko na Mwendelezo wakeHapa ndipo tulipozalisha donda ndugu la siasa za sasa: utamaduni wa "Uchawa." Chawa ni mtu anayesifu kiongozi kwa kila jambo, awe amekosea au amepatia, ili mradi tu apate teuzi, pesa, au kulindwa.Uongozi wa John Pombe Magufuli utabaki kuwa somo kubwa sana kwetu. Alikuwa kiongozi mzalendo kwenye maendeleo ya vitu (miundombinu) na mwanamapinduzi kwenye rushwa, lakini mfumo wake wa kisiasa ulikuwa wa ulaghai mkubwa na wa kuumiza taifa. Siasa zake za kipopooma na uvurugaji wa chaguzi zilituachia urithi mbaya wa "uchawa" na utii wa kipofu kwa viongozi—utamaduni unaoendelea kutafuna taifa letu hadi leo chini ya waliomfuata kutoka JPM hadi Kizimkazi.Mwisho kabisa, naomba kuchukua nafasi hiiwale wote ambao ni wapenzi, mashabiki, na wafuasi washupavu () wa Marehemu John Pombe Magufuli. Naomba mnisamehe kama uchambuzi huu unawaumiza au kuwakwaza. Najua si rahisi kuona kiongozi mliyemwamini na kumstahi akiongelewa kwa mtindo huu na kuwekwa kwenye darubini ya ukweli wa kihistoria. Nia yangu si kuwatafutia uchokozi, bali ni kuomba radhi huku nikisimamia ukweli kwamba nchi haijengwi kwa mahaba ya kipofu. Kama nilivyowekayangu hapo mwanzo, nami nilikuwa huko mlikopo, lakini ukweli ulinilazimisha kuamka.Je, nchi yetu itakuja kupona hili "Kiwanda cha Machawa"? Na je, nani wa kulaumiwa zaidi: JPM aliyelianzisha kiwanda hiki kwa kuua demokrasia, au utawala wa Kizimkazi ulioamua kukuza uzalishaji wake na kuufanya utamaduni rasmi wa taifa?Karibuni kwa mjadala wa kistaarabu na wenye hoja.Somo kubwa tunalotakiwa kujifunza kama taifa ni hili:Kiongozi imara bila mifumo thabiti ya kisheria na kikatiba matokeo yake ndiyo haya—anageuka kuwa Mungu Mtu, anauwa demokrasia, na anazalisha 'Kiwanda cha Machawa' ambacho kikishaanza uzalishaji, hata akiondoka, mifumo mibovu inamruhusu mtu anayemfuata kukiendeleza na kukikuza zaidi kwa maslahi ya kikundi kidogo.Je, nchi yetu itakuja kupona hili "Kiwanda cha Machawa"? Na je, nani wa kulaumiwa zaidi: JPM aliyelianzisha kiwanda hiki kwa kuua demokrasia na mifumo, au utawala wa Kizimkazi ulioamua kukuza uzalishaji wake badala ya kujenga taasisi huru?Karibuni kwa mjadala wa kistaarabu na wenye hoja.Mungu Ibariki AfrikaMungu Ibariki Tanzania